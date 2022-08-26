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Прежде всего нужно понимать, что журналисты склонны как преувеличивать проблемы, так и преуменьшать реальные последствия тех или иных событий. Делается это как для роста прочтений, так и с целью извлечения финансовой выгоды, когда тот или иной материал спонсируется сверху. Именно поэтому вся информация, изложенная ниже, пусть и вполне реальна, но вряд ли приведёт к тем событиям, о которых так много говорят эксперты. В то же время нельзя закрывать глаза на тот факт, что противоречия действительно есть, а значит тема всё же может быть интересна нашим читателям.

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Начнём с того, что недавно в США был проведён опрос, согласно результатам которого каждый второй гражданин страны опасается столкновений в гражданской войне как между штатами, так и политическим кругами и другими силами. И вот здесь на помощь приходит статистика, согласно которой несколько десятков миллионов людей в Америке живёт за чертой бедности. Оценки у аналитиков разнятся, но в стране есть не меньше 40 миллионов работоспособных граждан, получающих постоянные субсидии от государства. Для любой другой страны такая ноша уже давно стала бы фатальной, но только не для США, где печатаются заветные зелёные бумажки. В результате многолетних финансовых просчётов государственный долг уже давно превысил все допустимые рамки и на сегодня составил 30 триллионов долларов. На фоне этого растёт безработица, а социальная сфера находится в упадке. Нужны масштабные инвестиции и пересмотр внутренней политики, но вместо всего этого Байден тратит миллиарды долларов на помощь Украине.

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Не многие знают, что сонный Джо лукавит, ведь большая часть денег никуда не уходит. В Украину летят самолёты со старой техникой, которую оценивают в разы дороже её реальной стоимости, а миллиарды долларов отдают военным корпорациям, превратившимся в ленивых жирных котов благодаря постоянным вливаниям со стороны администрации Белого дома. Ну а в этот самый момент в США увеличивается внутренние долги граждан США перед различными структурами. Вчера Байден издал указ, списывающий 1.6 триллиона тем, кто брал студенческие кредиты, но это капля в море, ведь кредиты на недвижимость на порядок выше и намного более болезненные. Вообще, внутренних проблем в США достаточно, но сегодня всё это есть в любой другой стране. Эксперты указывают на фундаментальные различия между отдельными штатами. Так, часть страны пляшет под ритмы BLM, тогда как центральная часть Америки не приемлет подобных выпадов. Там придерживаются традиционных взглядов на место чернокожего населения в жизни общества, а также с недоверием смотрят на происходящий бум популярности нетрадиционных сексуальных отношений.

Но флюгером нестабильности считается Байден. Если вспомнить выражение, согласно которому рыба всегда гниёт с головы, то текущий режим в США действительно напоминает умирающего. При этом старина Джо так прочно вцепился в своё кресло, что даже после смерти продолжит сжимать его мёртвой хваткой. В местной прессе иногда проскальзывают нотки критики, участившиеся после масштабного обыска в доме бывшего президента Трампа. Противостояние между политически силами ещё не достигло своего пика, но в ход пошли самые грязные методы. Неясно, доживёт ли вообще Байден до выборов 2024 года, но тот факт, что его партия проиграет на осенних выборах в Конгресс, не вызывает никаких сомнений.

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По мнению экспертов, одна из проблем США заключается в том, что руководство страны присутствует во всех значимых политических событиях по всему миру, но полностью игнорирует внутренние конфликты. А между тем противоречия нарастают. До тех пор, пока бензин будет дешёвым, а еды и энергии хватит на всех, ожидать проблем не стоит. Вот только топливо дорожает, а представители американских элит заигрались в вершителей чужих судеб. Сегодня эти ребята раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию; накачивают Украину оружием, затягивая конфликт; подбрасывают угли в тлеющие противоречив Карабахе; мутят воду в Сирии, где недавно состоялись массированные бомбардировки; кружат вокруг Тайваня, раздражая руководство Китая и не перестают давить на европейских политиков, требуя новых антироссийских санкций.

Это далеко не всё, чем заняты представители США, ведь есть ещё Япония, Южная Корея и многие другие страны, которых толкают на пусть саморазрушения. Ни одной из этих стран невыгодно экономическое противостояние с Китаем, но политические решения приняты, а значит противостояния избежать не удастся. Не спрашивайте, чем всё завершится. С нашей точки зрения, гражданской войны в США не будет, но это лишь мнение, а значит вы вольны доверять своему чутью. Читайте прессу из различных источников, и может тогда вы получите больше информации, которую стоит считать достоверной. Источник.



