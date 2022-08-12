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Far Cry 6 уже на торрентах – какую видеокарту купить для фанатов легендарной серии в 1080р, 2К и 4К
Far Cry 6 довольно требовательная, поэтому стоит выбирать видеокарту ответственно
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3080 Gigabyte подешевела на порядок

Если вы попросите сотню геймеров назвать игры, которым им понравились за последние несколько лет, то обязательно встретите и квесты, и стратегии, и РПГ и шутеры с многопользовательской составляющей. Вне всякого сомнения, что чаще всего будут называть блокбастеры, которые расходятся миллионными тиражами. Всё это закономерно, хотя если судить по комментариям к подобным играм в Steam, то геймеры уже начали уставать от однообразной жвачки. Существуют серии, которые прошли долгий путь, и только совсем недавно обрели своя «Я». Но иногда в продажу поступают настоящие мыльные оперы, которые раз в несколько лет балуют нас одним и тем же сюжетом с новыми именами и географией.

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Как вы уже поняли, речь идёт о Far Cry. Последняя часть вышла в 2021 году, но только недавно оказалась на торрентах. Игру взломали, а значит самое время её скачать абсолютно бесплатно. Если вы не причисляете себя к букам, которых всё в этой жизни не устраивает, то очередной забег по островному государству Яра окажется для вас интересным. Никаких откровений вы не получите, также как нет сложных моральных дилемм. На одной стороне тиран, время которого пришло, на другой – вы. Можно через час после начала игры сесть на катер и укатить в закат, но истинные яранцы сражаются до последнего. Что же, Far Cry 6 готова порадовать ещё одного геймера, если, конечно же, у вас есть достойная видеокарта.

А вот с этим могут быть проблемы. Если вы как раз мечтали о новой карточке, то мы предлагаем подобрать оптимальный вариант для разрешения 1080р, 2К и 4К. Нам кажется, что для длительных забегов в 4К по пересечённой местности GeForce RTX 3080 вам будет достаточно. При этом мы решили посоветовать вам прокачанную модель на 12 Гб, что позволит не волноваться о нехватке производительности. С такой видеокартой вы не пропустите ни одного танка, который мчится по дороге в вашу сторону. Есть только одна проблема: разработчики оказались жуткими жадинами, поэтому в прямом столкновении с танком вам может не хватить зарядов для гранатомёта.

Для 2К нет ничего лучше GeForce RTX 3070. Здесь и мощности побольше, и 8 Гб видеопамяти смотрятся не так печально, как в более требовательном разрешении 4К. С такой видеокартой вы сможете пробежать всю Яру за один час, не поймав ни одного фриза. Никаких падений производительности и тому подобных неприятностей не будет, а вообще с GeForce RTX 3070 можно спокойно играть в любые игры как минимум 6 лет. Если не верите, посмотрите тесты старушки GeForce GTX 1070. Модель производства Palit предлагает сразу 3 кулера, что даже больше, чем достаточно для этого графического чипа.

Жить без конкуренции скучно, поэтому мы предлагаем вам рассмотреть покупку Radeon RX 6750 XT, которая с Far Cry 6 справится не хуже указанной выше видеокарты. Единственное, что может вас остановить от выбора в пользу красного лагеря – это невнятные слухи о несуществующих проблемах с драйверами и вылетами из игр. Большинство пользователей с таким никогда не встречались, а остальные просто испортили работу системы. Radeon RX 6750 XT интересна наличием 12 Гб видеопамяти. Можно сколько угодно рассказывать о том, что пока хватает и 8 Гб, но когда вам предлагают на 4 Гб больше, при этом не просят ничего взамен, грех отказываться.

Для народного разрешения подойдёт Radeon RX 6600. Эта видеокарта получила 8 Гб видеопамяти и отличается не только высокой производительностью, но и не предъявляет дополнительных требований к питанию. В последнее время мы привыкли к тому, что мощная видеокарта обязательно нуждается в блоке питания на 650 Вт и выше. Radeon RX 6600 будет работать даже на старом системном блоке, где комплектующие прибыли прямиком из подвальчика дядюшки Ляо.

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
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Раз уж у нас сегодня полный паритет и совсем нет победителей, то мы предложим для 1080р видеокарту GeForce RTX 2060 SUPER. По производительности она примерно равна Radeon RX 6600, хотя имеет ключевое преимущество в виде шильдика NVIDIA. Выбирайте любую из двух последних видеокарт, ведь в первом случае можно сэкономить на покупке блока питания, тогда как во втором со старым блоком на 500 Вт всё же делать нечего. Помните об этом, ведь многие геймеры сталкиваются с тем, что компьютер просто не тянет видеокарту, а значит нужно где-то искать ещё деньги на блок питания.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #far cry 6
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Только недавно?!
Far Cry 6 уже на торрентах – какую видеокарту купить для фанатов легендарной серии в 1080р, 2К и 4К
Миньон Миньоныч
01:22
А во что играть то? Или так чисто бенчмарки погонять что-ли?
У RTX 4080 количество ядер может быть ниже 10 000
for2ne
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