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Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима

Европа хочет снизить зависимость от газа, но местные политики не осознают, что им придётся закрыть сотни предприятий, не говоря уже о том, что на рынок труда хлынут миллионы безработных
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Европейские политики обладают достаточно специфической логикой. Всю весну и первую половину лета текущего года они отчаянно носились по миру, призывая задушить Россию санкциями. Что-то у этих ребят получилось, но есть и неудачи. Прежде всего противостояние с Россией вылилось в масштабный энергетический кризис. Цена на газ превышает все допустимые нормы, многие предприятия уже готовятся к закрытию, а чиновники всех мастей советуют европейцам реже мыться и забыть об уютном тепле в собственных домах этой зимой. При этом большинство наделённых властью европейских чиновников винят во всех проблемах лично Путина. Например, Урсулы фон дер Ляйен, занимающая пост президента Еврокомиссии, открыто говорит о том, что Путин превратил энергию в оружие против Европы. Если внимательно ознакомиться с заявлением этой дамы, то её слова можно сжать до короткого «а нас за что?»

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Мы бы не стали оперировать такими громкими тезисами, но в данном случае возникает простой вопрос: а чего вы ожидали? Десятилетиями США и Европа избивали слабых и беззащитных, вводя туда свои войска и накладывая санкции на тех, до кого армия не может дотянуться. При этом вся прелесть положения состояла в том, что никто из изгоев не мог ответить умникам из Белого дома и Брюсселя, усилиями которых миллионы людей по всему миру теряли доступ не только к технологиям, но и к привычной пище. На этот раз фокус не прошёл, а пока Европа испытала только часть последствий, с которыми обычно сталкиваются жители других стран. Вспомните как было весело в 2014 году, когда курс национальной валюты взлетел до небес. А ведь европейцы в тот момент почувствовали лёгкое покачивание, после чего всё вернулось на круги своя.

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По данным Bloomberg, сегодня энергетическая сфера Евросоюза испытывает мощнейшее давление и может рухнуть, если зима окажется действительно холодной. Проблем здесь несколько. Так, объёмы европейских газовых хранилищ достигают 110 миллиардов кубических метров, при этом в 2021 году ЕС сожгла больше 400 миллиардов кубометров газа. С октября по март включительно расходы увеличиваются, а сегодня хранилища заполнены на 80%. Это значит, что европейцам хватит топлива всего на три месяца, тогда как нужно пережить все 6. ЕС пытался оказать давление на Норвегию, но требования остались без ответа. Нарастить добычу газа там не способны, а снижать цену не хотят. Было бы глупо требовать от норвежцев ещё больше европейской солидарности ещё и потому, что страна поставляет чистую энергетику в ряд соседних государств. В результате летней засухи возможности гидроэлектростанций стали заметно ниже, а стоимость 1 кВт*ч в самой Норвегии выше, чем в соседних странах.

Пока ничего критического в энергетической сфере Евросоюза не наблюдается, но уже сегодня Европа подготовила план, согласно которому можно будет пережить зиму даже после отключения от российской газовой трубы. Идея в нормировании энергии и перераспределении её между всеми странами. Увы, пока всё это поддерживает несколько стран, в то время как остальные скептически покручивают пальцем у виска, вспоминая войну за маски во время коронавируса. Ну а эксперты констатируют, что инфляция в Еврозоне достигла критической точки, на 9.1% превысив показатели августа 2021 года. Нужно понимать, что это средние показатели, тогда как дотационные Латвия, Литва и Эстония и вовсе ушли за 20%. Европейский Центробанк готовится поднять ключевую ставку, но экономисты бьют тревогу, предостерегая от подобных действий, способных увести финансовый сектор в длительную рецессию.

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В связи с рекордным ростом стоимости энергоносителей, наблюдается резкое подорожание продуктов первой необходимости. Аналитики констатируют, что в Эстонии базовая корзина подорожала на 25%, что способно привести к массовым протестам среди населения. За прошедшие несколько месяцев правительства ряда стран уже потратили на социальные выплаты свыше 280 миллиардов евро. Все деньги пошли на субсидии компаниям и частным лицам, страдающим от роста цен на энергоносители. Эксперты пишут, что всё только начинается. Ну а пока проблема продолжают нарастать, политики надеются решить все трудности волевым решением. Идея простая: заморозить цены на электричество по всей Европе. Якобы, это снизит потребление газа, что позволит пройти осенне-зимний сезон без жертв. Кто заплатит за весь этот праздник жизни, не уточняется, но пока идея кажется абсурдной, ведь бесконечно долго выдавать субсидии невозможно.

А вообще эксперты отмечают, что сегодня цены на энергоносители в Европе разгоняют спекулянты, которые монополизировали рынок. Было бы логично, если бы политики приструнили миллиардеров, нагревающих руки на кризисе, но элиты предпочтут снять последнюю рубашку с потребителей, оставив обычных европейцев без отопления и газа, но не станут давить на своих спонсоров, решения которых эти ребята лоббируют столетиями. Источники: 1, 2, 3, 4 (в некоторых случаях придётся перейти в режим инкогнито). 

P.S. Никто не говорил, что в России с лоббизмом дела обстоят лучше. Просто многие любители пофилософствовать на подобные темы забывают о том, что в ЕС не всё так хорошо, как кажется.

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