При желании Horizon Zero Dawn можно пройти на недорогой видеокарте, но удовольствия от лицезрения масштабных пейзажей и огромного открытого мира это не доставит

Если вы спросите у владельца приставки PlayStation 4 или PlayStation 5, зачем он вообще купил себе консоль вместо компьютера, то с высокой долей вероятности услышите слово «эксклюзивы». Много лет Sony привлекала миллионы геймеров уникальными играми, которые невозможно было встретить больше нигде. Одно время такая же стратегия сопровождала некоторые релизы Microsoft, но с годами софтверный гигант объединил платформы, открыв владельцам персональных компьютеров доступ ко всем эксклюзивам.

реклама

Казалось, что японцы никогда не последуют за своим главным конкурентом, но манящий запах денег заставил Sony пойти на немыслимое. Так, за последние годы пользователи компьютеров получили сразу несколько эксклюзивов, в числе которых стала и суперпопулярная серия Horizon Zero Dawn. Игра была обласкана журналистами, и представляет собой очередное осмысление Assassin’s Creed в новых декорациях. Многие геймеры оказались в восторге от сеттинга и продуманной глубокой истории. У Horizon Zero Dawn мало минусов, но если уж говорить о требованиях к железу, то они довольно существенные.

Сегодня мы попытаемся подобрать оптимальную видеокарту для этой игры, подходящую для разрешения 4К, 2К и 1080р. Для сверхвысокого подходит GeForce RTX 3080 Ti. Вообще, с этой видеокартой у вас не будет проблем с любой из существующих в природе игр, но 4К предъявляет огромные требования к вычислительной мощи компьютера. Именно поэтому мы предлагаем взять видеокарту с запасом. Подумайте сами, вы сэкономили, а уже в 2023 году придётся снова идти в магазин за новой видеокартой. Если у вас есть 106 тысяч рублей на развлечения, то даже не ищите ничего лучше, ведь GeForce RTX 3080 Ti обладает огромным потенциалом и запасом производительности на 4-6 лет.

А вот с 2К всё гораздо проще, ведь для Horizon Zero Dawn подойдёт не самая дорогая GeForce RTX 3070. Сегодня такую видеокарту можно купить за 60 тысяч рублей. Мы не говорим, что это дёшево, но если вспомнить цены, которые можно было наблюдать в российских магазинах ещё несколько месяцев назад, то выгода есть, и она очень существенная. 8 Гб для 2К должно хватить на много лет, поэтому все претензии о нехватке количества видеопамяти мы считаем несостоятельными.

Без конкурентов жизнь становится скучной. Что же, если вы хотите расширить свои горизонты, выйдя из зелёной зоны комфорта, то стоит обратить внимание на Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта на 10% медленнее GeForce RTX 3070, но падение количества кадров со временем будет нивелировано за счёт наличия 12 Гб видеопамяти. Учтите, что Radeon RX 6750 XT может похвастать скоростной памятью на 18 Гбит/с, тогда как NVIDIA и тут сэкономила, поставив медленную на 14 Гбит/с. Нам Radeon RX 6750 XT кажется перспективнее, ну а вы решайте вопрос выбора самостоятельно.

Мощи Radeon RX 6650 XT для 1080р будет с избытком, но требования к играм растут, а рядом уже новое поколение графических чипов. Кто знает, что придумают разработчики новых игровых движков, а значит лучше запастись лишней скоростью сегодня, чем испытывать её нехватку завтра. Приятным бонусом Radeon RX 6650 XT принято считать минимальный телопакет. Благодаря этому сама видеокарта предъявляет скромные требования к блоку питания, а значит тратить деньги ещё и на эту деталь точно не придётся.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Было бы неверным оставлять фанатов NVIDIA без видеокарты для разрешения 1080р. С нашей точки зрения GeForce RTX 3060 – это сильно переоценённый графический чип, но в данном случае нас никто не спрашивает. Заметьте любопытную деталь: стандартная версия Radeon RX 6600 XT получила рекомендованную стоимость 379 долларов, тогда как GeForce RTX 3060 – 329 долларов. Radeon RX 6650 XT – это более мощная версия, получившая буст по скорости памяти, но несмотря на это эта видеокарта стоит ровно столько же, как и прямой конкурент. Получается, что AMD уже скинула официальную цену, тогда как NVIDIA раздумывает. Ну и помните, что GeForce RTX 3060 ещё и медленнее на 10-15% в зависимости от игры. Нам такая видеокарта не кажется выгодной, но у фанатов Дженсена Хуанга свои причуды.