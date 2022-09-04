Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
Видеокарты AMD отличаются лучшим соотношением между ценой и производительность. Возможно, именно поэтому российские геймеры и раскупили почти все доступные модели
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Согласно статистике Steam, на каждую видеокарту AMD приходится 5 видеокарт NVIDIA, которые покупают обычные геймеры. Это значит только одно: красные выпускают крайне мало графических чипов, тогда как зелёные активно насыщают рынок игровой продукцией. По данным инсайдеров, это привело к переполнению складов, что стало настоящей проблемой для производителя, а реального решения проблемы пока нет. Казалось бы, AMD захочет изменить положение вещей, но вместо этого Лиза Су предпочитает лежать на боку, освободив рынок для Дженсена Хуанга.

реклама

Если вы думали, что такая проблема существует только в США и Европе, то мы хотим вас расстроить, ведь российские геймеры расхватали все флагманские видеокарты AMD. Судя по всему, количество графических чипов была невелико, но в данном случае нас интересует сам факт, ведь в Ситилинк доступны 25 различных моделей AMD и больше 170 моделей NVIDIA. Что же, самое время поторопиться, ведь иначе геймеры раскупят всё остальное, заставив вас брать более дорогие аналоги производства NVIDIA.

Сегодня мы разберём несколько видеокарт красной команды, которые могут вас заинтересовать. Самая быстрая видеокарта AMD, которая сегодня доступна в Ситилинк – это Radeon RX 6700 XT. Модель производства GIGABYTE стоит 49 тысяч рублей, при этом предлагает отличную систему охлаждения, ну а сам графический чип позволяет без проблем запускать игры в разрешении 2К. Благодаря наличию 12 Гб видеопамяти можно надеяться на долгий жизненный цикл, ведь даже сегодня современные игры легко обходятся 8 Гб.

За 38 тысяч можно отхватить Radeon RX 6650 XT, которая обладает не таким большим потенциалом, но предлагает неплохое соотношение между скоростью и ценой. Видеокарта легко справляется со всеми играми в разрешении 2К, хотя поставить максимальные настройки в требовательных проектах ААА-уровня не выйдет. Для владельцев не самых новых компьютеров будет приятно узнать, что Radeon RX 6650 XT имеет скромные требования к блоку питания, что никак не сказывается на быстродействии.

Radeon RX 6600 – это ещё одна энергоэффективная видеокарта с впечатляющей производительностью. Если у вас всего 30 тысяч, то можете не переживать из-за того, что количество кадров в секунду будет недостаточным, ведь в народном 1080р в легко сможете достичь 60 fps даже на настройках ультра. ASUS не стала сильно заморачиваться с системой охлаждения, но в данном случае ничего сверхэффективного и не требуется. Radeon RX 6600 требует мало, а даёт много, а два больших кулера легко охлаждают один из самых популярных графических чипов AMD текущего поколения.

Если у вы с трудом накопили 17 тысяч, то можете либо ещё попробовать подкопить на более внушительные видеокарты, либо взять Radeon RX 6500 XT. В данном случае вы получите доступ ко всем актуальным играм в 1080р, хотя мы бы не советовали мечтать о максимальных настройках графики. Видеокарта может огорчить вас падением количества кадров в секунду на самом интересном месте, ведь у неё всего 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. В то же время, чаще всего Radeon RX 6500 XT будет неплохо справляться со своими задачами.

Вообще, Radeon RX 6400 – это один из самых плохих графических чипов 2022 года. Вот только мы с вами знаем одну простую истину: не бывает плохих видеокарт, ведь есть только жадность производителей и завышенная стоимость. Именно поэтому за 13 тысяч рублей Radeon RX 6400 становится супервыгодной. С производительностью на уровне GeForce GTX 1650 вы получаете внушительную экономию, а все игры будут у вас летать на средних настройках в разрешении 1080р.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Для тех, кто хочет сэкономить и не планирует играть в новые требовательные игры, есть Radeon 550. Видеокарта может предложить всего 2 Гб видеопамяти, но в целом будет достаточна для танков и стрелялок. Модель производства ASUS ничем не примечательна и включает один кулер с весьма посредственной системой охлаждения. В данном случае важна цена, ведь это самый бюджетный графический чип AMD на рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Ryzen 9 7950X набирает 39 тысяч баллов в многоядерном тесте Cinebench R23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
39
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественная ПВО С-500
74
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
22
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
33
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
16
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
7
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
12
Старые iPhone и iPad на iOS 12 получили патч для закрытия серьёзной уязвимости
+
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
47
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
78
Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
24
Установленные 1,4 млн раз расширения Chrome отслеживают пользователей для кражи комиссионных
+
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
Steam подвёл итоги августа: доля GTX 1060 снижается, а пользователи переходят на Windows 11
+
Сбережения жителей РФ в долларах и евро превратились в рубли – причины и последствия происходящего
9
Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
33
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
30
Процессоры AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 28 000р дешевле рекомендованной цены
6
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
32

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
173
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
42
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
15
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
64
О самых необычных компьютерах
6
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
1

Сейчас обсуждают

Александр Александров
01:49
Наконец-то Владимир станет богом
Исследования медуз могут помочь раскрыть секрет бессмертия
id_1
01:37
16 линий для графики (или иных устройств), что даёт конфигурацию 2x8 в случае задействования сразу двух слотов, а также 4 линии для твердотельных накопителей — всё это силами CPU.
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Andralexx
01:33
Ну, вас явно не заботиТЬ, как правильно ставить запятые...
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
jezz
01:28
А что за эксперт, анонсированный в заголовке? Типа того ооновского эксперта по оружию которого вытурнули за педофилию и пошел он по миру давая экспертные советы всем желающим
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
Andralexx
01:24
Уж не знаю где вы взяли фотографию со звездами, но это точно не фото телескопа Джеймса Уэбба. На снимках Джеймса Уэбба яркие звезды имеют шесть дифракционных лучей. На вашей фотографии их четыре... Ес...
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
REY_B_
01:23
Разная, кремний чуть "другой", отсюда и частоты разные. А не просто отбраковка. И у АМД в Х900 чиплеты разные. Один чуть на энергоэффективность, другой чуть на частоты.
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Sergej V
01:13
это же меньше чем 240 ватт. такое изи боксовый куллер охладит. верно?
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Опричник
01:12
Любой авианосец, это большая мишень по которой трудно промазать. А если учесть, что ядерному боеприпасу, даже в сам корабль попадать не обязательно, достаточно рвануть в сотне-другой метров от него......
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
Xmast
01:06
Как обычно у зелота. Ничего общего с реальностью. Он наверняка и для главной пишет заголовки. Типа цена рцхнула. Цена обрушилась. Забирайте за бесценок! Нажмешь - в 100% случаев дикий оверпрайс
Snapdragon 8 Gen 2 и датчик Sony IMX989 станут основой грядущих флагманских смартфонов
V.L.A.D.L.E.N
01:00
2х8+4 это шутка какая-то?
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем