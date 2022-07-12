Проблема носит массовый характер и заметна уже сегодня

Наша цивилизация уже не раз переживала сложные времена. Периоды благоденствия сменяются войнами, после которых мир снова отстраивается в новых границах. Тысячи лет это были локальные перестройки, тогда как в 20-м веке мы стали так тесно зависеть друг от друга, что следы мировых войн видны даже в Африке. На этот раз мы приходим к глобальному кризису изрядно потрёпанными. Проблема в эпидемии коронавируса, которая выжала из мировых экономик последние соки, ведь правительства развитых стран потратили сотни миллиардов и даже триллионы долларов на поддержку населения, промышленности, банковской системы и других секторов. Как обычно, всё окончилось удручающе, ведь все наши начинания приводят к тому, что единицы крупных корпораций богатеют, тогда как остальные в лучшем случае получают блестящие бусы.

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В 2021 году вместе стеклянных бус нам подвезли смартфоны и ноутбуки, которые расходились как горячие пирожки. Эксперты уже давно говорят о приближающемся кризисе на рынке электроники, но до недавнего времени проблема не имела точных сроков, поскольку падение продаж было небольшим, а успешные действия некоторых игроков позволяли выиграть время. Многие и вовсе полагали, что гениальные маркетологи решат все наши проблемы по мановению волшебной палочки. Как вы знаете, во время пандемии рынок полупроводников ощутимо вырос, что привело к росту продаж электроники по всему миру. Люди переходили на удалённую работу и учёбу, что ставило их перед необходимостью покупки ноутбука или компьютера. Ну а некоторые просто от скуки скупали игровые приставки и телевизоры, ведь теперь у них стало на несколько часов в день больше на развлечения.

Что же, рано или поздно это должно было случится. По словам аналитиков, мир находится на пороге небывалого кризиса. Продажи компьютеров рухнули на 15.3%, а отдельные комплектующие и вовсе перестали интересовать потенциальных покупателей. Например, интерес к жёстким дискам снизился на 33%, но здесь причина ещё и в продолжающемся переходе на современные твердотельные накопители. Но всё это только вершина айсберга, ведь в мире происходят куда более опасные события, которые способны обрушить целую отрасль, оставив без работы десятки миллионов высококвалифицированных людей по всему миру. Речь идёт об айтишниках, которые резко перестали быть движущей силой прогресса.

Эпоха благоденствия сходит на нет, а впереди длительный кризис. Ещё совсем недавно рынок труда требовал всё больше людей. Очевидно, что без таксистов и доставщиков пиццы никуда, но намного более значительным спрос был на программистов, способных создавать специализированное ПО для тысяч новых компаний, паяющихся разделить огромный рынок. Увы, но никто нам не сказал, что этот рынок существует только в наших головах, а миру не нужно такое большое количество айтишников. Возможно, лет через 15 мы выйдем на уровень 2021 года, но пока всё идёт к тому, что всё больше крупных компаний будут проводить массовые сокращения штата, а под нож пойдут те, кто представляет наименьшую ценность и не генерирует чистую прибыль. Это значит, что рискованных проектов будет всё меньше, а новичкам станет сложнее найти себе достойную работу.

В связи с этим эксперты уверены, что уже вскоре многим айтишникам придётся туго. Зарплаты могут начать снижаться, а с ними начнут улетучиваться невероятно комфортные условия работы. У компаний просто нет денег на новый игровые комнаты, на дорогие диваны, биллиардные столы и геймерские компьютеры либо приставки. Неясно, как себя чувствуют небольшие компании, но гиганты уже начали демонстрировать первые признаки приближающегося кризиса. К примеру, Netflix, Uber и Tesla уже сообщили, что новых сотрудников нанимать в ближайшее время не будут. Мало того, Netflix тут же предупредил о массовых увольнениях, без которых компании не выжить, ведь такого количества айтишников просто не нужно. Илон Маск заявил, что в его компании слишком много работников, а первой на вылет самая технологическая часть Tesla – автопилот. Система на базе ИИ так и не заработала, поэтому разработки её в сложных условиях могут приостановить. На самом деле примеров намного больше, ведь даже Microsoft намерена уволить часть сотрудников.

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Ну а пока эксперты говорят о большом пузыре, который вот-вот взорвётся, айтишники витают в облаках. Многие из них ожидают роста заработной платы до 57% в 2023 году. Миллионы люде строят планы, а больше 50% руководителей IT-компаний относятся к глобальному кризису пессимистично. Рынок пока только готовится к большому падению, ну а мы посоветуем программистам не тратить время попусту. Изучите несколько смежных специальностей. Пусть это будет начальный уровень. Помните, чем больше вы способны предложить работодателю, тем ценнее. Никто не сказал, что это аксиома, но корреляция между этими понятиями без сомнения существует. Источники: 1, 2.