Половина всех инвесторов теряют больше, чем приобретают. Помните об этом, когда решаетесь на покупку криптовалюты

Прежде чем думать об инвестировании денег, нужно научиться их зарабатывать. Как минимум для половины человечества такая практика остаётся недоступной, поскольку только в США, Европе и ряде других стран заработные платы позволяют не только выживать в постоянно меняющихся условиях, но и пытаться накопить на дорогие вещи, отдых и беспечную старость. Вообще, даже если вы умудряетесь откладывать с каждой зарплаты какую-то сумму, то всегда возникает правомерный вопрос: в чём эти деньги держать. Вполне возможно, в ходе текущего противостояния с Западом рубль станет самостоятельной валютой, которая перестанет шататься из стороны в сторону как флюгер. Вот только до недавнего времени рубль не подавал признаков стабильности.

реклама

Кто-то пытается покупать доллары, другие инвестируют в недвижимость. В последнем случае нужно обладать немалыми накоплениями, но есть группа людей, выбирающая цифровые активы. Купить криптовалюту легко, управлять ей просто, а потерять сложно, ведь централизованные криптобиржи привязываются к паспорту, телефону и электронной почте. Если вы не полный растяпа, то вернуть доступ к потерянному кошельку возможно. Нужно понимать, что инвестиции предполагают рост. Проще говоря, если вы положили деньги под подушку, то это не инвестиция, а сбережения, а сегодня всё больше людей хотят получать выгоду от накоплений, а не просто смотреть на них через стеклянную банку.

В 2021 году мир пережил самый мощный бум криптовалют за всю историю. Сотни тысяч людей по всей планете покупали Биткоин, Эфир и даже собачьи токены, в надежде разбогатеть. Если верить опросу, проведённому аналитическим агентством Pew Research Center, то 46% американцев потеряли деньги, тогда как только 15% могут назвать себя удачливыми инвесторами, заработавшими больше, чем вложили. Эксперты отмечают, что всему виной перепады курса цифрового золота. Так, ещё осенью за 1 Биткоин давали больше 67 тысяч долларов, а этим летом цена опускалась ниже 20 тысяч. Проще говоря, если вы инвестировали свои деньги в конце 2020 года, то сегодня можете считать прибыль. Мало того, есть немало людей, которые вышли из игры ещё осенью, увеличив состояние в несколько раз. Ну а у тех, кто дождался самых низких отметок, налицо большие потери, перекрыть которые возможно будет только через время. В связи с этим эксперты полагают, что криптовалюты хороши для долговременных инвестиций. Например, скопить денег на пенсию. Как средство для кратковременных вложений рассматривать тот же Биткоин не стоит, ведь здесь выигрывает только крупная рыба.

Многие из тех, кто изучает различные способы инвестирования в цифровые активы, выбирают между покупкой криптовалюты и сборкой собственной фермы. Второе многим кажется надёжнее ещё и потому, что та или иная монета может сильно подешеветь. В этом случае ваши деньги ощутимо похудеют, а оборудование всегда можно продать. Даже при плохом исходе можно выручить до 50%, тогда как с исчезновением токена есть шанс потерять всё. На самом деле простых путей не существует. Известно, что этим летом остававшиеся в Европе майнеры либо обанкротились, либо спешно переехали. Проблем здесь две: во-первых, из-за роста цен на газ дорожает электричество, а значит добыча становится нерентабельной. Во-вторых, из-за небывалой засухи в Европе и США остановились даже крупные фермы. Энергии на всех не хватает, а засуха в Китае оказалась настолько существенной, что там было принято решение в некоторых провинциях отключить промышленные предприятия. По задумке властей, это позволит перенаправить мощности в гражданский сектор.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О последствиях для полупроводниковой отрасли нам ещё только предстоит узнать, но пока проблема инвестирования так и не решена. На самом деле каждый, у кого есть немного денег, решает её по-своему. К примеру, наиболее стабильным средством для заработка считаются стейблкоины. Это криптовалюты, которые прочно привязаны к курсу доллара. Купив несколько сотен или тысяч монет, можно опробовать стейкинг. Идея похожа на банковский депозит, где вам по итогам года или месяца выплачивают те или иные проценты. Заработать сотни процентов на этом невозможно, но ведь мы уже приводили мнение экспертов: криптовалюты – это актив для долговременных инвестиций. Если вы каждый месяц будете покупать по 100 долларов, а каждый год класть 1000 в стейкинг под 10%, то через 30 лет вы получите не меньше 230 000 вечнозелёных. Никто не сказал, что это оптимальный способ. Мало того, через 30 лет ни доллара ни криптовалют может и не остаться, но это уже другая история.