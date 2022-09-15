Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
На самом деле не все фермы успели переключить свои мощности на другую криптовалюту
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Многие наши читатели знают о том, что сегодня Эфир перешёл на алгоритм PoS, что стало решающим шагом на пути к независимости от ига Биткоина. Проблема в том, что какие бы технологичные фишки не вводили разработчики Эфира, сколько бы проектов не функционировало на блокечейне Ethereum, для большинства людей Эфир всегда оставался второй криптовалютой. С переходом на стейкинг есть все шансы ожидать, что корабль Виталика Бутерина отправится в самостоятельное плаванье. Так это или нет, будет видно в ближайшие месяцы, ну а сегодня Эфир продолжил падение.

реклама

На момент написания данного материала, криптовалюта с трудом закрепилась на отметке 1500 долларов, но не исключено, что уже завтра рухнет намного ниже. В связи с этим заметен рост предложений и увеличение суточных торгов. Держатели криптовалюты избавляются от накоплений, опасаясь обвала на фоне плохих новостей от разработчиков. К сожалению, к вечеру 15 сентября никто из представителей команды не поделился с журналистами деталями. Вполне возможно, что информации просто нет, ведь прошло слишком мало времени, поэтому эксперты предлагают не делать далекоидущих выводов. Майнить Эфир больше нельзя, миллионы видеокарт единовременно были отключены от сети, но не попали на рынок. Прежде всего сообщество ждёт активации форка EthereumPoW (ETHW). Напомним, это паразитическое ответвление, которое призвано сохранить возможность копать Эфир для тех, кто не хочет переходить на другие альктоины. Как вы уже поняли, сегодня вопросов намного больше, чем ответов, поэтому мы просто ждём запуска ETHW, ну а судить об его успешности будем позднее.

Но было бы неверным сказать, что прогнозы экспертов оказались пустыми словами. Обратите внимание на график ниже. Перед вами сложность сети Ethereum Classic (ETC). Как видите, вчера вечером хешрейт достигал 66 TH/s, тогда как прямо сейчас он перевалил за 305 TH/s. Налицо 5-кратное увеличение сложности добычи ETC. Если вы не понимаете, что это значит, то давайте кратко: ещё недавно хешрейт Эфира превышал 600 TH/s и был ровно на порядок выше ETC. После блокировки майнинга, высвободившиеся мощности должны были куда-то хлынуть. Часть фермеров перешла на малоизвестные альткоины, другие ждут ETHW, но почти половина перевела свои мощности на Ethereum Classic. 

В связи с этим снова смотрим на график ниже. Поскольку хешрейт вырос в 5 раз, то и доходы майнеров рухнули в такой же пропорции. Вот только стоит учитывать, что совсем недавно в сеть пришла группа фермеров, увеличившая хешрейт ровно в 2 раза. Получается, что сегодня добыча ETC – это жутко невыгодный процесс, ведь вы больше тратите на электричество, чем зарабатываете. Некоторые наши читатели уже начали про себя улыбаться, ожидая разорения майнеров, вот только ничего подобного не случится. Всё дело в том, что хешрейт и цена монеты прочно связаны. Сегодня был слишком сложный день, а количество инвесторов явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Кстати, даже сегодня суточные торги по ETC почти в 2 раза выше обычных. Это говорит о том, что интерес со стороны инвесторов есть. Мы не станем утверждать, ведь никто не может предугадать дальнейшее развитие событий, но есть все основания ожидать подорожания Ethereum Classic. Майнеры – весьма терпеливые ребята, поэтому какое-то время курс может зависнуть на низкой отметке, но для выхода из убыточности нужно поднять цену хотя бы в 5 раз. Как видите, сегодня из-за резкого скачка хешрейта доходность упала так сильно, что при текущих показателях цены вернуть вложения можно будет за долгих 10 000 дней. Ясно, что майнеров такой расклад не устроит, поэтому ждите сюрпризов. Необязательно они будут хорошими для фермеров и инвесторов, ведь рынок часто преподносит неприятные сюрпризы.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кстати, рост хешрейта наблюдается не только у Ethereum Classic. Например, криптовалюта Cortex удвоила сложность, Beam – увеличила хешрейт в 3 раза, а Ravencoin – удвоила хешрейт. Есть и другие, но в целом там прирост мизерный, поэтому всё внимание сегодня сосредоточено именно на ETC.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир #ethereum classic
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
Terra Luna рухнула на новостях об аресте генерального директора проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
10
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
72
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
25
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
140
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
17
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
34
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
36
С полугодовым опозданием NASA провело полет сверхзвукового X-59 QueSST
10
Новый метод фишинга нацелен на кражу аккаунтов Steam
2

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
61
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
37
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
9
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
9
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
29
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
8
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Вежливый Gepard
23:40
точно. Киев так и не взят как и донецкая и луганская области. ты думаешь после обстрелов мирняка с марта отношение к рахе улучшилось? тогда у меня для тебя плохая новость. ты просто дaлбаеб.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Adam Smith
23:39
ты реально дэбил))) https://lb.ua/society/2022/09/14/529365_tsvintar_18_yak_stalosya_shcho_mi_hovaiemo.html
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Ядрило
23:39
Офицера Сил специальных операций Украины ликвидировали ВС РФ во время вчерашнего недообстрела (https://t.me/breakingmash/38173) украинскими снайперами деревни Елизаветовка Курской области. По нашим да...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Taketon
23:38
The Moscow Times????))))) Серьезно? Следующий источник аналитики из 2б класса будут?
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Ядрило
23:38
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Криворожской и Винницкой областях. Предположительно, мог пострадать Южный горно-обогатительный комбинат — один из основных производителей железорудного сырья на У...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Вежливый Gepard
23:38
да известные это. остатки свинособак которые пока еще могут перемещаться по европе. Русских травят и называют агрессорами: об отношении за рубежом рассказали экс-волгодонцы https://bloknot-volgodonsk...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Вежливый Gepard
23:36
орков и подпевателей. сначала туристический безвиз а потом полный. и сразу теракты прекратятся. кстати их количество уже значительно уменьшилось по всему миру.
"ШОСсе" к новому миропорядку - Самаркандский саммит ШОС станет началом эпохи перемен
Гоогле Гооглев
23:35
Как говорит, шишанбек, до талого 🤣
Майнеры нашли замену Эфиру – половина фермеров перешла на Ethereum Classic, увеличив хешрейт в 5 раз
Ядрило
23:35
Эмир Катара шейх Тамим в интервью французской газете Le Monde заявил: «Те, кто думает, что мы можем стать альтернативой российскому газу, ошибаются, потому что Россия является важным ресурсом для миро...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
23:34
неувиличит,там уже и так всё на пределе.Пиндосы сказали могут только 15 дать-типа вы держитесь этой зимой там в европе.Говорят молитесь,чтоб зима была мягкой.Хохлам вон вообще,как-то прислали иконы,вм...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем