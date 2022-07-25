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Весной почти все ведущие европейские политики кричали о том, что нужно как можно скорее отказаться от российского газа. Дядюшка Сэм торжественно пообещал отправить в старый свет столько СПГ, сколько потребуется, хотя намекнул на то, что цена будет ощутимо выше той, что предлагает Россия. Вообще проблема не была бы такой острой, если бы не санкции, в результате чего стоимость голубого топлива пошла вверх, а сегодня Газпром получает сверхдоходы даже несмотря на то, что поставки снизились. Так, 11 мая прекратилась прокачка по украинской газотранспортной системе, а чуть позднее из-за споров с Польшей работу прекратил трубопровод Ямал-Европа. Сами поляки заявляли о переходе на закупки СПГ, но предпочли заправлять хранилища российским газом, который идёт по Северному потоку, а после поступает реверсом из Германии. Злые языки утверждают, что это в 3 раза выгоднее, чем брать сниженный газ из США. Судя по всему, после прокачки через немецкую систему такой газ становится европейским, но сами поляки по этому поводу предпочитают помалкивать, поэтому мнения лидеров этого государства на этот счёт мы не знаем.

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И всё бы у европейцев было бы нормально, если бы правительство РФ не решило как следует проучить местных политиков. Вы уже знаете, что головы премьеров посыпались, но это только начало, ведь в целом ряде государств грядут выборы. Обычные жители Европы устали от подорожания энергоносителей, а также чиновников, которые советуют им реже принимать душ и сократить использование электричества на 15%. В качестве дубины был выбран трубопровод Северный поток 1. В середине июня вышла из строя одна из турбин, необходимая для прокачки газа, а после ещё одна. Всё это привело к значительному снижению потока до 60 миллионов кубических метров в сутки. 21 июля трубопровод вернулся из технического обслуживания, но так и остался на указанной выше отметке. Поскольку такого количества европейцам не хватит для прохождения зимнего периода, то Германия заранее договорилась о возвращении турбины, находящейся на ремонте в Канаде.

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К слову, ремонтом занимается немецкая Siemens Energy, но эпопея с турбиной на этом не окончилась. Проблема в том, что изначально на турбину были наложены санкции ЕС и Канады. Представители немецкой прессы заявили, что турбину могут отправить до конца текущей недели, а вся загвоздка теперь в Газпроме. Якобы компания должна прислать документы, необходимые для прохождения таможни. В свою очередь Газпром затребовал необходимые лицензии и свидетельства о прохождении ремонта. Siemens Energy отправила данные, но всё так просто завершиться не может. Началась игра в кошки-мышки. Российский монополист уверяет, что у него снова возникли дополнительные вопросы и просит дать разъяснения. Якобы, санкции со стороны Британии вступают в конфликт с полученными документами, поэтому нужны дополнительные бумаги.

В Германии началась истерика. С одной стороны – они не могут обвинить Россию в том, что она не соблюдает условия договора, поскольку прокачка идёт. С другой – налицо явное нежелание принимать турбину, когда Газпром создаёт значительные сложности немецкой компании. При этом всё находится в рамках закона, а вернее сказать, в рамках санкций, ведь у российской стороны действительно есть вопросы. Можно было взять турбину, поставить её в работу, а после в течение месяцев выбивать нужные документы, надеясь на честность западных политиков. Вот только теперь уже никто не верит этим парням, которые сменяются чаще, чем настроение у блондинки.

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Журналисты попытались узнать о местонахождении турбины, но представители Министерства по делам экономики и защиты климата Германии наотрез оказались делиться подобной информаций. Там ссылаются на необходимость соблюдать информацию в тайне, поскольку турбине может угрожать опасность. Вы не находите, как это комично звучит. Турбина, которая ещё недавно была оружием в руках Siemens Energy, стала для немцев проклятьем. Вернуть её нельзя, оставить невозможно, а обеспечить безопасность сложно. Мало ли, вдруг Баширов и Петров тайно испортят сложный агрегат. Мы предлагаем вам не выбрасывать попкорн, который у вас хранится с тех пор, как начали сыпаться демократичные правительства Европы.

Нет никаких сомнений в том, что турбина вскоре заступит на пост, вот только случится это намного позднее, чем требуется Германии и ЕС. Газа на всех не хватит, а ведь недавно В. Путин пошутил, что сломаться может ещё одна из двух оставшихся турбин. Мало того, нужно в срочном порядке ремонтировать уже два агрегата, которые лежат с середины июня в отключённом состоянии. С них сняли санкции, а документов относительно этого так и не предоставили. Сегодня только в Кремле знают о том, когда придёт время забрать турбину. Чем позднее это случиться, тем холоднее будет в Европе и тем сговорчивее будут европейские политики. Многим из них придётся уйти в отставку, а оставшиеся должны как следует подумать о своём поведении. Но тут уже всё зависит от точности и эффективности российской газовой дубины. Источники: 1, 2, 3.