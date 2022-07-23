Выбираем видеокарту для World of Tanks на любой вкус и кошелёк

Есть всего несколько игр, которые остаются популярными на протяжение многих лет, не только удерживая постоянных геймеров, но и привлекая молодое поколение. Нет никакого сомнения, что легендарная World of Tanks носит гордое название бестселлера, и ещё очень долго будет набирать высокие рейтинги. Многие эксперты пытались раскрыть секрет танчиков, предлагая объяснение тому, что необычный геймплей на сильно устаревшем движке смог заинтересовать людей не только на постсоветском пространстве, но и по другую сторону океана. Вполне возможно, что притягательность в простоте, а может людям просто нравится, что можно зайти в бой на 10-15 минут, а после заниматься своими делами. Для кого-то World of Tanks – это чуть ли не главное увлечение в жизни, тогда как для большинства – всего лишь развлечение. Что бы вы не думали об этой игре, она не станет хуже или лучше.

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И всё же, компьютеры устаревают, а движок в World of Tanks постоянно развивается. Разработчики добавляют новые линейки танков, что даёт дополнительной импульс как старожилам, так и новичкам. Если вы хотите опробовать свои силы в этой популярной игре, а ваш старый компьютер с трудом справляется с функциями калькулятора, то мы предлагаем сменить видеокарту. Это позволит запускать танчики, ворвавшись в стройные ряды тех, кто проводит в игре дни, часы или годы.

Нет никаких сомнений, что World of Tanks будут прекрасно работать на GeForce RTX 3090, вот только такая видеокарта излишня для игрового движка 15-летней давности. Именно поэтому мы предлагаем остановиться на наиболее оптимальных графических чипах, которые может себе позволить большинство геймеров. Начнём с GeForce RTX 2060. Эта видеокарта будет тянуть World of Tanks на максимальных настройках графики в 1080р или на высоких в 2К. Поскольку разработчики предпочитают развивать геймплей, а не движок, то даже спустя 5 лет можно будет без проблем ворваться в бой на старом добором МС-1.

Ничуть не хуже GeForce RTX 3050. Эта видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, что позволяет не думать о просадках и проблемах с фрамрейтом. Скорее всего, даже со 128-битной шиной не будет проблем, ведь движок достаточно стар. Если вдруг в головы разработчикам придёт идея добавить новые технологии, то и спустя годы GeForce RTX 3050 сможет работать в 1080р на близких к максимальным настройкам качества.

GeForce RTX 3050 вызвала массу споров среди геймеров и экспертов, а многие уверяют, что гораздо перспективнее взять GeForce GTX 1660 SUPER. Мы не станем утверждать, что это именно так, но отрицать, что обе видеокарты выдают примерно аналогичные показатели всё же нужно. Является ли это минусом более нового графического чипа, сложно сказать, ведь со своими задачами видеокарта справляется. В любом случае, если вы хотите немного сэкономить и вас интересует 192-битная шина, то стоит взять GeForce GTX 1660 SUPER.

Мы прекрасно понимаем, что далеко не у всех есть 30 тысяч на видеокарту. Если вы собрали всего 19 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6500 XT. Здесь нужно уточнить, что совет годиться только для тех, у кого компьютер поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Если это так, то Radeon RX 6500 XT позволит вам сэкономить почти без вреда для качества графики. А вот владельцам старых компьютеров мы эту карту не рекомендуем. Так уж вышло, что AMD слишком сильно пыталась сэкономить, а в итоге села в лужу.

Для тех, у кого мало денег, но хочется поиграть в World of Tanks на высоких настройках графики, есть GeForce GTX 1650. Для этой видеокарты нет разницы сколько лет вашему компьютеру, и какие интерфейсы он поддерживает. Производительность здесь намного ниже, чем в более дорогих картах, но и цена почти в 2 раза меньше.

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Если вы думали, что на этом подборка завершится, то сильно ошиблись, ведь есть ещё GeForce GT 1030. Видеокарта предназначена для старых игр, но легко тянет World of Tanks. К сожалению, вам придётся снизить настройки графики на низкие, но тут уже без вариантов. Если сильно хочется играть, а денег всего 6 тысяч, то приходится идти на определённые жертвы. Нам кажется, что на игровой процесс это не будет оказывать никакого влияние, ведь в танках главное попадать в противника, а вся эта красота и краски только мешают.