31 запуск у SpaceX и 9 запусков у Роскосмоса

Ещё совсем недавно над идеей Илона Маска о создании полноценной ракеты смеялись не только в России, но и в США. Время шло, а сегодня SpaceX обладает огромным технологическим потенциалом, что позволяет компании делать то, о чём до этого говорили исключительно как о теоретической возможности. Напомним, с самого старта космической программы Илон Маск продвигал идею многоразового использования отработавших ступеней ракеты. Кто-то полагает, что это экономит миллиардеру время и деньги, но на самом деле это ещё и большая имиджевая победа, что позволило SpaceX быстро занять видное место на мировой арене.

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За несколько лет Илон превратил небольшой стартап с большими амбициями в настоящего гиганта, способно совершать запуски каждую неделю. К слову, это абсолютная правда. Согласно официальным данным, за 2022 год SpaceX осуществила 31 запуск при помощи ракеты Falcon 9. Почти все старты были профинансированы за счёт собственных средств, а их запуск был связан с необходимостью увеличения спутниковой группировки Starlink. К примеру, только за последние 7 дней было два полёта, первый из которых доставил три тонны грузов для МКС, тогда как другой вывел на орбиту 53 спутника. Что любопытно, все 31 пуска прошли успешно, а Маск неоднократно заявлял, что будет наращивать темпы.

А чем ответит Россия? Известно, что в предыдущем году Роскосмос провёл 25 пусков, из которых все были удачными и включали не только обслуживание нужд МКС или вывод собственных спутников, но и коммерческие старты. На 2022 год строились ещё более впечатляющие планы, которым не суждено было осуществиться. Предполагалось, что в текущем году будет произведено от 30 до 32 пусков, из которых 10 – это исключительно коммерческие программы, на 100% финансируемые зарубежными заказчиками. Если вы взгляните на таблицу выше, то сможете убедиться, что к настоящему времени было осуществлено всего 9 запусков.

Согласно скорректированным планам, во второй половине 2022 года пройдёт ещё ряд запусков, а всего будет произведено не меньше 20 стартов с различных космодромов. Если вы внимательно приглядитесь, то сможете увидеть, что коммерческих заказов почти нет. Всё это значит, что пока иностранные компании и частные лица предпочитают дистанцироваться от российской космонавтики. Кого-то пугают санкции, тогда как другие предпочитают не рисковать своей репутацией. Есть мнение, что в следующем году напряжённость спадёт, а число стартов увеличится, но пока предпосылок к этому нет. Ну а пока Россия не только потеряла статус космической державы №1, но и опустилась на третье место.

Если сравнивать количественные показатели, то Илон Макс опережает Роскосмос в 3 раза. Важно учитывать, что в настоящее время большая часть подобных стартов связана именно с наращиванием спутниковой группировки, тогда как расширения научного потенциала стоит у SpaceX на втором месте. Что до России, то здесь не всё так гладко, как преподносится в прессе. Например, во время старта от 29 апреля в качестве полезной нагрузки значился военный спутник Космос-2555, который представлял собой новое поколение продвинутых космических тел, способных следить за военными и гражданскими объектами потенциального противника в режиме реального времени. Сразу же после запуска связь с дорогостоящим спутником была потеряна, а в итоге большая его часть сгорела в атмосфере, а остальные детали упали на Землю. Это значит, что у российской космонавтики есть масса проблем, решать которые нужно здесь и сейчас.

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Очевидно, что без коммерческих запусков сегодня государству сложно. В РФ есть масса компаний, которым могло быть интересно получить несколько спутников для исследований. Может в будущем мы и увидим, как частный бизнес даёт импульс отечественной космонавтики. Ну и был бы наивным полагать, что у Илона Маска всё идёт прекрасно. Так, он безуспешно пытается разработать ракету для космического корабля Starship. Пока двигатели взрываются, лопаются и растворяются, а мечта миллиардера о покорении Марса всё также далека, как и несколько лет назад. Ясно, что рано или поздно инженеры SpaceX найдут правильное решение, но это уже другая история.