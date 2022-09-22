Что происходит на рынке криптовалют, и почему основные активы падают

В последнее время эксперты видят всё меньше логики в решениях руководства ФРС. Недавний отчёт подтвердил, что инфляция практически не снижается, поскольку по сравнению с июльскими показателями наблюдается небольшая коррекция на 0.2% (было 8.5%, стало 8.3%). При этом финансисты ещё и умудрились сделать неверный прогноз, в результате чего основные биржевые индексы обрушились. Держатели ценных бумаг в панике, ведь долгое время акции крупных компаний оставались тихой гаванью, а инвестиции постоянно приносили прибыль. Опасения очередного роста инфляции привели к панике на рынках, что негативно отразилось на стоимости основных криптовалют. Некоторые аналитики уверяли, что хуже уже не будет. Судя по всему, эти ребята просто забыли о том, что на носу очередное заседание ФРС. Вчера вечером регулятор принял довольно спорное решение, которое окажет на рынок далекоидущие последствия. Итак, в очередной раз была повышена ключевая ставка. На этот раз ястребы ограничились базовыми 75 пунктами и не стали шокировать финансовый рынок более суровыми мерами. В результате сегодня процентная ставка по кредитам в США достигла 3.5%. Эта далеко не рекорд, но аналитики уверяют, что до конца текущего года будет ещё несколько повышений, в ходе которых ставка достигнет 5%.

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Прежде всего обратите внимание на Биткоин. Первая криптовалюта просела ниже 19 тысяч долларов, а многие эксперты называют это точкой невозврата, после чего курс будет только опускаться. При этом ощутимо выросли суточные торги. Это может говорить о том, что держатели активно избавляются от горячего актива. Судя по всему, инвесторы теряют доверие к цифровому золоту и переливают свои деньги в стейблкоины. Обратите внимание на график с Tether (USDT). За последние сутки наблюдается 37% рост торговых операций, а итоговая сумма превысила 66 миллиардов долларов. Что любопытно, известные аналитики на этот раз занимают строго негативную позицию по прогнозам цен на Биткоин. Разница лишь в том, насколько сильно упадёт цифровое золото, прежде чем достичь дна. Есть несколько точек зрения. В первом случае отмечается, что нас ждёт плавный спуск до 17 тысяч долларов, а после мучительное восстановление. Во втором случае указывается на более мощный спуск, достигающий 15 тысяч долларов и меньше. Ну и самые большие пессимисты уверены, что первая криптовалюта обвалится до 12 тысяч долларов.

Когда дело доходит до долгосрочных прогнозов, то аналитики уверены, что в 2023 году нас ждёт оттепель. Криптозима, которая сегодня наступает на цифровые активы, отступит, а цены на основные активы пойдут вверх. При этом отдельные эксперты ожидают подорожания до 100 000 долларов и выше. Но если у Биткоина есть мощная поддержка со стороны Китов и крупных инвесторов, то у Эфира всё очень плохо. Слияние произошло в самый неподходящий момент. Так, вначале по рынку ударила высокая инфляция в США, а сегодня добить фанатов Виталика Бутерина взялась ФРС. В такой ситуации ожидать оптимистичных прогнозов не приходится, а производители оборудования для добычи криптовалют уже отреагировали на последние события.

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Сообщается, что Bitmain резко снизила цены на ASIC-майнеры, включая популярную S19 Pro на 41%. В текущих условиях такой шаг почти не повлияет на доходы фермеров. Всё дело в том, что за последние месяцы хешрейт основных криптовалют сильно вырос, в результате чего осуществлять добычу стало невыгодно. Сегодня нет ни одного альткоина, который бы приносил прибыль. Даже популярные ERGO и Ethereum Classic не окупают розетку. Эксперты отмечают, что с альтернативными криптовалютами не всё так плохо. Туда перетекло слишком много майнеров, поэтому давление на рынок колоссальное. Вполне возможно, что в ближайшие дни Ethereum Classic вернётся к росту и снова достигнет отметки 40 долларов. К сожалению для держателей и майнеров приходится констатировать, что в сложившихся условиях надеется на рекорды не приходится. Источники: 1, 2,3.