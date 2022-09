На самом деле не все фермы успели переключить свои мощности на другую криптовалюту

Многие наши читатели знают о том, что сегодня Эфир перешёл на алгоритм PoS, что стало решающим шагом на пути к независимости от ига Биткоина. Проблема в том, что какие бы технологичные фишки не вводили разработчики Эфира, сколько бы проектов не функционировало на блокечейне Ethereum, для большинства людей Эфир всегда оставался второй криптовалютой. С переходом на стейкинг есть все шансы ожидать, что корабль Виталика Бутерина отправится в самостоятельное плаванье. Так это или нет, будет видно в ближайшие месяцы, ну а сегодня Эфир продолжил падение.

На момент написания данного материала, криптовалюта с трудом закрепилась на отметке 1500 долларов, но не исключено, что уже завтра рухнет намного ниже. В связи с этим заметен рост предложений и увеличение суточных торгов. Держатели криптовалюты избавляются от накоплений, опасаясь обвала на фоне плохих новостей от разработчиков. К сожалению, к вечеру 15 сентября никто из представителей команды не поделился с журналистами деталями. Вполне возможно, что информации просто нет, ведь прошло слишком мало времени, поэтому эксперты предлагают не делать далекоидущих выводов. Майнить Эфир больше нельзя, миллионы видеокарт единовременно были отключены от сети, но не попали на рынок. Прежде всего сообщество ждёт активации форка EthereumPoW (ETHW). Напомним, это паразитическое ответвление, которое призвано сохранить возможность копать Эфир для тех, кто не хочет переходить на другие альктоины. Как вы уже поняли, сегодня вопросов намного больше, чем ответов, поэтому мы просто ждём запуска ETHW, ну а судить об его успешности будем позднее.

Но было бы неверным сказать, что прогнозы экспертов оказались пустыми словами. Обратите внимание на график ниже. Перед вами сложность сети Ethereum Classic (ETC). Как видите, вчера вечером хешрейт достигал 66 TH/s, тогда как прямо сейчас он перевалил за 305 TH/s. Налицо 5-кратное увеличение сложности добычи ETC. Если вы не понимаете, что это значит, то давайте кратко: ещё недавно хешрейт Эфира превышал 600 TH/s и был ровно на порядок выше ETC. После блокировки майнинга, высвободившиеся мощности должны были куда-то хлынуть. Часть фермеров перешла на малоизвестные альткоины, другие ждут ETHW, но почти половина перевела свои мощности на Ethereum Classic.

В связи с этим снова смотрим на график ниже. Поскольку хешрейт вырос в 5 раз, то и доходы майнеров рухнули в такой же пропорции. Вот только стоит учитывать, что совсем недавно в сеть пришла группа фермеров, увеличившая хешрейт ровно в 2 раза. Получается, что сегодня добыча ETC – это жутко невыгодный процесс, ведь вы больше тратите на электричество, чем зарабатываете. Некоторые наши читатели уже начали про себя улыбаться, ожидая разорения майнеров, вот только ничего подобного не случится. Всё дело в том, что хешрейт и цена монеты прочно связаны. Сегодня был слишком сложный день, а количество инвесторов явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Кстати, даже сегодня суточные торги по ETC почти в 2 раза выше обычных. Это говорит о том, что интерес со стороны инвесторов есть. Мы не станем утверждать, ведь никто не может предугадать дальнейшее развитие событий, но есть все основания ожидать подорожания Ethereum Classic. Майнеры – весьма терпеливые ребята, поэтому какое-то время курс может зависнуть на низкой отметке, но для выхода из убыточности нужно поднять цену хотя бы в 5 раз. Как видите, сегодня из-за резкого скачка хешрейта доходность упала так сильно, что при текущих показателях цены вернуть вложения можно будет за долгих 10 000 дней. Ясно, что майнеров такой расклад не устроит, поэтому ждите сюрпризов. Необязательно они будут хорошими для фермеров и инвесторов, ведь рынок часто преподносит неприятные сюрпризы.

Кстати, рост хешрейта наблюдается не только у Ethereum Classic. Например, криптовалюта Cortex удвоила сложность, Beam – увеличила хешрейт в 3 раза, а Ravencoin – удвоила хешрейт. Есть и другие, но в целом там прирост мизерный, поэтому всё внимание сегодня сосредоточено именно на ETC.