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Было время, когда Великобритания обладала самым мощным флотом на планете, рассылая свои корабли во все уголки земного шара. Судя по всему, дела у инженеров её королевского величества идут из рук вон плохо. В какой-то момент было решено построить современный авианосец класса «Куин Элизабет». При этом амбиции были настолько велики, что будущий флагман HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») должен был стать базой для 35 самолётов F-35 и ещё нескольких вертолётов. На минуточку, перед нами представители пятого поколения, а группа могла с лёгкостью захватить небольшую страну, поскольку в настоящее время противопоставить такой мощи у большинства государств просто нечего. Но вот незадача, «Принц Уэльский» наотрез отказывался выходить в море. В 2020 году в результате нескольких неудачных испытания произошло сразу два затопления части судна с повреждением проводки.

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В конце августа авианосец должен был отправиться в США на учения, а также получить комплект из самолётов F-35B Lightning, но продержавшись на воде совсем немного, «Принц Уэльский» сломался. Официальные источники заявляют, что проблема в неисправном правом гребном винте, но точных данных на этот счёт нет. Поскольку учения отменить нельзя, то к берегам США был переброшен флагман HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета»), а инцидент посчитали разрешённым. Эксперты вздыхают, ведь Королевский флот потратил на «Принца Уэльского» 3.5 миллиарда долларов, но пока никаких успехов нет, а авианосец даже не вышло поставить на боевое дежурство. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь совершенно неожиданно к берегам туманного Альбиона подошёл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов».

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Нет никаких сомнений, что безопасности неудачника британского флота ничего не угрожает, но на судне и в Лондоне оказались не готовы к незваным гостям. Проблема в том, что «Принц Уэльский» не способен передвигаться самостоятельно и даже не получил никаких вооружений, поскольку так и не достиг американских берегов. А вот у «Маршала Устинова» с оснащением всё в полном порядке. Так, российский крейсер находится на расстоянии 400 километров от острова Уайт, где и завис беспомощный «Принц Уэльский». При этом на борту российского крейсера находятся противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан», которые могут преодолевать расстояние от 700 до 1000 километров, а значит с лёгкостью достигнут «Принца Уэльского». Военные эксперты полагают, что в настоящее время авианосец крайне уязвим для российского флота, а спрятать его от глаз противника просто некуда.

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На карте выше вы можете увидеть, что к берегам Англии выдвинулись сразу два российских судна. В настоящее время их местонахождение Королевскому флоту неизвестно, но особые опасения вызывает тот факт, что в этом же регионе располагается база для подводных лодок. Очевидно, что оба российских крейсера будут ещё какое-то время патрулировать территорию, что осложняет всплытие подводных лодок, оснащённых современным противокорабельным вооружением. Британцы не хотят рассекретить расположение своей базы, поэтому будут выжидать, а «Маршал Устинов» и «Адмирал Ушаков» никуда не торопятся. В данном случае обстановка в регионе относительно спокойная, но это не отменяет того факта, что в Лондоне встревожены неожиданным манёвром российских военных. Ещё совсем недавно политики задорно махали кулаками в сторону РФ, но быстро сдулись, увидев на небосклоне реальную угрозу своему существованию.

Ещё раз подчеркнём, что эксперты не ожидают обострения ситуации, а оба российских судна выполняют штатные задачи в рамках патрулирования в свободных водах. Границы Британии не нарушены, а слегка испуганная команда «Принца Уэльского» благополучно доберётся до своего нового места дислокации на ремонтной базе в Росайте в Шотландии. Со своей стороны добавим, что нагнетание обстановки только вредит международным отношениям, но в настоящее время эти самые отношения перешли в отрицательную стадию, а садиться за стол переговоров пока не готова ни одна сторона.