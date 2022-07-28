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Биткоин ожидает резкое падение ниже $19 000 из-за скатывания экономики США в рецессию – Cryptonews
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В последнее время многие говорят о том, что реальный ВВП США и ЕС намного ниже, чем принято считать. Проблема не в методике определения, а в способе ведения бизнеса. Так, где-то за океаном появляется успешный стартап. Он набирает обороты, развивает технологии, а после целого ряда рендеров показывает свой первый электрокар. Экспертам нравится, а обыватели просто в восторге. В результате ещё на этапе рисования рендеров компания выходит на биржу. Благодаря громкой шумихе в прессе и активной пиар-компании за короткое время неизвестный стартап превращается в единорога, а после релиза выставочного образца автомобиля стоимость компании на бирже и вовсе может перевалить за 50 миллиардов долларов. За примерами ходить далеко не нужно, но налицо явная пирамида, ведь по факту производство автомобилей даже не началось. Инвесторы засыпают успешных бизнесменов деньгами, что только подстёгивает рост стоимости ценных бумаг. Как вы понимаете, в реальности стартап ничего не стоит, если у него нет продукции, нет налаженных каналов сбыта, сервисной базы и многого другого. Современный мир полон пузырей, но очень часто рынок приходит к тому, что вполне успешные компании превращаются в гигантские мыльные пузыри. Как вам Apple и Amazon по 3 триллиона долларов?

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Эксперты называют это рыночным дисбалансом, а некоторые прямо говорят о том, что в случае наступления глобального кризиса, экономика США рассыплется, поскольку там слишком мало реальных продуктов и слишком много пузырей. Правы или нет авторы подобной точки зрения, нам ещё предстоит увидеть, а пока ФРС США активно борется с нарастающей инфляцией. По итогам июня показатели выросли до 9.1%, но пока нет никаких причин ожидать улучшения экономических показателей. Поскольку от регулятора ожидают эффективных шагов, то ФРС продолжает повышать ставку по кредитам, надеясь таким образом обуздать инфляцию. 27 июля состоялось очередное заседание, в рамках которого было решено поднять базовую ставку на 75 пунктов (0.75%). В результате сегодня показатели достигли 2.5%, что стало рекордом за последние 40 лет.  

Обычно рынок на подобные инициативы реагирует падением, но пока всё довольно оптимистично. Биржевые индексы в плюсе, а криптовалюты дорожают. Обратите внимание на изображение выше, где можно убедиться в том, что за сутки выросли почти все популярные криптовалюты. По мнению некоторых экспертов, происходящее сегодня не имеет никакого отношения к бычьему тренду. Налицо игра на повышение, возникающая перед резким падением. Крупные игроки пытаются манипулировать рынком, уверяя нас в том, что всё в полном порядке, а сами активно сливают свои накопления тем, кто всё ещё верит в возможность заработать на криптовалютах.

Аналитики отмечают, что в ближайшие дни можно будет увидеть краткосрочное подорожание основных цифровых активов, но уже на следующей неделе нас ждёт публикация данных ФРС, в рамках которых регулятор будет вынужден рассказать об оздоровлении экономики. И вот здесь и кроется самое любопытное, ведь очередное падение экономических показателей станет для рынка криптовалют фатальным. Эксперты полагают, что мы увидим обвал Биткоина ниже 19 тысяч долларов, а волна может утащить на дно и другие криптовалюты. Экономический кризис только нарастает, а в США не сделали ничего для его решения. Очевидно, что в ЕС ситуация намного более сложная, ведь Америка живёт по своим стандартам. Цены на газ и энергоносители там ниже, вот только никто не сказал, что на этот раз шторм обойдёт США стороной.

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Приходится констатировать, что в условиях перманентного глобального кризиса криптовалюты оказались в сложном положении. Поскольку противостояние Запада и Востока только нарастает, ждать возвращения цифрового золота к росту пока преждевременно. На этом фоне многие инвесторы заявляют, что дно – это оптимальная позиция для совершения крупных накоплений. Проблема состоит в том, что бы определить, когда же это дно будет достигнуто.

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#криптовалюты #биткоин #экономика
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