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Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки

Ещё немного и Европа в полном составе перенесётся в каменный век. Ну а пока всё больше политиков из ЕС требуют отказаться от российского газа, а некоторые предлагают перестать отапливать квартиры зимой
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Абсурдные действия политиков ЕС продолжают будоражить умы обычных европейцев. Например, вместо того, чтобы решать проблему нехватки энергоресурсов, отдельные уникумы предлагают вернуть свою страну в каменный век. Вот прекрасный пример: Винфрид Кречман занимает пост премьера федерального округа Баден-Вюртемберг. Так вот, на днях этот перец заявил, что немцам стоит перейти к тотальной экономии. Прежде всего нужно перестать отапливать всю квартиру, ведь достаточно и одной комнаты, где всё семейство может поселиться. Далее следует отказаться от пагубной привычки принимать душ. По мнению этого представителя партии «Зелёные», для ежедневных процедур прекрасно подойдёт обычная влажная тряпка, позволяющая сэкономить огромное количество воды. В такие моменты возникает только один вопрос: а сам Винфрид Кречман готов от всего этого отказаться?

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За последние месяцы мы слышали множество подобных предложений, но ещё пока ни один крупный политик не решился подать пример своему народу. Вместо этого чиновники ходят в чистых костюмах, начисто выбриты и явно источают благовония, а не запах немытого неделю тела. Вполне возможно, что правительство России поможет немцам отказаться от благ цивилизации, ведь проблема с Северным потоком не только не решена, но и усугубится. Напомним, для стабильной прокачки 167 миллионов кубических метров газа в сутки требуется 5 полноценных турбин (и одна резервная). В июне из-за износа пришлось отключить 3 из них, что привело к резкому падению объёмов, поставляемых европейским потребителям. В июле после завершения технического обслуживания из строя была выведена ещё одна турбина, а в итоге сегодня функционирует только один агрегат. Таким образом прокачка составляет 33 миллиона кубометров в сутки, плюс частично функционирует одна из украинских веток и турецкий поток.

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Эксперты отмечают, что это не позволяет делать накопления на зиму. Мало того, из-за продолжающейся засухи европейцы не могут заменить газ на другие источники энергии. Например, перевозить уголь (тоже российского происхождения) по Рейну в прежних объёмах невозможно из-за сильного обмеления. Можно было бы выйти из положения предложив России запустить Северный поток 2, но европейские политики опасаются реакции со стороны США. Иногда здравый смысл торжествует и там, но происходит это локально и не влияет на итоговые решения. Так, Вольфганг Кубики (вице-спикер немецкого парламента) заявил, что Северный поток 2 ничем не отличается от Северного потока 1. Газ там точно такого происхождения, но сегодня важнее думать о том, как закачать больше топлива, ведь есть опасность оставить людей в холодных квартирах.

Похоже, у европейских политиков будет ещё 3 дня для того, чтобы оценить шансы прохождения осенне-зимнего периода. Всё дело в том, что каждые 1000 часов требуется проводить техническое обслуживание, что точно отражено в регламенте. Обычно подобные процедуры длились несколько часов, но на этот раз Газпром воспользуется всеми тремя отведёнными для этого сутками. Турбину отключат 31 августа и запустят 2 сентября. В европейских изданиях тут же зашептались о хитром плане. Якобы, российская сторона не запустит после этого газопровод, поскольку правительство РФ планирует продолжить оказывать на Европу давление. Неясно, как произойдёт на самом деле, но пока данных на эту тему нет.

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Напомним, к этому моменту уже давно должна была вернуться из ремонта ещё одна турбина. Вначале она застряла в Канаде, а после была перемещена в Германию. В какой-то момент на её фоне даже сфотографировался даже Олаф Шольц. Возврат турбины стал настоящей юридической коллизией. Дело в том, что договор о ремонте заключался в правовом поле Британии. Таким образом выводить из-под санкций агрегат должны именно в Англии. В правительстве Германии уверены, что Газпром может принять турбину и без всяких дополнительных движений. При других условиях можно было пойти этим ребятам на встречу, но только не сегодня. В итоге российская сторона требует полного пакета документов и не собирается принимать турбину без всех гарантий, которые положены в такой ситуации. Учтите, что уже давно нужно было отправить на ремонт ещё три турбины. Немецкая Siemens Energy отмалчивается, а политики советуют отапливать жилища дровами. Как мы писали в начале материала, заявления политиков носят всё более абсурдный характер. Так, Сильвио Берлускони заявил, что Италия должна как можно быстрее отказаться от российского газа. Он уверен, что возобновляемые источники могут решить проблему, ведь в РФ спят и видят, как бы первыми перекрыть вентиль. Судя по всему, на старости у Сильвио Берлускони плохо с головой, ведь климат Италии идеален для сельского хозяйства, приносящего гораздо больше доходов, чем сомнительные ветряки и солнечные панели, окупаемость которых достигает 30-50 лет. В связи с таким фанатичным стремлением политиков ЕС к зелёной энергетике будет нелишним напомнить о том, что недавно в Шотландии вырубили миллионы деревьев, чтобы разместить ветряные генераторы. Как уничтожение природной экосистемы, где живут тысячи видов живых организмов, может способствовать улучшению экологии планеты, можно только догадываться. У нас ответов на подобные вопросы нет. Источники: 1, 2

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