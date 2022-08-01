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5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
Если вы не знали, какую видеокарту купить, то проще всего взять самые популярные модели среди российских геймеров
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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
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3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Почему люди отдают предпочтение тем или иным товарам? Можно было бы подумать, что спрос носит хаотичный характер, но за каждым проданным батончиком следят специалисты, считающие популярность в той или иной стране, корректируя цену в зависимости от покупательских настроений.  Известно, что один и тот же продукт даже в разных странах Европы может в разы отличаться по стоимости. С видеокартами всё немного иначе, ведь есть рекомендованная цена, которую устанавливает производитель графических чипов. При этом нужно ещё учитывать аппетиты магазинов и налоговую специфику. Например, в Японии любая электроника будет дороже, чем в Южной Корее только потому, что там выше налоговое бремя.

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В России цены никогда не отличались своей демократичностью. Прежде всего стоимость видеокарт считали не по отношению к доллару, а к евро, из-за чего нужно было прибавлять ещё 10%. Но конечная стоимость формировалась даже не по текущему курсу, а с учётом форс-мажорных обстоятельств, в результате чего вместо 75 рубчиков за 1 доллар ставились все 85. Сегодня подобной привязки нет вообще, ведь магазины предпочитают игнорировать рекомендации производителей, поясняя своё поведение сложностями на пути доставки в обход санкций. Всё это не значит, что проблем нет, но стоимость могла быть намного ниже.

В данном материале мы попытаемся выбрать 5 самых популярных моделей видеокарт на 1 августа в магазине Ситилинк. Это самые продаваемые видеокарты, что говорит о том, что каждая имеет неплохое соотношение между ценой и производительностью. Предлагаем начать с пятого места – GeForce RTX 3060 Ti, ведь именно её автор данного материала считает наиболее перспективной. Видеокарта действительно впечатляет высокой производительностью, позволяя запускать даже самые требовательные игры в разрешении 2К на высоких и максимальных графических настройках. Через пару лет можно будет спокойно перейти на 1080р, и только через несколько поколений возникнет необходимость покупки новой видеокарты. 54 тысячи за карту, выпущенную силами Palit – это многовато, но сегодня мы не будем спорить завышенными ценами.

GeForce RTX 3050 за 33 590 рублей на первом месте. Нужно признать, что это одна из самых интересных видеокарт этого лета, ведь она предлагает достаточно высокое количество кадров в секунду, но не потребует от вас платить 54 тысячи. Многим даже такая сумма кажется слишком высокой, но это не отменяет всех преимуществ GeForce RTX 3050. Владелец такой видеокарты вынужден будет играть в разрешении 1080р, но экономия требует жертв, а в данном случае она довольно значительная.

Совершенно внезапно на втором месте GeForce RTX 3060 за 51 590 рублей. Судя по всему, многие геймеры просто не осознают различий между этим графическим чипом и более мощным GeForce RTX 3060 Ti. На самом деле последний намного быстрее, а странный выбор обусловлен разницей в количестве видеопамяти. Так, GeForce RTX 3060 Ti несмотря на разницу до 15% по производительности получил всего 8 Гб, тогда как более медленный GeForce RTX 3060 может похвастать наличием 12 Гб видеопамяти. Сравнивать обе видеокарты глупо, а мы советуем исключить слишком дорогую GeForce RTX 3060 из ваших списков желаний, ведь учитывая разницу в количестве кадров в секунду, она должна стоить не дороже 45 000 рублей.

GeForce RTX 2060 SUPER на третьем месте. Видеокарта почти не подешевела за последние пару месяцев, но всё ещё остаётся прекрасным выбором для тех, кто не планирует отдавать 54 тысячи за видеокарту. В некоторых играх этого графического чипа в 2К вам уже может не хватить, но в этом случае стоит снизить графические настройки до средневысоких. Потенциал у GeForce RTX 2060 SUPER поменьше, чем у GeForce RTX 3060 Ti, но и цена ниже. Если вы хотите довольно быструю видеокарту, то можете последовать выбору тех, благодаря кому GeForce RTX 2060 SUPER заняла третье место.

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3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На почётном четвёртом GeForce GTX 1660 Ti. Согласно тестам, разница между данным графическим чипом и GeForce RTX 3050 минимальна, поэтому некоторые предпочитают сэкономить пару тысяч рублей. Мы полагаем, что стоить переплатить, купив более новую модель. Здесь вам и увеличенный срок технической поддержки, и на 2 Гб видеопамяти больше, и трассировка лучей. Ну и вы уже поняли, что GeForce RTX 3060 Ti на пятом месте. Нам этот графический чип кажется наиболее перспективным из всех участников, не говоря уже о GeForce RTX 3060, который продаётся хорошо только потому, что многие геймеры плохо разбираются в реальной производительности видеокарт.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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