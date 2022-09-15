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Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
Куда же майнеры планируют девать миллионы видеокарт? Давайте разбираться
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Когда вы прочтёте этот материал, то Эфириум уже войдёт в новую эру. Давайте основательно остановимся на происходящем, а эксперты в области криптовалют могут переходить сразу на третий абзац. Итак, Эфир создавался по образу и подобию Биткоина. Несомненно, команда разработчиков сделал всё, чтобы он выгодно отличался от первой криптовалюты, но ключевые характеристики здесь до боли похожи. Речь идёт о генерации новых монет, которая осуществляется посредством использования вычислительной мощи полупроводниковых чипов. В то же время, Виталик Бутерин сделал всё возможное, чтобы отличаться от Биткоина. Так, количество монет первой криптовалюты конечно, тогда как Эфир – это инфляционная система, которая может накачиваться новыми монетами бесконечно долго. Это уже привело к проблемам, поэтому год назад был активирован хардфорк London, занимающийся сжиганием комиссий майнерам.

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Можно сказать, что все годы развития Эфира – это движение в противоположную Биткоину сторону. Разработчики прилагали массу усилий, делающих различия между криптовалютами всё более явными, а сегодня должно произойти ключевое из них – переход Эфира на PoS. Именно этот алгоритм поставит точку в возможности добывать новые монеты с помощью майнинга, позволив держателям превратиться в рантье, получающих доходы за счёт заблокированной криптовалюты. Здесь всё как в банке: вы кладёте на счёт 32 монеты и больше, а после имеете право на определённый процент. Пока надеяться на сверхдоходы не стоит, поскольку даже сам Виталик Бутерин не готов давать комментарии на этот счёт. В то же время злые языки утверждают, что первые держатели депозитов получат бонусы, тогда как обычные пользователи, которые присоединились к празднику позднее, смогут рассчитывать на скромные проценты. Как бы там ни было, всё это станет известно уже в самое ближайшее время.

Прежде всего блокировке майнинга радовались геймеры. Ещё бы, ведь за последние годы только по данным экспертов фермеры влили в видеокарты 15 миллиардов долларов. Во многом именно из-за повышенного спроса со стороны шахтёров мы видим удорожание видеокарт, а остановка машины по производству Эфира могла бы позволить высвободить хотя бы часть графических чипов. Судя по всему, ждать оттепели не приходится, ведь налицо сразу две ключевых проблемы. Во-первых, существует несколько популярных альткоинов, которые и возьмут на себя часть фермеров. Пока неясно, куда хлынут сотни тысяч майнеров, поскольку во многом всё будет зависеть от пулов, а также выгодности той или иной криптовалюты. Пока Ethereum Classic, которому прочили место Эфира, явно не стремится дорожать, разочаровывая тех, кто хочет копать именно этот альткоин.

Но на пути появления миллионов видеокарт на вторичном рынке стоит и другая причина. Всё дело в группе энтузиастов, планирующих создать форк Эфира под названием EthereumPoW (ETHW). Поясним, большая часть фермеров обновила программное обеспечение. Это значит, что по достижению определённого блока они перестанут получать прибыль. А вот те, кто не стал обновлять ПО, создадут новое ответвление, которое силами нового сообщества перерастёт в полноценную криптовалюту. Крупные биржи тут де объявили, что не станут поддерживать ETHW, а после об аналогичном заявили влиятельные пулы. На сторону сообщества встал основатель TRON Джастин Сан, а также криптобиржи Poloniex и BitMEX. При этом ETHW уже можно купить, а значит всё действительно серьёзно.

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По мнению экспертов, майнеры не станут сливать видеокарты, купленные за огромные деньги во время криптолихорадки. Кто-то уйдёт на альтернативные монеты, тогда как часть начнёт копать ETHW. Можно пожелать геймерам терпения, ведь ожидание появления сотен тысяч дешёвых графических чипов на вторичном рынке затянулось. Судя по всему, повторения событий 2019 года уже не будет, поэтому мы советуем вам трезво оценивать ситуацию. В то же время, пока криптовалюты снова не пойдут резко вверх, не будет и исчезновения видеокарт из магазинов. Похоже, у геймеров есть какое-то время, а значит ценовые предложения успеют хотя бы немного стабилизироваться.

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#майнинг #криптовалюты #эфир
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