Такая возможность существует в рамках кибервойны

Никто точно не знает, как далеко может зайти правительство США в продавливании собственных санкций. Уход с российского рынка обернулся для многих западных компаний большими потерями, но реальные проблемы всё ещё впереди. Эксперты полагают, что та же Microsoft продолжает наращивать прибыль за счёт облачных сервисов, а значит потеря российского рынка не окажет решающего значения на конечную прибыль. Опасность ситуации в том, что сегодня мир находится на пороге глобального противостояния. Многие страны устали быть продуктовыми и сырьевыми корзинами, из которых Европа и США выгребают самые лучшие товары по низким ценам. Недоверие к сомнительным практикам американского руководства растёт, а резкий уход с российского рынка обернулся прежде всего имиджевыми потерями. Как можно доверять компании, которая на твоих глазах не выполнила обязательства перед миллионами своих клиентов? Западная пресса может месяцами рассказывать нам о том, что демократия позволяет вести себя не совсем демократично, если очень хочется, но это ещё больше укрепляет саму суть демократии. Словом, есть ещё люди, которые ведутся на такие пространные заявления, но в мире всё больше осознают опасность открытых рынков.

реклама

Есть мнение, что в течение следующего десятилетия крупные технологические державы самостоятельно или при поддержке партнёров будут создавать собственные суверенные социальные сети, программное обеспечение для бизнеса и государственного сектора и многое другое. Пожалуй, наибольшую опасность таят операционные системы, к которым все так привыкли. И речь даже не о настольной Windows. К счастью, последнюю можно без проблем использовать в пиратском виде, а вот с мобильными ОС всё куда сложнее. Наши читатели знают, что Google и Apple ещё в марте объявили о планах покинуть рынок РФ. Корпорация «добра» переводит российских пользователей на европейские серверы, а яблочники и вовсе перестали завозить смартфоны. Мало того, обе компании тут же отключили бесконтактную оплату и тщательно вычислили свои магазины приложений от программного обеспечения, которые считают неугодным. В какой-то момент российские разработчики и вовсе перестали получать выплаты, поскольку продажа контента или ПО для граждан РФ заблокирована.

Ещё весной по сети ходили страшилки о том, что Google и Apple могут заблокировать все смартфоны, но до сих пор ни один видный эксперт на эту тему не высказывался. По словам Натальи Касперской, возглавляющей ассоциацию «Отечественный софт» и занимающую пост президента Infowatch, реальная возможность превратить все смартфоны в красивые кирпичи у западных компаний есть. Подобные заявления Касперская сделала в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». По её словам, если речь дойдёт до кибервойны, то американские компании переступят через красную линию, за которой здравому смыслу и взвешенным решениям места уже не останется. Наталья поясняет, что угроза носит гипотетический характер, но не поделилась другими подробностями.

Нет никаких сомнений, что Google и Apple в какой-то мере действительно могут усложнить жизнь пользователям. Особенно велика опасность для владельцев смартфонов яблочной компании. Apple имеет полный контроль над кодом, а большая часть актуальных телефонов работает на единой версии операционной системы. Это значит, что в какой-то момент могут исчезнуть привычные функции, блокироваться доступ к программному обеспечению, что в итоге сделает невозможным работу сотовых сетей и даже приём беспроводного сигнала. А вот у Google возможности не такие широкие. Дело в том, что никто точно не знает, насколько глубоко перерабатывают код в собственных прошивках китайские компании. Вполне возможно, что та же Xiaomi настолько сильно изменила Android, что MIUI не позволит Google блокировать ключевые функции на смартфонах.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В настоящее время всё это напоминает гадание на кофейной гуще. Как мы уже писали выше, любые попытки провести массовые блокировки приведут к тому, что не только Китай, но и десятки других стран начнут спешно отказываться от продаж смартфонов Apple, а также будут использовать глубоко переработанные прошивки на базе Android, до которых американцам не добраться. Что до Натальи Касперской, то она полагает, что даже самый негативный сценарий не станет критичным. Пользователи просто перейдут на кнопочные телефоны, а в будущем проблему всё равно удастся решить. Источник.