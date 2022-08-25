Вместо этого в качестве главных проблем называются некие макроэкономические показатели

Иногда может показаться, что руководители крупных компаний потеряли рассудок, превратившись в местных сумасшедших. На самом деле, когда из уст этих ребят вы слышите какие-то глупости, то должны понимать, что это умелая игра, позволяющая обходить острые углы Представьте что случится, если на сцену выйдет Дженсен Хуанг и выпалит следующее: доходы от продаж видеокарт рухнули на 44%, продажи встали, единственная надежда была на майнеров, вторичный рынок подрезает крылья рознице, а графические чипы двух последних поколений стали самыми непопулярными среди геймеров в истории. Очевидно, что уже на следующий день NVIDIA ждёт катастрофическое падение акций. Именно поэтому Дженсен Хуанг скромно отметил, что в третьем квартале компания придерживалась стратегии на снижение рисков. Для этого были уменьшены прямые продажи (а значит и производство) видеокарт. Мало того, этот процесс будет иметь долговременные последствия, поэтому в следующие несколько кварталов на рынок будет поступать меньше продукции, чем обычно. По мнению главы NVIDIA, серия Ampere стала самой популярной из когда-либо созданных. При этом Дженсен Хуанг отмечает, что главным доказательством этому является тот факт, что графические чипы текущего поколения входят в топ 15 Steam по популярности. Было бы неплохо услышать какое место Ampere там занимает, но это уже технический вопрос.

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Сегодня NVIDIA активно готовится к запуску следующего поколения. Вчера вы могли изучить финальные (ну или близкие к финальным) характеристики этой линейки, поэтому на этом аспекте мы останавливаться не будем. Инсайдеры заявили, что производство GeForce RTX 4090 уже запущено, а вот о других графических чипах ничего не известно. Не исключено, что в 2022 году в продажу поступит только флагман, но пока это больше похоже на спекуляции, чем на правду. Скорее всего, узнать больше на эту тему можно будет не раньше официальной презентации, которая пройдёт в рамках GTC 2022. Конференция будет длиться с 19 по 22 сентября, но выступление Дженсена Хуанга намечено на 20 сентября. Глава NVIDIA не стал вдаваться в детали, поскольку его текущее выступление было посвящено квартальному отчёту.

И вот здесь хороших новостей нет, а главное слово ответчика было доверено финансовому директору компании Колетт Кресс. Дама подтвердила предыдущие данные о падении доходов, но вместо признания очевидных проблем с перепроизводством обвинила во всём некие макроэкономические препятствия. Именно эти никому не известные факторы снизили покупательскую способность, обрушив продажи. Инсайдеры сообщают, что склады с видеокартами у партнёров переполнены. Проблема в том, что NVIDIA согласилась скинуть цену ниже рекомендованной только на флагманы, тогда как все остальные видеокарты продаются выше официальной стоимости даже в США. Нужно было бы передать госпоже Колетт Кресс, что именно ценовая политика компании стоит на пути высоких продаж, но в монолог финансового директора NVIDIA никто не вмешался.

В какой-то момент госпожа Колетт заявила, что знает о том, что графические чипы способны добывать криптовалюту, но у неё нет точных данных о влиянии майнинга на общий спрос и продажи. Якобы, руководство NVIDIA видит, что колебания курса криптовалют приводят к перепаду продаж видеокарт, но пока выявить влияния этих процессов на доходы невозможно. В данном случае можно говорить о том, что финансовый директор крупной компании расписывается в своей некомпетентности, ведь в её прямые обязанности входит изучение рынка и факторов, оказывающих влияние на спрос и продажи. Видимо, признать очевидно куда опаснее, поэтому в настоящее время руководству NVIDIA выгоднее замалчивать некоторые факты.

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Эксперты отмечают, что последние два квартала (2 и незавершённый 3) стали для NVIDIA одними из самых сложных за всю историю, но проблемы у компании только начинаются. Делать хорошую мину при плохой игре может и полезно для удержания акций на высоких позициях, но рано или поздно придётся признать надвигающийся взрыв на вторичном рынке. Всё дело в переходе Эфира на PoS. Сегодня нет никаких сомнений, что это случится 15 сентября, а миллионы видеокарт станут никому не нужны. Часть будет переведена на добычу других криптовалют, но немало графических чипов хлынет на вторичку. Что в такой ситуации будет делать Дженсен Хуанг, пока даже сложно представить. Источники: 1, 2, 3.