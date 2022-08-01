Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Авторы канала Hardware Unboxed уверены, что производители будут вынуждены снижать цены, ведь вскоре выйдет новое поколение графических чипов
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Пока российские геймеры с грустью смотрят на завышенные ценники в компьютерных магазинах, европейские пользователи жируют. Мы то и дело слышим о том, что стоимость тех или иных графических чипов вернулась к рекомендованной, тогда как в России мы видим несмелое топтание на месте. Можно было бы заявить, что геймеры неблагодарны, ведь цены значительно снизились. К примеру, ещё в начале года за GeForce RTX 3090 просили 300 000 рублей, тогда как сегодня эту видеокарту можно купить за 150 тысяч. Пример не единственный, но очень показательный, а значит процесс идёт, пусть и намного медленнее, чем нам бы хотелось.

реклама

А вот в Европе все большую активность набирает распродажа видеокарт. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, в конце декабря 2021 года переплата за графические чипы NVIDIA составляла в среднем 87%, тогда как за аналоги производства AMD просили на 83% выше по сравнению с рекомендованной ценой на момент старта продаж. Со временем ситуация менялась в лучшую сторону, а сегодня есть реальная возможность купить видеокарту красной команды на 14% дешевле официальной стоимости, тогда как зелёные продаются на 9% ниже. Стоит учитывать, что это средние показатели, а значит есть как более выгодные предложения, так и те, что скинули минимум. К примеру, Radeon RX 6600 можно купить на 25% дешевле, а вот Radeon RX 6800 дороже на 2%. С NVIDIA примерно такая же ситуация. Так, GeForce RTX 3050 продаётся на 10% дороже начальной стоимости, а вот GeForce RTX 3080 Ti можно отхватить с 25% дисконтом. Ещё более впечатляюще выглядит скидка на GeForce RTX 3090 Ti. Инсайдеры уверяют, что есть реальный шанс купить самую быструю видеокарту на планете на 40% дешевле официальной цены на момент старта продаж. Учитывайте, что речь идёт о минимальных показателях для каждого графического чипа. Очевидно, что в продаже есть как дешёвые, так и более дорогие модели, поэтому картина не кажется полной, а фактически купить по таким ценам видеокарту крайне сложно. Ну и не стоит забывать, что мы говорим о ценах в евро, которые всегда выше долларовых.

Можно было бы подумать, что сейчас наступает лучшее время для покупки видеокарты, вот только эксперты Hardware Unboxed советуют нам с вами закрыть все сайты компьютерных магазинов как минимум до конца года. По их словам, всё идёт к тому, что NVIDIA продолжит и дальше снижать цены на свои графические чипы. На самом деле это нормальная практика, которая позволяет реализовать как можно больше готовых решений перед выходом нового поколения. В ходе нескольких утечек мы видели прирост производительности до 100%, но даже если в реальности видеокарты следующего поколения окажутся до 50% быстрее, то находящиеся сегодня в продаже тут же превратятся в тыкву. Например, инсайдеры уже неделю вещают о том, что GeForce RTX 4070 Ti сможет тягаться с GeForce RTX 3090 по количеству кадров в играх. Точно такая же ситуация и с другими графическими чипами.

Майнеры, имеющие небольшие мощности, покидают рынок. Крупные игроки планируют остаться, в надежде копать до очередной волны роста криптовалют. При этом многие геймеры только думают о покупке видеокарты, ведь цены ещё далеки от привычных. Учитывая всё вышеизложенное блогеры с канала Hardware Unboxed уверены, что уже вскоре NVIDIA устроит самую настоящую распродажу. По их мнению, через несколько месяцев после старта продаж нового поколения, GeForce RTX 3090 можно будет купить за 800 долларов, тогда как GeForce RTX 3080 и вовсе подешевеет до 500 долларов. В переводе на российские рубли это 50 000 и 30 000 рублей соответственно.

Но это только начало, ведь цены на всю текущую линейку должны обвалиться в 2 раза. Мы очень хотели бы верить в такой расклад событий, но есть все основания полагать, что ничего подобного не случиться. Да, сегодня склады переполнены, но партнёры NVIDIA предпочтут разобрать и отправить готовые видеокарты на переработку, чем скидывать цены. Каждые пару лет эксперты вещают о масштабных скидках, вот только всё время на пути скидок возникает какая-то неожиданность. Как всё обернётся на этот раз, мы гадать не будем, ну а вы можете попробовать подождать скидок. Вдруг в 2022 году нам с вами улыбнётся удача.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Европе наблюдается обрушение цен на видеокарты RTX 3000 и RX 6000 ниже рекомендованной стоимости
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора 1080р – 5 игровых моделей на любой кошелёк
Неофициальная сборка драйверов включает шумоподавление AMD Noise Suppression на старых видеокартах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
17
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
21
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
3
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
22
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
17
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
3
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
2
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Какую видеокарту купить для PUBG и Fortnite – 6 игровых моделей для любого кошелька
4
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
14
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
21
Раньше было лучше: энтузиаст сравнил кадры Skull & Bones из 2017 года с современными
1
База данных с информацией о клиентах Почты России (10 млн строк) утекла в открытый доступ
11
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ дебютировал в России по бонусной цене от 37 990 рублей
4
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Завтра в Steam стартует «Фестиваль выживания»
1

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
99
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
169
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
6
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
157
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
34
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
4

Сейчас обсуждают

Rey.B.
18:58
Точно так же, инициаторами "ковид-блокировки", были отнюдь не вирусологи.
Моддер делает скины котов для Stray за деньги их владельцев
ptlrkptt
18:58
мне не жаль заплатить за еду х2 если она спасёт животных, я вообще не люблю мясо
В России научились печатать мясо на 3D-принтере
ptlrkptt
18:54
А он случайно не из КНДР ? "Ху Сну Лин" похоже на что-то азиатское.
Samsung считает, что проведённые реформы позволят укрепить конкурентоспособность литографических технологий
Rey.B.
18:51
А до балды. Чиновник как профессионал, он вовсе не профессионал. У него как правило диплом юриста, экономиста, мененгера или как сейчас пошла мода, "клоуна". Дел он не знает в принципе. Так что, что б...
Моддер делает скины котов для Stray за деньги их владельцев
Patow
18:50
С конвеера дерьмонтауна новое поколение ширпотрёба за оверпрайс? Не ведитесь на ловушку интел, лучше ничего не покупать вообще и понижать спрос на железо и пусть интел понесёт такие убытки что всё рук...
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
wolfire
18:50
всё давайте ему пятнашку - измена родине
Samsung считает, что проведённые реформы позволят укрепить конкурентоспособность литографических технологий
kilobait3
18:47
ты еще мать на стяжках не видел! тоже и с башней было. за последние 25 лет такого насмотрелся. но 1997-2003 был самый сок! там такие коры были! в мастерской ни дня без ржача!
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
kilobait3
18:45
никто в здравом уме и без выгоды нигде и ничего путного писать не будет!
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
Муж_ЗАГЛOTA
18:44
АЛИСА)))
Пиратский онлайн-кинотеатр Zetflix просит добавить его приложение в магазины RuStore и NashStore
Voldemaar
18:43
А потом придёт террорист и жахнет. Будет очень весело.
Ядерный регулятор США одобрил строительство первого малого модульного реактора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем