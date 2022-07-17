Проект европейской газовой солидарности под угрозой

Как и любая другая система, газовый рынок Европы строился на протяжение десятилетий. Происходило это тогда, когда ни о каком Евросоюзе никто и не слышал, а в результате положение дел с поставками многократно менялось. Существуют долговременные контракты, но есть ещё поставки нефти у угля, без которых отдельным странам просто не выжить. Нужно понимать, что всегда существуют кризисы, рост потребления, падение спроса и многое другое. Все эти факторы приводят к тому, что процент участия тех или других стран в общих поставках растёт или уменьшается. Доподлинно известно, что на начало 2022 года поставки газа в Европу со стороны России составляли около 40% от общего потребления. При этом основная часть – это так называемый трубный газ, который считается намного дешевле любых других поставок, поскольку закупается в больших объёмах и централизованно. В последние месяцы Европа взяла курс на отказ от газа из РФ, а поставки ощутимо снизились, вот только случилось это не только по воле европейских политиков.

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Многие наши читатели забывают, но на континенте проживают сотни миллионов человек, которые являются активными потребителями благ цивилизации. Это значит, что немалая часть закупаемого газа тратиться здесь и сейчас, и только относительно небольшая уходит в подземные хранилища, что позволяет увеличить потребление в холодные месяцы. Заметьте, увеличить, а не полностью отказаться от закупок, ведь в таком случае рассчитывать на тёплые жилища не приходится. Есть ещё СПГ, поставки которого так и не стали массовыми. США снова не выполнили свои обещания, ведь танкеров нет, а проблема ещё и в необходимости строительства специальных заводов, позволяющих превращать СПГ в пригодный для использования ресурс. Под эти проекты выделяются миллиарды евро, но всё может окончиться не начавшись, ведь нет ни перерабатывающих мощностей, ни поставок в достаточном количестве.

И вот здесь и появляется соглашение о коллективной газовой безопасности, основанное на весьма противоречивых пунктах. Как вы уже поняли, далеко не все страны такие принципиальные, а некоторые под шумок, пока весной в Европе тема снижения поставок витала в воздухе, активно заполняли долговременные хранилища. В итоге Польша готова к зиме на 98%, тогда как многие другие страны Европы на 55% и ниже. Предполагается, что в случае кризисной ситуации, когда Германия будет испытывать нехватку газа, Польша может раскупорить свою кубышку, что позволит промышленности обеих стран работать в полном объёме, а ценам остаться на стабильном уровне. Как вы понимаете, это выгодно далеко не всем, а уже сегодня эксперты опасаются, что соблюдать правила солидарности готовы только те, кто не успели заполнить свои хранилища. Ну и не забывайте, что поляки так и не получили от немцев денег за размещение в стране миллионов беженцев из Украины. Польша уже подложила свинью экономике Германии, когда своими действиями заблокировала прокачку газа по трубопроводу Ямал-Европа, ну а украинское правительство смогло снизить прокачку по собственному трубопроводу до минимума.

Получается, что сегодня единственная жила, доставляющая газ из России в Европу – это Северный поток. Уже в четверг он должен выйти из технического обслуживания, после чего прокачка возобновиться. Вот только мощность сильно снижена, а виной всему канадские санкции, заблокировавшие передачу РФ турбины. На прошлой неделе правительство Германии выбило у канадского представительства Siemens договор о возврате турбины и ремонте ещё пяти агрегатов. Высказывается мнение, что он будет доставлен в Европу к концу июля, а после направлен в РФ. Запомните дату 21 июля, ведь именно тогда мы сможем понять, действительно ли Европу ждёт холодная зима, или Россия пока не готова использовать газ в качестве оружия. Европейские эксперты полагают, что в случае отключения Северного потока, газа не хватит даже до зимы.

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Ну и пока сомнения вызывают планы отказаться от газа из РФ к лету. Нужно понимать, что газ – это конечный продукт. Если часть газовых потоков перенаправить из Азии в ЕС, то где-то обязательно возникнет дефицит. Ну а дефицит – это рост цен, а значит обычным потребителям придётся несладко, ведь корпорации и миллиардеры не готовы тратить свои накопления на социальные нужды. Куда веселее устраивать революции, свергать правительства, используя карту мира как игровое поле с игрушечными солдатиками. Источник.