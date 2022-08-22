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Представим себе ситуацию: вам нужна видеокарта, но вы совершенно не знаете, кукую покупать. Обычно обращаются за помощью к знакомым, или изучают заметки в интернете, но бывает и так, что всё решает бюджет. Если у вас на видеокарту есть всего 20 тысяч рублей, то ничего серьёзного вам не светит. Придётся выкручиваться, выбирая среди самых медленных и печальных графических чипов. Многим и этого будет достаточно, поскольку в требовательные блокбастеры играет небольшая часть пользователей. Именно поэтому мы предлагаем вам список наиболее выгодных моделей низкого и среднего ценового диапазонов.

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Никаких флагманов и дорогих видеокарт с прокачанными системами жидкостного охлаждения. Обойдёмся без моделей с заводским разгоном, которые могут стоить намного дороже аналогов, при этом оказываются быстрее на пару процентов. Мы понимаем, что для кого-то это огромный прорыв, но тесты доказывают, что в среднем ценовом диапазоне решают не дополнительные 200 МГц, а сам графический чип и архитектура видеокарты. К сожалению, в российской рознице цены до сих пор держатся на высоких отметках, поэтому многие видеокарты покажутся вам дорогими. Если не заниматься прямым переводом рублей в доллары, то всё не так уж и плохо.

Ну а начать предлагаем с Radeon RX 6650 XT. По нашему мнению, это одна из самых перспективных видеокарт, которая будет иметь очень длительный жизненный цикл. Учтите, что речь не о том, что карта у вас сгорит через 6 лет, ведь мы имеем в виду её способность оставаться актуальной и тянуть игры. Уже сегодня Radeon RX 6650 XT стоит столько же, как и более медленная GeForce RTX 3060, а значит вы получаете действительно выгодное предложение. Для 2К этой видеокарты будет достаточно для большинства игр, а особенно, если вы не претендуете на ультимативные настройки графики.

Несмотря на все преимущества видеокарт AMD текущего поколения, большая часть пользователей склоняется в сторону NVIDIA. Одной из самых популярных видеокарт стала GeForce RTX 3050. В данном случае мы имеем дело со слишком переоценённым графическим чипом, который не соответствует своей рекомендованной стоимости, но обычные геймеры не вникают в такие подробности. Они видят название, количество видеопамяти и делают выводы на основании цены. Благодаря всему этому, GeForce RTX 3050 удалось занять место одной из самых популярных видеокарт на рынке. Ну а текущая модель вполне неплоха, получив 2 пусть и не самых эффективных, но достаточных для охлаждения кулера.

Если денег мало, но играть хочется прямо сейчас, то можно взять Radeon RX 6500 XT. Самое главное в данной ситуации отказаться от предрассудков. Никаких проблем с драйверами у AMD нет, как нет и вылетов на рабочий стол и других проблем, о которых вещают сомнительные статьи в интернете. Radeon RX 6500 XT не предназначена для мониторов с 2К и не обеспечит вам стабильные 60 кадров в секунду на максималках в народном разрешении. Вместо этого она предлагает отличное соотношение между стоимостью и производительностью. Играть в игры комфортно, ведь на высоких настройках картинка почти такая же, как на максимальных.

Для любителей продукции NVIDIA есть альтернатива в виде GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уступает Radeon RX 6500 XT несмотря на то, что стоит столько же. Здесь главную роль играет сила бренда, ведь геймеры плохо знакомы с серией Radeon RX. Последний раз, когда красные выстреливали чем-то качественным и недорогим, была видеокарта Radeon RX 580. Но с тех пор прошло много лет, а NVIDIA предлагает стабильный рост производительности и преемственность поколений. Играть в 1080р на средних можно, а что ещё нужно за такую цену?

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Если вы не планируете запускать новые требовательные игры класса ААА, то стоит присмотреться к GeForce GT 1030. Эта видеокарта легко тянет онлайн-шутеры и даже танки, поэтому подходит большинству геймеров. Приятно, что модель производства MSI лишена кулера. Вместо этого установлен массивный радиатор. Это значит, что вы вообще не будете слышать посторонних звуков. На такое способны далеко не все видеокарты.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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