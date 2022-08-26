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Первые электромобили появились намного раньше, чем был изобретён двигатель внутреннего сгорания. В начале 20-го века по улицам Европы колесили машины на аккумуляторах, а финальную точку в противостоянии между нефтью и электричеством поставило руководство Форд. История крайне мутная, а причины отказа от электропривода до сих пор неясны. Любители сенсаций склонны полагать, что без мирового заговора не обошлось, но даже если это и так, узнаем мы об этом ещё не скоро. В любом случае в последние годы миру был дан второй шанс перейти на чистую энергетику. Казалось бы, всё предельно просто и прозрачно, вот только понятие чистой энергетики весьма условно.

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Первой из действительно крупных компаний, которая вышла на мировой рынок с электромобилями, стала Tesla. Илон Маск приложил массу усилий для того, чтобы сделать технологию привлекательной, а одним из решающих факторов стали государственные субсидии. Например, совсем недавно был подписан очередной закон, согласно которому автомобили с электроприводом смогут претендовать на налоговую льготу в размере 7500 долларов. При этом получить скидку в 4000 долларов можно даже на бывшие в употребление машины. Ключевым условием для подобных преференций будет полный цикл производства в Северной Америке, а также использование деталей и компонентов родом из США. Всё это обнадёживает, но совсем не такое будущее нам пророчили эксперты несколько лет назад.

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Важно понимать, что производство машины на батарейках куда проще, чем аналога на бензиновом двигателе. Вы используете меньше деталей, а сервисное обслуживание выгоднее, поскольку серьёзных поломок на электрокарах значительно меньше. По-большому счёту, больше половины стоимости подобных транспортных средств тянет за собой большой ёмкий аккумулятор. И чем более продвинутым он будет, тем дороже автомобиль. Несколько лет назад человечество находилось на пороге перехода на твердотельные аккумуляторы. Кроме того, многие говорили о скором приходе литий-металлических батарей. Обе технологии должны были увеличить ёмкость, снизить скорость разряда, увеличить скорость заряда и оказать позитивное влияние на конечную цену машины. Вот только за окном конец лета 2022 года, а ничего подобного всё нет.

Но было бы неплохо просто сетовать на то, что электрокары не дешевеют. На самом же деле наблюдается стремительный рост стоимости на подобные машины по всему миру. Сегодня в США средняя цена на авто с электроприводом стартует с 66 000 долларов, а ведь ещё недавно Tesla Model 3 можно было купить за 35 000 долларов. Аналитики отмечают, что всего за год транспортные средства на аккумуляторах подорожали на 54.3%, тогда как традиционные на бензине – на 10.1%. В числе лидеров как бюджетные модели, так и прокачанные суперкары для богатых и знаменитых, а проблема наблюдается как на новых, так и на подержанных авто. К примеру, народные Nissan Leaf и Chevy Bolt EV подросли на 45%, Tesla за год подняла цены на 19.2% (в среднем по бренду, но та же Model S уже стоит больше 83 тысяч долларов, что на 27.5% больше). Пожалуй, единственный электрокар, которые подешевел на 3.5% – это Porsche Taycan. Сегодня за него просят от 138 тысяч долларов, но машина была настолько дорогой, что даже текущая цена не совсем соответствует комплектации.

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Эксперты уверены, что несколько следующих лет мы будем наблюдать рост цен на электромобили. Экономический кризис шагает по планете, а с ним дорожает всё: от материалов кузова и электронной части, до самих аккумуляторов. Кстати, если ещё недавно зарядка в Европе стоила в разы дешевле заливки бензина, то в последнее время из-за роста стоимости электричества экономия не такая уж и большая. Предполагается, что через несколько лет кризис удастся обуздать, но пока предпосылок к такому оптимизму нет. Будет не лишним заметить, что прогнозы относительно падения стоимости электрокаров не оправдались. Никто не знает, где находится предел, но многие жители ЕС и США всё ещё готовы покупать машины на чистой энергетике. При этом особая привлекательность подобных транспортных средств кроется не только в субсидиях, но и вере, что таким образом можно спасти планету. Увы, но многочисленные исследования доказали, что на производство аккумулятора, его зарядку и утилизацию тратиться огромное количество энергии. При этом окупаемость может наступить не меньше, чем через 5-7 лет. Увы, но многие аккумуляторы живут те же 7 лет, а значит ни о какой заботе о природе речь не идёт.

Ну а пока на электрокары наблюдается ажиотажный спрос. Производство автомобилей сократилось, а люди верят в маркетинговые уловки, надеясь на дешёвое и доступное электричество. Ожидается, что цены удастся сбить за счёт новых линеек, которые предложат лучшее соотношение цены и пробега. А ведь было время, когда Nissan Leaf ещё не превратился в продвинутый электрокар и стоил до 25 тысяч долларов. Источник.