Авторы канала Hardware Unboxed уверены, что производители будут вынуждены снижать цены, ведь вскоре выйдет новое поколение графических чипов

Пока российские геймеры с грустью смотрят на завышенные ценники в компьютерных магазинах, европейские пользователи жируют. Мы то и дело слышим о том, что стоимость тех или иных графических чипов вернулась к рекомендованной, тогда как в России мы видим несмелое топтание на месте. Можно было бы заявить, что геймеры неблагодарны, ведь цены значительно снизились. К примеру, ещё в начале года за GeForce RTX 3090 просили 300 000 рублей, тогда как сегодня эту видеокарту можно купить за 150 тысяч. Пример не единственный, но очень показательный, а значит процесс идёт, пусть и намного медленнее, чем нам бы хотелось.

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А вот в Европе все большую активность набирает распродажа видеокарт. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, в конце декабря 2021 года переплата за графические чипы NVIDIA составляла в среднем 87%, тогда как за аналоги производства AMD просили на 83% выше по сравнению с рекомендованной ценой на момент старта продаж. Со временем ситуация менялась в лучшую сторону, а сегодня есть реальная возможность купить видеокарту красной команды на 14% дешевле официальной стоимости, тогда как зелёные продаются на 9% ниже. Стоит учитывать, что это средние показатели, а значит есть как более выгодные предложения, так и те, что скинули минимум. К примеру, Radeon RX 6600 можно купить на 25% дешевле, а вот Radeon RX 6800 дороже на 2%. С NVIDIA примерно такая же ситуация. Так, GeForce RTX 3050 продаётся на 10% дороже начальной стоимости, а вот GeForce RTX 3080 Ti можно отхватить с 25% дисконтом. Ещё более впечатляюще выглядит скидка на GeForce RTX 3090 Ti. Инсайдеры уверяют, что есть реальный шанс купить самую быструю видеокарту на планете на 40% дешевле официальной цены на момент старта продаж. Учитывайте, что речь идёт о минимальных показателях для каждого графического чипа. Очевидно, что в продаже есть как дешёвые, так и более дорогие модели, поэтому картина не кажется полной, а фактически купить по таким ценам видеокарту крайне сложно. Ну и не стоит забывать, что мы говорим о ценах в евро, которые всегда выше долларовых.

Можно было бы подумать, что сейчас наступает лучшее время для покупки видеокарты, вот только эксперты Hardware Unboxed советуют нам с вами закрыть все сайты компьютерных магазинов как минимум до конца года. По их словам, всё идёт к тому, что NVIDIA продолжит и дальше снижать цены на свои графические чипы. На самом деле это нормальная практика, которая позволяет реализовать как можно больше готовых решений перед выходом нового поколения. В ходе нескольких утечек мы видели прирост производительности до 100%, но даже если в реальности видеокарты следующего поколения окажутся до 50% быстрее, то находящиеся сегодня в продаже тут же превратятся в тыкву. Например, инсайдеры уже неделю вещают о том, что GeForce RTX 4070 Ti сможет тягаться с GeForce RTX 3090 по количеству кадров в играх. Точно такая же ситуация и с другими графическими чипами.

Майнеры, имеющие небольшие мощности, покидают рынок. Крупные игроки планируют остаться, в надежде копать до очередной волны роста криптовалют. При этом многие геймеры только думают о покупке видеокарты, ведь цены ещё далеки от привычных. Учитывая всё вышеизложенное блогеры с канала Hardware Unboxed уверены, что уже вскоре NVIDIA устроит самую настоящую распродажу. По их мнению, через несколько месяцев после старта продаж нового поколения, GeForce RTX 3090 можно будет купить за 800 долларов, тогда как GeForce RTX 3080 и вовсе подешевеет до 500 долларов. В переводе на российские рубли это 50 000 и 30 000 рублей соответственно.

Но это только начало, ведь цены на всю текущую линейку должны обвалиться в 2 раза. Мы очень хотели бы верить в такой расклад событий, но есть все основания полагать, что ничего подобного не случиться. Да, сегодня склады переполнены, но партнёры NVIDIA предпочтут разобрать и отправить готовые видеокарты на переработку, чем скидывать цены. Каждые пару лет эксперты вещают о масштабных скидках, вот только всё время на пути скидок возникает какая-то неожиданность. Как всё обернётся на этот раз, мы гадать не будем, ну а вы можете попробовать подождать скидок. Вдруг в 2022 году нам с вами улыбнётся удача.

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