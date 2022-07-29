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Какую видеокарту купить для игры Horizon Zero Dawn – 5 геймерских моделей под любой кошелёк
Horizon Zero Dawn довольно требовательная, поэтому видеокарта для неё нужна соответствующая
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До недавнего времени существовало два отдельных мира геймеров. В одном из них жили владельцы персональных компьютеров, тогда как второй делили между собой те, кто отдал предпочтение одной из популярных консолей. Поскольку приставок всего три, то все они ещё делились на три лагеря, соперничающие между собой при помощи эксклюзивов. Новинок выходит не так уж и много, а в какой-то момент Microsoft, Sony и Nintendo возвели эксклюзивы в нечто больше, чем игры, а миллионы фанатов покупают консоли ещё и потому, что только на одной из них можно погонять в покемонов.

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Первыми нервишки не выдержали у Microsoft, которая перестала выпускать эксклюзивы для консолей, предпочитая зарабатывать ещё и на владельцах компьютеров. Nintendo не планирует отказываться от саги про водопроводчиков, а вот Sony уже пошла навстречу народу. В 2020 и 2021 годах вышло несколько игр, каждая из которых принесла создателям популярность на консолях. Новинки выходят под лейблом PlayStation PC, а сегодня мы поговорим о Horizon Zero Dawn. Согласно официальной статистике, за 20 месяцев с начала продаж (по май 2022) было реализовано 2.4 миллиона копий, что позволило выручить 60 миллионов долларов. Игра получилась атмосферной, а история захватывающей, мы настоятельно рекомендуем вам познакомиться с ней, ведь Horizon Zero Dawn уже достаточно давно лежит на торрентах.

Вот только игра оказалась достаточно требовательной. Если у вас есть желание опробовать бывший эксклюзив, но нет хорошей видеокарты, то сегодня мы попытаемся подобрать подходящую модель под ваши требования и кошелёк. Поскольку Horizon Zero Dawn довольно требовательная, то для 4К вам понадобиться мощная и скоростная Radeon RX 6800 XT. Именно в таком высоком разрешении вам удастся насладиться красотами игрового мира, поставив максимальную дальность и настройки графики. Запаса производительности хватит на много лет вперёд, а 16 Гб видеопамяти позволят не волноваться о сложных сценах.

GeForce RTX 3070 Ti ощутимо слабее, но в целом неплохо вписывается в нашу подборку. Эта видеокарта будет тянуть Horizon Zero Dawn в 4К, как и большинство других игр, но уже через пару лет вам придётся снизить свои аппетиты до 2К. Единственная проблема GeForce RTX 3070 Ti заключается в наличии 8 Гб видеопамяти, что играет против выбора в сторону NVIDIA. Сегодня этого достаточно, но покупая видеокарту по цене 78 тысяч рублей хотелось бы получить что-то более весомое. В то же время мы уже несколько лет слышим о том, что нужно запасаться памятью, хотя пока требования растут медленно.

Переход на 2К позволяет ощутимо сэкономить. GeForce RTX 3060 Ti не только стоит дешевле, но и станет идеальным выбором для указанного выше разрешения. В данном случае 8 Гб это даже больше, чем достаточно, ведь мы говорим о разрешении 2К, в котором требования к видеопамяти и в целом к производительности намного ниже. Представленная выше модель от Palit не может похвастать эффективным охлаждением, но и не является плохой. Видеокарта не шумная, хотя в сложных сценах может напоминать о своём существовании.

В качестве альтернативы можем предложить Radeon RX 6650 XT. При идентичной скорости с GeForce RTX 3060 Ti, видеокарта производства AMD выигрывает за счёт цены. Согласитесь, что гораздо приятнее заплатить на 9 тысяч меньше, а получить ровно столько же. Ну и не забывайте, что Radeon RX 6650 XT ещё и более энергоэффективная. Многие эксперты шутят, что она заработает даже на старом утюге. На самом деле это не совсем так, но покупать блок питания отдельно для видеокарты точно не придётся.

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Для народного 1080р можем предложить GeForce RTX 3050. В продаже есть видеокарты дешевле, но мы настоятельно не рекомендуем брать старые графические чипы. Да, NVIDIA явно пыталась сэкономить, поставив при этом не самую народную цену, но всё это уже пройдённый этап. Никто делать большие скидки на такие видеокарты не будет, а ситуация зашла в тупик. Ожидается, что следующее поколение будет ещё дороже текущего, а мечтать о возвращении к ценам предыдущего поколения можно будет ещё нескоро. Что до GeForce RTX 3050, то она легко вытянет Horizon Zero Dawn на самых высоких настройках графики в 1080р. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #horizon zero dawn
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