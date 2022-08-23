А вот оригинальных названий под брендом Coca-Cola любители газировки в РФ пока не увидят

В ситуации, когда политики вместо поиска компромиссных решений используют исключительно язык санкций, в первую очередь страдает бизнес. Потери западных компаний после ухода с российского рынка исчисляются десятками миллиардов долларов, а реальных альтернатив, позволяющих вернуться без потери денег и имиджа, пока нет. Поскольку крупными компаниями руководят не идиоты, то многие из них прекрасно осознавали, что вход на российский рынок для них будет либо сильно осложнён, либо закрыт навсегда. За углом уже давно стоят конкуренты, которые годами пробивались на полки, но всегда занимали нишевые позиции и никогда не попадались на глаза массовому покупателю.

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Убедившись в том, что санкции – это надолго, некоторые западные компании стали искать способ избавиться от своего российского бизнеса с минимальными потерями, но не лишиться его окончательно. Именно по такому сценарию пошла McDonald’s. Вкусно и точка будет существовать до тех пор, пока материнская компания не получит возможности вернуться на рынок РФ под собственным именем. Сегодня фастфуд якобы продан российскому бизнесмену, но детали настолько плохо известны прессе, что возникает масса вопросов. Как бы там ни было, но пока вариант со сменой бренда и фиктивной продажей или переходом контроля над активами гражданину РФ кажется западным компаниям самым простым. Как стало известно, именно таким путём пошла Coca-Cola.

Ещё недавно американская компания вела свои дела в России посредством трёх направлений: Coca-Cola Soft Drink Consulting – маркетинговая составляющая, Coca-Cola HBC Россия – непосредственное производство напитков и Мултон – выпуск соков. Ещё в марте Coca-Cola заявила о решении уйти из РФ, но до сих пор топчется на месте. В какой-то момент было объявлено, что работа продолжится до исчерпания концентрата. Что будет после казалось туманным, вот только с середины августа напитки под брендом Coca-Cola перестали отгружаться российским ритейлерам, а все 10 заводов работают. Некоторые торговые сети предпочитают закупать оригинальные напитки в Казахстане, но сама Coca-Cola теперь сменила гнев на милость, хотя и продолжает активно играть в шпиона.

Недавно Coca-Сola провела презентацию, в рамках которой показала новые напитки «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange». Судя по всему, это полные копии Sprite и Fanta, которые получат оригинальный вкус и будут разливаться на указанных выше заводах. К слову, бренд «Добрый» принадлежит Coca-Сola, поэтому неудивительно, что американцы решили снизить градус накала, просто сменив название привычных напитков. Если это расчёт на американских сенаторов, то всё верно, эти ребята обычно не видят дальше своего носа, поэтому ребрендинг не вызовет у них подозрений. Кстати, на этот раз Coca-Сola решила ощутимо расширить действующую линейку, ведь потребителей ожидают новые вкусы: дюшес, манго-маракуйя, вишня и сибирские травы. Ожидается и появление новых вкусов в линейке чая Rich, а всё это говорит о том, что Coca-Сola не планирует уходить с российского рынка.

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По мнению торговых сетей, сегодня слишком рано говорить о том, будут ли обновлённые напитки пользоваться таким же успехом, как оригинальные Sprite, Fanta и другие. Очень многое будет зависеть от ценообразования и маркетинга. И в первом, и во втором случае могут возникнуть сложности, поскольку отделение Coca-Cola Soft Drink Consulting фактически не работает с марта, а делать скидки на свои товары американцы не будут. Ну и есть вопросы относительно оригинального напитка Coca-Cola. Планирует ли американская компания выпускать его аналог, пока неясно (пока всё указывает на сибирские травы, но это неточно). Кстати, Coca-Cola не единственная, кто решил остаться в РФ под новым брендом. Так, PepsiCo уже начала выпускать аналоги Pepsi, 7up и Mirinda под брендом «Русский дар». Теперь эти напитки называются лимонадами и только визуально можно догадаться, что же на самом деле скрывается внутри. С одной стороны, такое решение кажется странным, ведь все заинтересованные стороны знают о том, что ни Coca-Cola, ни PepsiCo никуда не уходили. Но с другой – простых решений сегодня нет, а покупать старые вкусы под новыми названиями – это уже дело конечного потребителя. Если предубеждений нет – пейте старую газировку, не обращая внимания на название. Но есть и альтернативы, к которым стоит присмотреться. Источник.