Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Можно ли в 2022г заработать на инвестициях в Биткоин – эксперты говорят о пенсионных накоплениях
Половина всех инвесторов теряют больше, чем приобретают. Помните об этом, когда решаетесь на покупку криптовалюты
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Прежде чем думать об инвестировании денег, нужно научиться их зарабатывать. Как минимум для половины человечества такая практика остаётся недоступной, поскольку только в США, Европе и ряде других стран заработные платы позволяют не только выживать в постоянно меняющихся условиях, но и пытаться накопить на дорогие вещи, отдых и беспечную старость. Вообще, даже если вы умудряетесь откладывать с каждой зарплаты какую-то сумму, то всегда возникает правомерный вопрос: в чём эти деньги держать. Вполне возможно, в ходе текущего противостояния с Западом рубль станет самостоятельной валютой, которая перестанет шататься из стороны в сторону как флюгер. Вот только до недавнего времени рубль не подавал признаков стабильности.

реклама

Кто-то пытается покупать доллары, другие инвестируют в недвижимость. В последнем случае нужно обладать немалыми накоплениями, но есть группа людей, выбирающая цифровые активы. Купить криптовалюту легко, управлять ей просто, а потерять сложно, ведь централизованные криптобиржи привязываются к паспорту, телефону и электронной почте. Если вы не полный растяпа, то вернуть доступ к потерянному кошельку возможно. Нужно понимать, что инвестиции предполагают рост. Проще говоря, если вы положили деньги под подушку, то это не инвестиция, а сбережения, а сегодня всё больше людей хотят получать выгоду от накоплений, а не просто смотреть на них через стеклянную банку.

В 2021 году мир пережил самый мощный бум криптовалют за всю историю. Сотни тысяч людей по всей планете покупали Биткоин, Эфир и даже собачьи токены, в надежде разбогатеть. Если верить опросу, проведённому аналитическим агентством Pew Research Center, то 46% американцев потеряли деньги, тогда как только 15% могут назвать себя удачливыми инвесторами, заработавшими больше, чем вложили. Эксперты отмечают, что всему виной перепады курса цифрового золота. Так, ещё осенью за 1 Биткоин давали больше 67 тысяч долларов, а этим летом цена опускалась ниже 20 тысяч. Проще говоря, если вы инвестировали свои деньги в конце 2020 года, то сегодня можете считать прибыль. Мало того, есть немало людей, которые вышли из игры ещё осенью, увеличив состояние в несколько раз. Ну а у тех, кто дождался самых низких отметок, налицо большие потери, перекрыть которые возможно будет только через время. В связи с этим эксперты полагают, что криптовалюты хороши для долговременных инвестиций. Например, скопить денег на пенсию. Как средство для кратковременных вложений рассматривать тот же Биткоин не стоит, ведь здесь выигрывает только крупная рыба.

Многие из тех, кто изучает различные способы инвестирования в цифровые активы, выбирают между покупкой криптовалюты и сборкой собственной фермы. Второе многим кажется надёжнее ещё и потому, что та или иная монета может сильно подешеветь. В этом случае ваши деньги ощутимо похудеют, а оборудование всегда можно продать. Даже при плохом исходе можно выручить до 50%, тогда как с исчезновением токена есть шанс потерять всё. На самом деле простых путей не существует. Известно, что этим летом остававшиеся в Европе майнеры либо обанкротились, либо спешно переехали. Проблем здесь две: во-первых, из-за роста цен на газ дорожает электричество, а значит добыча становится нерентабельной. Во-вторых, из-за небывалой засухи в Европе и США остановились даже крупные фермы. Энергии на всех не хватает, а засуха в Китае оказалась настолько существенной, что там было принято решение в некоторых провинциях отключить промышленные предприятия. По задумке властей, это позволит перенаправить мощности в гражданский сектор.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О последствиях для полупроводниковой отрасли нам ещё только предстоит узнать, но пока проблема инвестирования так и не решена. На самом деле каждый, у кого есть немного денег, решает её по-своему. К примеру, наиболее стабильным средством для заработка считаются стейблкоины. Это криптовалюты, которые прочно привязаны к курсу доллара. Купив несколько сотен или тысяч монет, можно опробовать стейкинг. Идея похожа на банковский депозит, где вам по итогам года или месяца выплачивают те или иные проценты. Заработать сотни процентов на этом невозможно, но ведь мы уже приводили мнение экспертов: криптовалюты – это актив для долговременных инвестиций. Если вы каждый месяц будете покупать по 100 долларов, а каждый год класть 1000 в стейкинг под 10%, то через 30 лет вы получите не меньше 230 000 вечнозелёных. Никто не сказал, что это оптимальный способ. Мало того, через 30 лет ни доллара ни криптовалют может и не остаться, но это уже другая история.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
Полиция Ирана конфисковала у граждан почти 9500 майнинг-ферм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
42
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
9
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
6 самых неудачных видеокарт AMD и NVIDIA, которые созданы приносить страдания обычным геймерам
15
Слияние Ethereum началось и несёт с собой проблемы для майнеров на видеокартах
3
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
13
Финальные характеристики GPU NVIDIA слили за месяц до релиза – 2-кратного прироста fps не будет
15
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
72
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
26
Представитель архитектуры AMD Zen 4 ощутимо обогнал своего предшественника в Geekbench 5
8
27-28 августа подписка PlayStation Plus будет доступна бесплатно
+
Какие видеокарты покупают обычные геймеры из РФ – 5 популярных моделей на любой вкус
2
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
99
Села батарейка: энергетический кризис в Китае лишил автовладельцев возможности заряжать электромобили
3
Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
4
На что способна легендарная GeForce GTX 280 в 2022г – можно ли на видеокарте за 2000р запускать игры
6
ASUS представила новые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 серий ROG, ProArt и Prime
1

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
4
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
41
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
54
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
49
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
5
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

MrPegge
20:49
И из-за этих уродов потом повышают НДС. Или акцизы. Или налог на капремонт. Или еще чего, но лишь бы бабла на очковтирательство наотнимать.
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
Вовчик Трофимов
20:49
окраину, разве что, да проебалтов
В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
MrPegge
20:47
Нормальная работа это сесть на бюджетный поток, ножки свесить и нифига не делать, кроме как очки втирать в наглую?
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
MrPegge
20:45
А выставка не из бюджета оплачена? А все эти фгупы раскатавшие губы не бюджетные? Все тамошние участники как один бюджетники по затратам но частники по прибылям.
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
flyval
20:44
Германия не захватила, а вот фашизм захватил!
В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
Вовчик Трофимов
20:42
то-то я смотрю, как хорошо живет окраина только и делает, что ходит по миру, с протянутой рукой - дайте грошик видимо от переизбытка богатств как немцы живут? учатся мыться раз в месяц и готовятся зи...
В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
flyval
20:42
" что привело к тому, что поисковые системы обязаны называть эту организацию нарушительницей российских законов." Это какие поисковые системы? Лживый насквозь Яндекс? Править нужно не Википедию ( там...
В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
Вовчик Трофимов
20:40
9 мая, если и является трауром, то только для бандерлогов, укропитеков, скакуасов, подсвинок с окраины и прочих фашистких ублюдков, типа проебалтов для остальных, нормальных людей, это праздник побед...
В России создали собственный клон Википедии – сайт руни.рф продержался всего 2 часа
Slumber
20:38
да по ходу это даже не ремастер, а смена моделек и накинутый решейд. Причем в некоторых примерах в оригинале и текстуры на персах лучше.
Видео: 9,5 минут сравнения The Last of Us Part I с оригиналом
AnDron
20:38
гиперлуп несет их в неведомые дали...
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем