Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов

Британец сломался в самый неудачный момент, а на борту Маршала Устинова находятся противокорабельные ракеты, способные потопить авианосец за считанные минуты
[ ] для раздела Блоги
3
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Было время, когда Великобритания обладала самым мощным флотом на планете, рассылая свои корабли во все уголки земного шара. Судя по всему, дела у инженеров её королевского величества идут из рук вон плохо. В какой-то момент было решено построить современный авианосец класса «Куин Элизабет». При этом амбиции были настолько велики, что будущий флагман HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») должен был стать базой для 35 самолётов F-35 и ещё нескольких вертолётов. На минуточку, перед нами представители пятого поколения, а группа могла с лёгкостью захватить небольшую страну, поскольку в настоящее время противопоставить такой мощи у большинства государств просто нечего. Но вот незадача, «Принц Уэльский» наотрез отказывался выходить в море. В 2020 году в результате нескольких неудачных испытания произошло сразу два затопления части судна с повреждением проводки.

реклама

В конце августа авианосец должен был отправиться в США на учения, а также получить комплект из самолётов F-35B Lightning, но продержавшись на воде совсем немного, «Принц Уэльский» сломался. Официальные источники заявляют, что проблема в неисправном правом гребном винте, но точных данных на этот счёт нет. Поскольку учения отменить нельзя, то к берегам США был переброшен флагман HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), а инцидент посчитали разрешённым. Эксперты вздыхают, ведь Королевский флот потратил на «Принца Уэльского» 3.5 миллиарда долларов, но пока никаких успехов нет, а авианосец даже не вышло поставить на боевое дежурство. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь совершенно неожиданно к берегам туманного Альбиона подошёл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов».

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Нет никаких сомнений, что безопасности неудачника британского флота ничего не угрожает, но на судне и в Лондоне оказались не готовы к незваным гостям. Проблема в том, что «Принц Уэльский» не способен передвигаться самостоятельно и даже не получил никаких вооружений, поскольку так и не достиг американских берегов. А вот у «Маршала Устинова» с оснащением всё в полном порядке. Так, российский крейсер находится на расстоянии 400 километров от острова Уайт, где и завис беспомощный «Принц Уэльский». При этом на борту российского крейсера находятся противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан», которые могут преодолевать расстояние от 700 до 1000 километров, а значит с лёгкостью достигнут «Принца Уэльского». Военные эксперты полагают, что в настоящее время авианосец крайне уязвим для российского флота, а спрятать его от глаз противника просто некуда.

реклама

На карте выше вы можете увидеть, что к берегам Англии выдвинулись сразу два российских судна. В настоящее время их местонахождение Королевскому флоту неизвестно, но особые опасения вызывает тот факт, что в этом же регионе располагается база для подводных лодок. Очевидно, что оба российских крейсера будут ещё какое-то время патрулировать территорию, что осложняет всплытие подводных лодок, оснащённых современным противокорабельным вооружением. Британцы не хотят рассекретить расположение своей базы, поэтому будут выжидать, а «Маршал Устинов» и «Адмирал Ушаков» никуда не торопятся. В данном случае обстановка в регионе относительно спокойная, но это не отменяет того факта, что в Лондоне встревожены неожиданным манёвром российских военных. Ещё совсем недавно политики задорно махали кулаками в сторону РФ, но быстро сдулись, увидев на небосклоне реальную угрозу своему существованию.

Ещё раз подчеркнём, что эксперты не ожидают обострения ситуации, а оба российских судна выполняют штатные задачи в рамках патрулирования в свободных водах. Границы Британии не нарушены, а слегка испуганная команда «Принца Уэльского» благополучно доберётся до своего нового места дислокации на ремонтной базе в Росайте в Шотландии. Со своей стороны добавим, что нагнетание обстановки только вредит международным отношениям, но в настоящее время эти самые отношения перешли в отрицательную стадию, а садиться за стол переговоров пока не готова ни одна сторона.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

военные новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
57
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
10
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 57
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
49
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
29
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественная ПВО С-500
73
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
7
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
14
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
7
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
17
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
60
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
27
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
Установленные 1,4 млн раз расширения Chrome отслеживают пользователей для кражи комиссионных
+
Старые iPhone и iPad на iOS 12 получили патч для закрытия серьёзной уязвимости
+
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
8
Сбережения жителей РФ в долларах и евро превратились в рубли – причины и последствия происходящего
9
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
8
Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
24
Какие видеокарты геймеры и школьники из РФ покупали 1 сентября – 5 самых популярных GPU этой осени
8
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
7
Какую видеокарту купить для God of War и Horizon Zero Dawn – 6 оптимальных GPU для эксклюзивов Sony
3
Токен Luna Classic подорожал на 150% за последние дни
5

Популярные статьи

Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
37
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
14
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
110
О самых необычных компьютерах
2
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
3

Сейчас обсуждают

evsapelkin
13:39
А шо таке , прекращаете поставку оружия в УГИЛ , открываем вентиль , нет , сука мерзните и дохните.
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
UKROBOT
13:37
Сказал латентный питушок🤣
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
vurdalakec
13:36
Ага 100 градусный воздух выдувает.
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
Дмитрий
13:34
в 4к еще меньше разница будет
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Serezhka
13:33
Не сказать чтобы сильно, это скорее дело вкусовщины.
Процессоры Intel Xeon Emerald Rapids получат до 64 ядер
UKROBOT
13:33
Заглот кремлевскими методичками начал срать вместо железячных на главной, деньги не пахнут да заглот?😉
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Дмитрий
13:32
так ты и за ддр5 дважды заплатишь сейчас за 6000 потом за 8000-10000 частоты
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
evsapelkin
13:30
Сдохни Гейропа в месте с петушней и ЛГБТ недочеловеками .
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
ахахах
13:30
ну ты видишь как даты тут ложатся.Этож пиндосы всю эту историю с ЗАЭС устроили-их накажут за это
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Дмитрий
13:30
в прошлом году комплект 32 гига стоит 35 тысяч сейчас 27 тысяч. не особо и подешевело за 6000мгц
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем