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Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
Меньше 8 Гб брать не стоит, но есть и исключения из правил
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Как вы думаете, какое количество видеопамяти сегодня считается нормой для видеокарты среднего ценового сегмента? С флагманами всё просто, ведь у AMD можно встретить 16 Гб, тогда как NVIDIA в большинстве случаев ограничивается 12 Гб. Удивительно, но даже в разрешении 4К при наличии мощного графического чипа этого достаточно. Но мы говорим о разрешении 4К, тогда как для народного 1080р должно быть достаточно куда меньшего количества видеопамяти. Кто-то полагает, что нужно брать с запасом, например, Radeon RX 580 ещё в 2017 году получила 8 Гб видеопамяти. Сегодня очевидно, что это никак не повлияло на скрытый потенциал, которого просто нет. 

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И всё же, покупатель скорее обратит внимание на видеокарту с 12 Гб видеопамяти, чем на более быструю модель, у которой всего 8 Гб. Во многом решает бренд, но далеко не все пользователи интересуются новинками, а значит для многих наименования моделей – это всего лишь цифры. Нам кажется, что в 2022 году оптимальным количеством видеопамяти для разрешения 1080р является 8 Гб. Учтите, что далеко не во всех играх нужно такое количество видеопамяти. Но ведь и видеокарту вы покупаете не на один год. Да, тема со скрытым потенциалом уже набила оскомину, но вдруг через пару лет появятся более требовательные движки?

Оптимальным решением для 1080р является GeForce RTX 3060. Это довольно мощная видеокарта, которая так и не добралась до геймеров в 2021 году из-за майнинговой лихорадки. Во многих странах цены на такой графический чип уже вернулись к рекомендованным, но российские магазины держат марку. В результате за GeForce RTX 3060 вам придётся выложить 48 тысяч рублей. Согласитесь, что это немало, ведь в переводе на доллары получается, что вас просто грабят. Продавцы ссылаются на санкции и сложности с доставкой, но мы отметим, что GeForce RTX 3060 может предложить 12 Гб видеопамяти, что в целом неплохо на фоне других участниц нашего материала. 

GeForce RTX 2060 SUPER на целых 6 тысяч рублей дешевле. Сложно сказать, насколько такая экономия оправдана, но отрицать некоторую выгоду невозможно. Так, здесь 256-битная шина, 8 Гб быстрой памяти и достаточная для разрешения 1080р производительность. Многие геймеры и вовсе используют GeForce RTX 2060 SUPER в разрешении 2К, но очень часто выбор зависит от игры, поскольку далеко не всем нравятся блокбастеры 2022 и 2021 годов. 

Radeon RX 6600 примерно равна по производительности предыдущей видеокарте и может уступать только в сложных сценах и специфических движках, заточенных под технологии NVIDIA. Здесь те же 8 Гб видеопамяти, а за счёт 128-битной шины удалось увеличить энергоэффективность, что позволяет вам устанавливать Radeon RX 6600 даже на старый блок питания. В играх эта видеокарта показывает себя с лучшей стороны и сможет работать без проблем ещё много лет. 

А вот цена GeForce RTX 3050 кажется нам неоправданно завышенной даже для российских реалий. Согласитесь, что 37 тысяч такая видеокарта не стоит. К сожалению, нашего мнения никто не спрашивает, а значит единственное, что мы можем сделать – не покупать GeForce RTX 3050. Напомним, здесь 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Увы, но в играх эта видеокарта ощутимо уступает Radeon RX 6600.

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GeForce GTX 1660 SUPER выглядит не менее сурово, ведь за старушку просят 31 тысячу рублей. Учитывайте скромную систему охлаждения и 6 Гб видеопамяти на 196-битной шине. В то же время, если отбросить все эти цифры, то в реальных играх GeForce GTX 1660 SUPER вообще не уступает более дорогой цена GeForce RTX 3050. Возможно, указанная выше модель будет слегка шуметь, но в наушниках такое обычно никто не замечает. Потенциал у GeForce GTX 1660 SUPER не такой внушительный, как у Radeon RX 6600, но и цена ниже на 10 тысяч рублей. Если пытаться гнаться за наиболее выгодными решениями, то вы вообще улетите за 100 тысяч рублей, а значит где-то нужно остановиться. Нам кажется, что GeForce GTX 1660 SUPER ничем не хуже любого другого выбора в нашем списке. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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