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Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли

На самом деле идей для инвестиций может быть много, поэтому рассмотреть все в одном материале просто невозможно
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За последние три десятилетия жители РФ пережили целый ряд кризисов, в результате которых происходило масштабное обесценивание национальной валюты. Можно сколько угодно сетовать на то, что всё это было спровоцировано внешними силами, но населению от этого не легче. Главная проблема здесь заключается в том, что сжигались не только рублёвые накопления, но ощутимо падал уровень жизни, а после требовалось несколько лет, чтобы выйти на докризисный вариант. Можно смело сказать, что вся постсоветская история – это бег по граблям с переменным успехом, ведь страна развивалась от кризиса к кризису, а экономика постоянно отбрасывалась назад. Повторимся, что в данном случае принято пенять на заморских демократов, мешающих России развиваться, но сегодня нас интересуют другие вопросы.

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По официальным данным, только за первые 6 месяцев 2022 года жители РФ умудрились вывести за границу свыше 1 триллиона рублей. Отток капитала огромен, ведь для страны, находящейся в окружении санкций, было бы логично иметь торговый профицит и максимальные инвестиции, чем разрешать населению покупать криптовалюту, акции крупных зарубежных компаний и другие ценности. Пока монетарная политика не предусматривает усиления запретительных мер, поскольку даже в сложившихся условиях рубль остаётся относительно стабильным. Даже слишком стабильным. Вы уже могли слышать о том, что многие экспортёры недополучают прибыль, поскольку рассчитывали сдавать доллары по 70 рублей и выше, тогда как сегодня курс равняется 60 рублям за 1 американский доллар. По мнению тех же экспертов, сегодня нужно не только наращивать торговые связи, но и улучшать внутренний инвестиционный климат, а также способствовать росту потребительских кредитов и другим социальным программам. Требуется повысить покупательский спрос, а также медленно сдвинуть курс рубля в сторону снижения. Похоже Центробанк решил продолжить давление на национальную валюту, поскольку вчера процентная ставка была понижена на 50 пунктов и теперь равняется 7.5%. Пока слишком рано говорить о том, как это скажется на экономике, поскольку есть и другие факторы, определяющие курс рубля.

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Возвращаясь к началу материала, стоит вспомнить, что в момент наступления кризиса, миллионы людей сметали с прилавков всё, что было в тренде. В 90-х это были продукты питания и колбаса. Чуть позднее – телевизоры и бытовая техника, а в 2022 году люди стали вкладывать деньги в криптовалюты. Очевидно, что так делали только те, кто хотя бы немного разбирается в непростом деле цифровых активов, а значит многие предпочли более надёжные доллары и евро под подушкой. По данным Центробанка, на начало 2022 года на руках у населения находилось около 200 миллиардов долларов наличными или 14 триллионов рублей. Сегодня положение кардинально меняется, ведь к концу июля валютные накопления жителей РФ снизились до 4 триллионов в рублёвом эквиваленте и составляют всего 10% от общей валютной массы, находящейся в стране. Эксперты отмечают, что было бы глупо полагать, что деньги бесследно исчезли, скорее такая сумма плавно перетекла в другие способы сбережения. Не исключено, что это те самые криптовалюты, о которых мы писали выше, ну а финансовые эксперты и политики имеют свою точку зрения относительно того, куда стоит инвестировать деньги прямо сегодня.

Прежде всего предлагается несколько сценариев. Если ожидаются зарубежные поездки, либо сумма накоплений не такая большая, то есть смысл присмотреться к долларам США. Бумажных баксов становится всё меньше, поэтому спрос на них будет расти. А вот сделать вклад в долларах и евро не выйдет, что лишает смысла депозиты в этих валютах. Эксперты советуют обращать внимание на юань. Уже сегодня есть возможность разместить депозит в китайской валюте. При этом отмечается стабильный рост экономики Поднебесной и низкие инфляционные риски, что позволяет даже рассчитывать на небольшой доход. Для тех, у кого есть время и желание разбираться с биржевыми котировками, могут стать отличным выбором инвестиции в акции. Это могут быть как российские компании, так и китайские. Последние уже доступны для покупки, а очень многие бурно развиваются, не жалея денег на выплату дивидендов в твёрдой валюте. Особый интерес вызывает гонконгский доллар, поскольку последний не только доступен для покупки, но и имеет жёсткую привязку к доллару США.

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А вот пытаться инвестировать в дефицитную электронику или другие полупроводниковые товары с целью перепродажи, сегодня нет никакого смысла, поскольку в стране нет и не предвидится никакого дефицита. Стратегия, которая работала в 2014 году, уже не эффективна в 2022. Не стоит запасаться телевизорами и холодильниками, ведь вам придётся избавляться от них с большим дисконтом. Мы не знаем, стоит ли ждать падения курса рубля в 2022 году. Всё говорит о том, что уже вскоре доллар начнёт дорожать, но насколько и какими темпами, предсказать невозможно. Именно поэтому относитесь к советам настороженно, делая выбор самостоятельно. Источники: 1, 2

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Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
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