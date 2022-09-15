За последние полгода Samsung потеряла больше 20% рынка РФ

Когда мы слышим о том, что американские компании покидают российский рынок, то относимся к подобным шагам с некоторым пониманием. Да, дядюшка Сэм напрямую не запрещал продавать газировку и бургеры российским гражданам, но явно сделал несколько намёков, в результате чего десятки гигантов предпочли потерять рынок, но сохранить хорошие отношения с Белым домом. Уже спустя несколько месяцев многие из этих компаний осознали всю сложность происходящего. Первое время руководство западных брендов уверяло, что российский рынок давал всего пару процентов от общемирового, а после вдруг выяснилось, что по многим направлением Россия занимала первое место в Европе. Но даже там, где гигантских продаж не было, можно было заметить огромный прирост до 50% за последние годы, что внушало скромный оптимизм.

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Но это мы говорим об американских компаниях, тогда как понять логику японцев и европейцев мы не можем. Скажите, зачем Sony забрала лицензии на все музыкальные композиции? Ясно, что компания потеряет деньги, а российские меломаны просто начнут пользоваться пиратским контентом. В аналогичной ситуации очутилась и Samsung. Сегодня наблюдается спад продаж смартфонов по всему миру, а экономический кризис заставляет пересматривать бизнес-модели, пересчитывая доходы в сторону уменьшения. При таком раскладе нужно использовать любые возможности для сохранения прибыли, но умники из Южной Кореи решили, что нужно покинуть российский рынок. Что же, результат не заставил себя ждать, ведь в результате такого демарша доля смартфонов Samsung на рынке РФ с 30% на конец 2021 года снизилась до 9% на конец августа. Но это далеко не всё, ведь эксперты уверены, что в обозримом будущем мобильные телефоны Samsung будут всё меньше интересовать российских пользователей, а значит рыночная доля может снизиться до нескольких процентов.

Судя по всему, кто-то в руководстве компании решил ознакомиться с указанными выше показателями, ведь инсайдеры сообщают о скором возврате Samsung. Продажи снова будут официальными, а значит в рознице можно будет встретить всю линейку смартфонов, включая флагманские новинки, а также другую технику, включая бытовую. В этой ситуации нужно учитывать, что никто Samsung с российского рынка не выгонял. Фактически, компания сама запретила себе продавать свою продукцию, а после с грустью смотрела на то, как китайцы занимают её нишу. Не забывайте, что получить 30% на зрелом рынке не так уж и просто, ведь в маркетинг вложены сотни миллионов долларов, которые были спущены в трубу одним неверным решением безграмотного управленца. По мнению аналитиков, вернуться Samsung сможет, но рассчитывать на любовь российских пользователей не приходится.

Сегодня наиболее привлекательными в российской рознице остаются смартфоны до 20 тысяч рублей, а рыночная доля Samsung оказалась разделена между Xiaomi, Techno, Infinix и другими китайцами. Не менее агрессивно наращивает продажи новичок на рынке РФ – компания realme. Ожидается, что уже вскоре именно этот бренд займёт место Samsung, оттеснив южнокорейцев на несколько ступеней вниз. Вообще, мнения относительно возвращения западных брендов на российский рынок разделились. Некоторые эксперты уверены, что пользователи отнесутся к беглецам холодно. В этом случае идёт расчёт из того, что сегодня китайцы предлагают не менее производительные новинки по выгодным ценам. Вот только всё это лишь предположения. Нужно помнить, что Samsung находится на рынке очень давно, а значит имеет шансы вернуть часть покупателей достаточно быстро. По некоторым данным, возобновление официальных продаж стартует уже в октябре, тогда как другие источники уверяют, что это случится не раньше 2023 года. Источник.

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P.S. Стоить учитывать, что всё это время Samsung присутствовал на российском рынке. Прежнего ассортимента не было, а цены часто оказывались выше, чем в супермаркетах. В то же время возможность купить легальный телефон была, поэтому в данном случае речь о полноценном возврате на рынок со всмеми вытекающими последствиями.