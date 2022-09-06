За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Представьте себе, вы шли себе мирно по улице и никого не трогали, но тут вам прямо на голову падает кошелёк с деньгами. Вы можете попробовать поискать владельца, но, во-первых, на дворе ночь, а значит есть шанс нарваться на неприятности, а, во-вторых, находящегося внутри миллиона рублей хватит на покупку мощного компьютера. И вот здесь и начинаются моральные дилеммы и метания, ведь ваш старый системный блок уже не тянет даже Тетрис, а попытки найти 250 тысяч рублей на флагманскую сборку не увенчались никаким успехом.

реклама

Что же, если вы решили стать миллионером, то самое время подобрать процессор, на котором будет основан ваш компьютер. Надеемся, что вы прекрасно понимаете, что именно процессор определяет общее быстродействие системы, а в некоторых случаях исправить положение вещей не способна даже хорошая видеокарта. Сегодня разберём только процессоры, а к выбору оперативной памяти и других компонентов вернёмся в одном из следующих материалов.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сегодня флагман Ryzen 9 5950X стоит 46 тысяч рублей. Это на 27 тысяч дешевле официально рекомендованной цены на момент старта продаж в российской рознице. На первый взгляд очень дёшево, ведь вы получаете действительно мощное железо для решения любых задач, вот только уже почти год данный камень не является самым быстрым на рынке. Почитать на эту тему можно ниже, а мы лишь заметим, что Ryzen 9 5950X позволяет собрать более выгодную систему. Этот камень неплохо себя чувствует с материнской платой за 100 долларов, а оперативную память и вовсе можно взять в 2 раза дешевле новомодной DDR5. Получается, что сам камень не самый быстрый, но выгода от его покупки есть.

реклама

Ну а Core i9-12900KF – это ультимативная машина для продвинутых пользователей. Обязательно учитывайте, что вам потребуется одна из самых дорогих материнских плат, жутко переоценённая оперативная память DDR5-5600, а ведь было бы неплохо разжиться твердотельным накопителем с поддержкой PCIe 4.0. Мы понимаем, что у вас уже есть интерфейс PCIe 5.0, вот только производители железа пока не спешат выпускать столь быстрые SSD. Мощи Core i9-12900KF хватит на 4-6 лет, а после можно будет задуматься о переходе на более современное железо.

На целых 9000 рублей дешевле можно купить Core i7-12700KF. Думайте сами, ведь этот процессор пусть и очень быстрый, но уже не может называться флагманом. Мы настоятельно рекомендуем скоростные камни Intel брать с оглядкой на соответствующие комплектующие, ведь Core i7-12700KF будет чувствовать себя бедным родственником в сокете материнской платы за 300 долларов. Ну и не стоит забывать, что вам потребуется система жидкостного охлаждения. Энтузиасты покупают подобные камни исключительно ради разгона. Не подводите нас, ведь мы хотим увидеть статью о том, как вы раскочегарили до 5.5 ГГц на всех ядрах купленный по нашей ссылке Core i7-12700KF.

реклама

Ryzen 9 5900X может стать сердцем высокопроизводительной сборки, но потребует немалых вливаний. Не забывайте, что в продаже есть ультимативные материнские платы на базе чипсета Х570, которые не уступают конкурентам из синего лагеря, позволяя достигать невероятных высот любителям разгона. А вообще Ryzen 9 5900X интересен ещё и тем, что позволяет собрать мощную систему даже тогда, когда денег не очень много. Сегодня мы о скромных пользователях с минимальным бюджетом не говорим, поэтому лишь укажем на возможность такого сценария.

Ну и на сладкое – Core i9-11900K. Смотрите, как всё хорошо сходится: вы покупаете флагманский процессор, платите за него на целых 13 тысяч меньше, чем за аналог текущего поколения, но ещё и получаете огромный разгонный потенциал и отличную производительность из коробки. Здесь всё зависит от вашего усердия, ведь можно выжать из процессора все соки, а можно остановиться на экономном варианте, где вы берёте простенькую материнскую плату и такую же оперативную память. Правда, это уже не будет компьютером для миллионера, но вдруг нас сегодня читают не только представители зажиточного сословия.