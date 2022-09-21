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Иногда кажется, что какая-то конкретная тема уже многократно изучена, выводы однозначны, а все вокруг понимают суть причинно-следственных связей. Но как показывает реальность, проходит немного времени, и обычные пользователи напрочь забывают уроки, которые им преподают мошенники и аферисты. Время от времени в прессу просачивается информация о том, как злоумышленники обманывают геймеров, продавая им нерабочие видеокарты, или вовсе оставляя без ничего, исчезая с деньгами. Нам кажется, что покупать видеокарту на вторичном рынке не стоит, поскольку никогда не знаешь, на кого попадёшь. В то же время, автор данного материала и сам продавал неоднократно видеокарты на вторичном рынке. Что любопытно, последняя была реализована совсем недавно, а покупатель изъявил желание заплатить полную стоимость наперёд, поскольку жил в другом городе. Пришлось провести тесты, заснять их на видео, а после залить на Гугл Диск. Сделка прошла без сучка и задоринки, ведь перед отправкой видеокарту прошла обслуживание с заменой термопасты. Но мы отвлеклись.

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В данном материале мы рассмотрим несколько видеокарт на Авито, а также сравним цены с магазином Ситилинк. Мы не стремились искать лучшие предложения на вторичном рынке, выбрав несколько самых первых предложений. Никаких скидок и предубеждений, а вся информация легко проверяется. В некоторых случая продавцы на Авито продают новые модели, которые никогда не использовались, тогда как иногда перед нами настоящий секонд-хенд.

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Начнём с GeForce RTX 3050. Новая модель производства Palit стоит 27 тысяч рублей. Видеокарта просто выполняет свои задачи и не демонстрирует внушительных качеств. Разгонять её мы не советуем, но система охлаждения вполне сносная. На Авито цены точно такие же. При этом один продавец предлагает взять карту без коробки, тогда как другой уверяет нас в том, что сегодня такая видеокарта стоит под 40 000 рублей. Вполне возможно, что кто-то на такое и купится, но только не мы с вами. Идём дальше.

Та же Palit предлагает взять GeForce RTX 3060 за 39 тысяч рублей. Здесь аналогичная система охлаждения, а производительность намного выше. С такой видеокартой можно штурмовать разрешение 2К, а значит даже в самых требовательных играх можно будет получить отличную картинку. Владелец GeForce RTX 3060 ещё долго не будет думать об апгрейде, хотя здесь очень многое зависит от личного отношения и привычек. На вторичном рынке можно отхватить такую же видеокарту за 33 тысячи рублей. При этом модели выпущены более крупными и уважаемыми компаниями, а текущие владельцы заявляют, что карты новые. Здесь уже ваше дело верить в такое или нет, хотя на Авито достаточно тех, кто занимается ввозом продукции из Китая и последующей продажей ниже рыночных цен.

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За GeForce RTX 3060 Ti в Ситилинк просят около 41 тысячи рубликов. Сравнивать эту видеокарты с предыдущей нет никакого смысла, ведь здесь можно получить прирост количества кадров до 15%. Результат очень сильно зависит от игры, а многие пользователи теряются из-за того, что GeForce RTX 3060 получила 12 Гб видеопамяти. Как вы знаете, GeForce RTX 3060 Ti может похвастать только 8 Гб памяти, но на работу это не влияет, ведь даже в 2К такого количества вам будет достаточно. На Авито за чуть более продвинутые модели просят ровно такую же сумму, а один из продавцов и вовсе решил, что чудо технологической мысли от MSI стоит не меньше 45 555 рублей. Посоветуем этим ребятам всего хорошего, а мы лучше купим новую видеокарту в магазине.

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Ну и сделаем большой прыжок к GeForce RTX 3080 Ti. Новая видеокарта стоит 100 000 рублей. Перед нами флагман, а за последние несколько месяцев цена даже немного просела. С такой видеокартой вам не страшно даже разрешение 4К, а потенциал на будущее достаточен для того, чтобы забыть о новинках лет на 5 или даже больше. Одним словом, видеокарта очень мощная, а модель производства GIGABYTE ещё и получила неплохую систему охлаждения. Что до Авито, то паренёк из Москвы предлагает новую в коробочке за 82 490 рублей, тогда как несколько других продавцов планируют расстаться со своим товаром за 93 тысячи и дороже. Последнее предложение звучит очень сомнительно, а вот со скидкой в 17 500 покупка видеокарты выглядит заманчиво.

Какой можно сделать вывод? По больше части на Авто вас ждут аналогичные цены. Не стоит пытаться купить там видеокарту среднего или средневысокого ценового диапазона. А вот с дорогими моделями можно сэкономить. Помните, что нужно тщательно проверить даже запечатанную видеокарту, ведь сегодня вам положить в коробочку могут что угодно.