Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель

Очень часто кажется, что на вторичном рынке дешевле. Так ли это? Давайте проверим
[ ] для раздела Блоги
+
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Иногда кажется, что какая-то конкретная тема уже многократно изучена, выводы однозначны, а все вокруг понимают суть причинно-следственных связей. Но как показывает реальность, проходит немного времени, и обычные пользователи напрочь забывают уроки, которые им преподают мошенники и аферисты. Время от времени в прессу просачивается информация о том, как злоумышленники обманывают геймеров, продавая им нерабочие видеокарты, или вовсе оставляя без ничего, исчезая с деньгами. Нам кажется, что покупать видеокарту на вторичном рынке не стоит, поскольку никогда не знаешь, на кого попадёшь. В то же время, автор данного материала и сам продавал неоднократно видеокарты на вторичном рынке. Что любопытно, последняя была реализована совсем недавно, а покупатель изъявил желание заплатить полную стоимость наперёд, поскольку жил в другом городе. Пришлось провести тесты, заснять их на видео, а после залить на Гугл Диск. Сделка прошла без сучка и задоринки, ведь перед отправкой видеокарту прошла обслуживание с заменой термопасты. Но мы отвлеклись.

реклама

В данном материале мы рассмотрим несколько видеокарт на Авито, а также сравним цены с магазином Ситилинк. Мы не стремились искать лучшие предложения на вторичном рынке, выбрав несколько самых первых предложений. Никаких скидок и предубеждений, а вся информация легко проверяется. В некоторых случая продавцы на Авито продают новые модели, которые никогда не использовались, тогда как иногда перед нами настоящий секонд-хенд.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

реклама

Начнём с GeForce RTX 3050. Новая модель производства Palit стоит 27 тысяч рублей. Видеокарта просто выполняет свои задачи и не демонстрирует внушительных качеств. Разгонять её мы не советуем, но система охлаждения вполне сносная. На Авито цены точно такие же. При этом один продавец предлагает взять карту без коробки, тогда как другой уверяет нас в том, что сегодня такая видеокарта стоит под 40 000 рублей. Вполне возможно, что кто-то на такое и купится, но только не мы с вами. Идём дальше.

Та же Palit предлагает взять GeForce RTX 3060 за 39 тысяч рублей. Здесь аналогичная система охлаждения, а производительность намного выше. С такой видеокартой можно штурмовать разрешение 2К, а значит даже в самых требовательных играх можно будет получить отличную картинку. Владелец GeForce RTX 3060 ещё долго не будет думать об апгрейде, хотя здесь очень многое зависит от личного отношения и привычек. На вторичном рынке можно отхватить такую же видеокарту за 33 тысячи рублей. При этом модели выпущены более крупными и уважаемыми компаниями, а текущие владельцы заявляют, что карты новые. Здесь уже ваше дело верить в такое или нет, хотя на Авито достаточно тех, кто занимается ввозом продукции из Китая и последующей продажей ниже рыночных цен.

реклама

За GeForce RTX 3060 Ti в Ситилинк просят около 41 тысячи рубликов. Сравнивать эту видеокарты с предыдущей нет никакого смысла, ведь здесь можно получить прирост количества кадров до 15%. Результат очень сильно зависит от игры, а многие пользователи теряются из-за того, что GeForce RTX 3060 получила 12 Гб видеопамяти. Как вы знаете, GeForce RTX 3060 Ti может похвастать только 8 Гб памяти, но на работу это не влияет, ведь даже в 2К такого количества вам будет достаточно. На Авито за чуть более продвинутые модели просят ровно такую же сумму, а один из продавцов и вовсе решил, что чудо технологической мысли от MSI стоит не меньше 45 555 рублей. Посоветуем этим ребятам всего хорошего, а мы лучше купим новую видеокарту в магазине.

реклама

Ну и сделаем большой прыжок к GeForce RTX 3080 Ti. Новая видеокарта стоит 100 000 рублей. Перед нами флагман, а за последние несколько месяцев цена даже немного просела. С такой видеокартой вам не страшно даже разрешение 4К, а потенциал на будущее достаточен для того, чтобы забыть о новинках лет на 5 или даже больше. Одним словом, видеокарта очень мощная, а модель производства GIGABYTE ещё и получила неплохую систему охлаждения. Что до Авито, то паренёк из Москвы предлагает новую в коробочке за 82 490 рублей, тогда как несколько других продавцов планируют расстаться со своим товаром за 93 тысячи и дороже. Последнее предложение звучит очень сомнительно, а вот со скидкой в 17 500 покупка видеокарты выглядит заманчиво.

Какой можно сделать вывод? По больше части на Авто вас ждут аналогичные цены. Не стоит пытаться купить там видеокарту среднего или средневысокого ценового диапазона. А вот с дорогими моделями можно сэкономить. Помните, что нужно тщательно проверить даже запечатанную видеокарту, ведь сегодня вам положить в коробочку могут что угодно.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
24
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
63
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 24
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
27
Доходность майнинга постепенно восстанавливается
35
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
58
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
17
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
25
Китай уже может уничтожать спутники США
8
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
45 старых смартфонов Xiaomi 2018-2021 года получили новую прошивку на базе ОС Android 13
6
Ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT в тестах показал показатели равные ноутбукам с RTX 3080 Ti
6
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
33
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
22
Пророчество Билла Гейтса начинает сбываться – бизнес класс в самолетах может исчезнуть
1
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
7
Microsoft готовится к выпуску Windows 11 22H2 и уже доступны ссылки на образы ISO
4
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
95

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
256
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
13
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
14
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
24
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
+

Сейчас обсуждают

izbolota
00:28
моя версия
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
unboldesoupe
00:28
да ему пох на карму. он её с майнингом давно испортил. Бизнес и ничего личного.
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
Esterr
00:28
Топчик, 22тб это нечто)
Western Digital начала поставки жестких дисков емкостью 22 ТБ на массовый рынок
Zorro
00:28
Не будет такой разницы каждый год 15-20% а тут херак и 100-150%
Анонсированы RTX 4080 и RTX 4090 до 83 TFLOP и до 2,8 раз быстрее при трассировке лучей
VladPhenom
00:27
Хотел почитать про "альтернативы", но "альтернативного" не увидел (если вы, автор, сказали, что существуют эльбрусы и байкалы, это не значит, что вы что-то предложили), а увидел только негодованиия ин...
Intel vs AMD - причины противостояния и возможные альтернативы
Luck-AD
00:26
"Компания рекомендует блок питания не менее 1 кВт." Так это еще ху*ня! )) Будет же еще 4090ti - https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-4090-ti.c3917 (зацените там строчку TDP: 800W). И п...
ASUS анонсировала модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий ROG Strix и TUF Gaming
Антон Васильев
00:26
БП написано на 440 Вт, а трансформатор в БП ватт на 200 )))
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
Iphonovec
00:24
в США цены без налога указывают.
Европейские цены GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оказались ощутимо выше американских
hiveliberty
00:22
мне кажется, ты не понимаешь сути ослепления..
В Cyberpunk 2077 добавят Overdrive-режим трассировки лучей и DLSS 3
Дмитрий
00:20
Сейчас такие игры выходят что им уже харда мало. я особо не игрун, но уже две игры таких встретил. например нфс последний на харде мир прогружается сто лет. на ссд намного приятнее. и проджект ка...
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем