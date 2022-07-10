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Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
Radeon RX 580 до сих пор остаётся лучшим выбором за свои деньги
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Когда у вас в кармане 100 000 рублей на видеокарту, то всё становится легко и просто. Да, вам нужно слегка посмотреть тесты, определив наиболее выгодный вариант, но в целом выбрать не так уж и сложно. Любителям среднего ценового сегмента приходится достаточно сложно, ведь здесь есть множество предложений как в текущем поколении, так и среди графических чипов, выпущенных два и больше года назад. В то же время, если денег мало, то приходится идти на всяческие ухищрения, пытаясь подобрать наиболее быструю модель. Ещё пару лет назад вы могли найти за 10 000 рублей целую гору новых видеокарт, но сегодня они стоят в 2 раза дороже, что вынуждает покупателей отдавать невероятные суммы за самые старые и посредственные модели. 

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В сегменте до 20 000 рублей вас ждёт несколько графических чипов. Прежде всего стоит присмотреться к GeForce GTX 1650. Эта видеокарта никогда не была быстрой, а сегодня подходит для самых бюджетных сборок. Для стрелялок и другого старья её хватит за глаза, поэтому нет никаких причин отказываться от неё раньше времени. Radeon RX 6400 на фоне GeForce GTX 1650 кажется бедным родственником, но AMD умеет выжимать все соки из видеокарт. В итоге с 4 Гб видеопамяти и 64-битной шиной жутко урезанная Radeon RX 6400 претендует на место под солнцем. Понять, какая из указанных выше видеокарт быстрее, крайне сложно, но это не главная проблема. Дело в том, что бывают ситуации, когда у вас нет 20 000 рублей, но играть хочется ничуть не меньше, а значит нужно отправляться на вторичный рынок. Что же, если вы долго экономили на булочках, месяцам обходя стороной школьную столовую, то за 10 000 рублей на Авито можно отхватить Radeon RX 580. У видеокарты есть масса проблем, но прежде чем о них говорить, давайте изучим производительность всех трёх графических чипов. 

Тесты проведены командой Benchmark, а в качестве процессора использовался Core i9-12900K. Это важная деталь, к которой мы вернёмся позднее, а пока взглянем на таблицу выше. Как видите, старушка Radeon RX 580 умудрилась обойти конкурентов на 10 кадров в секунду. На самом деле это не так много, ведь на качество картинки всё это окажет минимальное влияние. И это первая причина не зацикливаться на какой-то одной видеокарте из списка. Что примечательно, сказки о раскрытии потенциала Radeon RX 580 не оправдались. Как видите, даже GeForce GTX 1650, которая может предложить в 2 раза меньше видеопамяти, достойно держится, не говоря уже о Radeon RX 6400. Именно поэтому мы советуем смотреть не на какие-то технические характеристики, а на принадлежность к более новому поколению. 

Учтите, что всё это актуально только в том случае, если вы покупаете новую видеокарту, ведь GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400 стоят примерно одинаково, но будут давать вам приблизительно идентичный результат. А вот Radeon RX 580 с вторичного рыка стоит в 2 раза дешевле. Вы прекрасно знаете, что покупка видеокарты с рук крайне рискованное дело. Откуда вам знать, может последние 5 лет Radeon RX 580 пахала в три смены на ферме у какого-то прыщавого майнера, который не только умудрился давно отбить инвестиции, но и неплохо подзаработать, превратившись в успешного бизнесмена. При этом у вас в руках слегка подгорелый графический чип, который может выйти из строя в любую секунду. Можно было бы сказать, что честных людей на вторичном рынке большинство, но это тоже сказки, поэтому многие эксперты рекомендуют как следует обдумать свои действия, прежде чем отдавать свои кровные 10 тысяч. Скачайте набор тестовых программ, способных максимально нагрузить графический чип. Посидите за компьютером как минимум полчаса, что позволит вам убедиться в стабильности видеокарты. Даже если за это время у неё не возникнет проблем, то это не значит, что их нет. К сожалению, только единицы разрешат заглянуть под капот, но после тщательных тестов уверенности у вас должно прибавиться. 

Не стоит забывать, что с Radeon RX 6400 не всё так просто. В тесте использовался процессор с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, что позволило выжать максимум их бюджетной видеокарты. Ну а если у вас стоит старый камень с PCIe 3.0, то мы крайне не рекомендуем смотреть в сторону Radeon RX 6400, поскольку потери производительности будут катастрофическими. 

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#видеокарты #radeon rx 580 #тесты
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