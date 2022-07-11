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Бизнесмен из США заработал $1 млрд, продавая пиратское ПО и поддельное оборудование Cisco
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Многие ошибочно полагают, что производители оборудования или программного обеспечения больше всего денег зарабатывают на обычных пользователях. Что же, спешим вас разочаровать, но это не так. Прежде всего нужно понимать, что организациям и государственным структурам часто требуется специализированное оборудование. Оно стоит намного дороже обычных персональных компьютеров, поскольку имеет другой уровень защиты и увеличенный срок поддержки. Во многих случаях покупатели ещё и получают те или иные подписки на модернизацию или техническое обслуживание, что увеличивает привлекательность больших инвестиций. Ну а во многих случаях медицинские и государственные учреждения просто не имеют права покупать железо без наличия соответствующих сертификатов. 

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Точно такая же ситуация и с программным обеспечением. ОЕМ-лицензия, которая идёт в комплекте с ноутбуком, может стоить 20-50 долларов, либо вообще поставляться бесплатно. А вот корпоративные программы стоят больших денег. Многие компании научились встраивать в популярные пакеты мудрёную защиту, а на пути хакеров встаёт необходимость регистрации в онлайне и работы в облаке. Многим кажется, что это позволяет избежать любых проблем. Что же, в каждом правиле есть свои исключения.

Журналисты раскопали любопытную историю об американском предпринимателе по имени Онур Аксой (Onur Aksoy). Парень умудрился заработать 1 миллиард долларов за неполные 10 лет. Что самое удивительное, большую часть времени он и вовсе не вставал из-за компьютера, организовав мудрёную схему с минимальными рисками. Как выяснилось, Онур завёл контакты в Китае и Гонконге, откуда заказывал дорогостоящее оборудование марки Cisco. Железо было устаревшим и стоило копейки, а подельники бизнесмена ещё и умудрялись приводить его в идеальное состояние. Они клеили соответствующие шильдики, заменяли части корпуса и выполняли другие косметические процедуры. В итоге оборудование было невозможно отличить от современных аналогов, а в комплекте прилагались все необходимые сертификаты подлинности. Поскольку оборудование Cisco это не только железо, то дополнительным и очень весомым заработком была установка пиратского программного обеспечения. Китайцы научились обходить все уровни защиты, а клиентам в США Онур предлагал ознакомиться с сертификатами подлинности, со всеми положенными голограммами и разрешающими документами. 

Всё это продавалось в школы и другие учебные и медицинские учреждения во Флориде и Нью-Джерси с 2012 по 2022 год на нескольких площадках. Для начала Онур обзавёлся тремя личностями. Кроме своего настоящего имени он пользовался подставными Рон Аксой (Ron Aksoy) и Дэйв Дерден (Dave Durden). Для продвижения подделок он зарегистрировал 19 компаний в указанных выше штатах, а также реализовывал подделки на Amazon и eBay, где у него было не меньше 25 магазинов. 

Что любопытно, с первых дней бизнесмен попал под зоркое око соответствующих органов в правоохранительных структурах. Мало того, представители Cisco знали о происходящем, неоднократно требуя у Онура прекратить свою деятельность. Происходили конфискации и облавы. К примеру, летом 2021 году полиция конфисковала 1156 компьютеров только с одного склада общей стоимостью 7 миллионов долларов. Становилось очевидно, что ФБР уже взяло след, но Онур продолжал гнать железо из Китая не беспокоясь о последствиях. К моменту ареста предприниматель умудрился заработать больше 1 миллиарда долларов, а прибыльный бизнес усыпил инстинкт самосохранения. 

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29 июня Онур получил обвинения о ведении незаконной деятельности, но как ни в чём не бывало продолжил вести работать. На момент ареста бизнесмену было 38 лет. Неясно, на сколько месяцев затянется процесс. Онуру грозит конфискация и длительный тюремный срок. Кстати, сегодня поставки в Россию подобного оборудования называются параллельным импортом, но в реальности мало чем отличаются от того, чем занимался Онур. Вот такие чудеса юриспруденции. Источник

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