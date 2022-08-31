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Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем

Астрология не очень точная наука, а вот астрономия имеет на счёт знаков зодиака кардинально новую точку зрения
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Это сегодня астрономия и астрология – это две кардинально разные науки, со своим предметом и объектом исследования. В то же время долгое время обе науки были тесно переплетены, а первые глубокие знания обретали причудливые формы. Судя по всему, несколько цивилизаций около 3 тысяч лет назад начали разрабатывать научные принципы, пытаясь определить место нашей планеты в мироздании. У кого-то это получалось лучше, тогда как у других наблюдалась масса ошибок, поскольку технический прогресс в те времена находился в зачаточном состоянии. Несмотря на это основателями астрономии считаются именно греки, которые не только приходили к правильным выводам, но и тщательно фиксировали свои достижения в граните науки.

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Принято считать, что знакомые нам знаки зодиака были придуманы 600 лет до нашей эры, а значит астрология насчитывает чуть больше 2500 лет. Учёные тщательно изучили звёздное небо, выбрав в качестве основы 12 созвездий, определив для каждого место исходя из его положения относительно небесного экватора. Известно, что 2200 лет назад нулевой точкой было созвездие Овна, занимавшее первые 30 градусов эклиптики. В области 30-60 градусов располагался Телец, следом – 60-90 градусов – Близнецы. Словом, каждому знаку зодиака выделялись 30 градусов, а всего 12 созвездий на 360 градусах звёздного неба. И всё бы ничего, если бы древние учёные были знакомы с таким явлением, как колебания Земли.

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Как оказалось, Луна активно воздействует на положение нашей планеты в пространстве, а значит в результате небольших колебаний во время вращение вокруг Солнца наблюдается небольшое смещение. Полный цикл, в результате которого Земля возвращается на нулевую точку, равен 25 800 лет, во время которого северный полюс буквально меняется местами с южным, описывая круг на своей оси. Возможно, специалистам данное описание покажется слегка притянутым за уши, но суть в том, что прошедшие 2500 лет со времени основания зодиака наша планета сместилась со своего первоначального (от начала отсчёта) положения примерно на 36 градусов или 10 процентов.  

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Получается, что из-за постоянных колебаний произошло и смещение расположения созвездий на небе на ту же десятую часть эллипса. В результате время наступления каждого знака зодиака не соответствует общепринятым канонам, придуманным древними астрологами. Не удивительно, что сегодня реальное положение созвездий больше не совпадает со притянутыми знаками зодиака, хотя астрологи делают вид, что вообще ничего не происходит. На самом же деле наблюдается масштабное смещение, а принятые нормы уже давно устарели. Например, если вы родились 9 августа, то считаете своим знаком зодиака созвездие Льва. На самом же деле, согласно смене орбиты вы Рак. В то же время, если вы умудрились родиться 15 августа, то можете рассчитывать на то, что для вас ничего не меняется. Но если по некоторым знакам зодиака наблюдается небольшое смещение, то Козерогам откровенно не повезло. Если ранее родившиеся с 23 декабря по 21 января могли считать себя Козерогами, то теперь даты сместились на 20 января – 16 февраля. Если вы родились 20 января, то примите наши поздравления, вы всё ещё Козерог. Остальным пора переквалифицироваться в Стрельцов.

Жутко не повезло и Скорпионам. Раньше к этому знаку относились все рождённые с 23 октября по 22 ноября, а теперь только с 23 ноября по 29 ноября. Увы, абсолютно все скорпионы, которые считали себя таковыми, теперь должны менять свои приоритеты, ведь теперь они Весы или даже Девы. Изучить таблицу с распределением знаков зодиака вы можете выше, мы же хотим добавить, что в результате смещения появился 13 знак зодиака под названием Змееносец. Люди, рождённые с 29 ноября по 17 декабря относятся к этому знаку, вот только в газетах и по телевизору вы не встретите советов для Змееносцев на месяц, неделю и день.

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Стоит отметить, что на жизнь большинства людей открытия астрономии не оказывают никакого влияния. Мы не призываем вас менять знак зодиака, ведь пока астрологи наотрез отказываются следовать моде, признавая классическую систему координат. Вопрос остаётся открытым, ведь мы не знаем, хорошо это или плохо. Если вы верите в прогнозы и старательно изучаете особенности своего знака, то, возможно, стоит задуматься. Во всех остальных случаях вы просто прочли любопытную информацию для размышления. Источник

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