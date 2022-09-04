Видеокарты AMD отличаются лучшим соотношением между ценой и производительность. Возможно, именно поэтому российские геймеры и раскупили почти все доступные модели

Согласно статистике Steam, на каждую видеокарту AMD приходится 5 видеокарт NVIDIA, которые покупают обычные геймеры. Это значит только одно: красные выпускают крайне мало графических чипов, тогда как зелёные активно насыщают рынок игровой продукцией. По данным инсайдеров, это привело к переполнению складов, что стало настоящей проблемой для производителя, а реального решения проблемы пока нет. Казалось бы, AMD захочет изменить положение вещей, но вместо этого Лиза Су предпочитает лежать на боку, освободив рынок для Дженсена Хуанга.

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Если вы думали, что такая проблема существует только в США и Европе, то мы хотим вас расстроить, ведь российские геймеры расхватали все флагманские видеокарты AMD. Судя по всему, количество графических чипов была невелико, но в данном случае нас интересует сам факт, ведь в Ситилинк доступны 25 различных моделей AMD и больше 170 моделей NVIDIA. Что же, самое время поторопиться, ведь иначе геймеры раскупят всё остальное, заставив вас брать более дорогие аналоги производства NVIDIA.

Сегодня мы разберём несколько видеокарт красной команды, которые могут вас заинтересовать. Самая быстрая видеокарта AMD, которая сегодня доступна в Ситилинк – это Radeon RX 6700 XT. Модель производства GIGABYTE стоит 49 тысяч рублей, при этом предлагает отличную систему охлаждения, ну а сам графический чип позволяет без проблем запускать игры в разрешении 2К. Благодаря наличию 12 Гб видеопамяти можно надеяться на долгий жизненный цикл, ведь даже сегодня современные игры легко обходятся 8 Гб.

За 38 тысяч можно отхватить Radeon RX 6650 XT, которая обладает не таким большим потенциалом, но предлагает неплохое соотношение между скоростью и ценой. Видеокарта легко справляется со всеми играми в разрешении 2К, хотя поставить максимальные настройки в требовательных проектах ААА-уровня не выйдет. Для владельцев не самых новых компьютеров будет приятно узнать, что Radeon RX 6650 XT имеет скромные требования к блоку питания, что никак не сказывается на быстродействии.

Radeon RX 6600 – это ещё одна энергоэффективная видеокарта с впечатляющей производительностью. Если у вас всего 30 тысяч, то можете не переживать из-за того, что количество кадров в секунду будет недостаточным, ведь в народном 1080р в легко сможете достичь 60 fps даже на настройках ультра. ASUS не стала сильно заморачиваться с системой охлаждения, но в данном случае ничего сверхэффективного и не требуется. Radeon RX 6600 требует мало, а даёт много, а два больших кулера легко охлаждают один из самых популярных графических чипов AMD текущего поколения.

Если у вы с трудом накопили 17 тысяч, то можете либо ещё попробовать подкопить на более внушительные видеокарты, либо взять Radeon RX 6500 XT. В данном случае вы получите доступ ко всем актуальным играм в 1080р, хотя мы бы не советовали мечтать о максимальных настройках графики. Видеокарта может огорчить вас падением количества кадров в секунду на самом интересном месте, ведь у неё всего 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина. В то же время, чаще всего Radeon RX 6500 XT будет неплохо справляться со своими задачами.

Вообще, Radeon RX 6400 – это один из самых плохих графических чипов 2022 года. Вот только мы с вами знаем одну простую истину: не бывает плохих видеокарт, ведь есть только жадность производителей и завышенная стоимость. Именно поэтому за 13 тысяч рублей Radeon RX 6400 становится супервыгодной. С производительностью на уровне GeForce GTX 1650 вы получаете внушительную экономию, а все игры будут у вас летать на средних настройках в разрешении 1080р.

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Для тех, кто хочет сэкономить и не планирует играть в новые требовательные игры, есть Radeon 550. Видеокарта может предложить всего 2 Гб видеопамяти, но в целом будет достаточна для танков и стрелялок. Модель производства ASUS ничем не примечательна и включает один кулер с весьма посредственной системой охлаждения. В данном случае важна цена, ведь это самый бюджетный графический чип AMD на рынке.