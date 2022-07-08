Наиболее полная информация о процессорах Intel Raptor Lake

В 2021 году Intel удалось вернуть себе лидирующие позиции в сегменте настольных процессоров. Серия Alder Lake обошла конкурентов из красного лагеря практически по всем показателям, при этом руководство синих не стало зацикливаться на высоких ценах. Так, в самый разгар полупроводникового кризиса мы увидели небальной рост стоимости в флагманском сегменте и оставшиеся без изменений середняки. Всё это увеличило конкуренцию и вынудило AMD пойти на снижение цен на серию Ryzen 5000. К настоящему моменту между компаниями наметился паритет, а выбор отдан на откуп пользователям, поскольку стоимость близких по производительности процессоров обеих компаний примерно равна. Чашу весов в ту или иную сторону могут перевесить розничные сети со скидками, но это уже частный случай.

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Многие эксперты несправедливо забывают о том, что серия Ryzen 5000 вышла почти 2 года назад, а значит конкуренция не совсем честная, поскольку Intel предпочитает не пропускать годичный цикл. И всё же, на носу Ryzen 7000. Серия получит продвинутый 5-нм технологический процесс и архитектуру Zen 4. Сегодня мы не будем рассказывать о невероятных слухах, а также откровениях Лизы Су, поскольку главный герой – серия Raptor Lake. Стоит отметить, что и здесь есть масса противоречий, а инсайдеры изо всех сил пытаются собрать все наиболее достоверные данные воедино.

Прежде всего хотим порадовать тех, кто в 2021 году (или в 2022) собрал компьютер на базе одного из процессоров Alder Lake. Так, многие материнские платы будут обратно совместимы (относительно бюджетных чипсетов вопрос остаётся открытым) с Raptor Lake, а значит вы без труда усилите производительность своей системы за счёт смены процессора. Как вы понимаете, форма камня не изменится, поэтому можно будет использовать мощный кулер и систему жидкостного охлаждения. Из этого выходит, что поддержка оперативной памяти DDR4 сохранится, тогда как новинки получат поддержку DDR5-5600. Спустя год после релиза PCIe 5.0 в рознице начнут появляться скоростные твердотельные накопители, а позднее и видеокарты, которым пойдёт на пользу использование более современного интерфейса. Что до технологического процесса, то у нас переименованный в Intel7 старые добрые 10-нм нормы. Сделано это в качестве маркетингового хода, хотя вызвало больше иронии, чем принесло реальной пользы.

Любителей цифр ждёт большой сюрприз, ведь теперь новые процессоры будут выглядеть ещё более внушительно. Реальную производительность пока не знает никто, но зато Core i9-13900K получит 24 ядра, тогда как прямой конкурент Ryzen 9 7950Х жалких 16 ядер. Случится подобная манипуляция за счёт прироста малых ядер (Gracemont Efficiency или E-Cores). А вот число Raptor Cove Performance или P-Cores останется неизменным и не превысит 8 (восьми). Особый интерес вызывают слухи о тактовой частоте флагманского Core i9-13900K. Ожидается, что он будет разгоняться до 5.8 ГГц, но никто не исключает, что Intel удастся преодолеть 6 ГГц в рамках следующего поколения. Вполне возможно, что для этого потребуется выпустить более мощный Core i9-13900KS, но пока всё это не больше, чем инсайдерские вбросы.

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А вообще есть масса тестов, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. Мы не будем их размещать, поскольку они вызывают массу сомнений и кажутся недостоверными. Для понимания ситуации предлагаем совершить экскурс в 2021 год, когда нам прочили 50% прирост благодаря приходу Alder Lake. Тесты доказывали правомерность утверждений, а в результате мы получили не больше 15% и то в некоторых сценариях. Сроки выхода пока держатся в тайне, но нет никаких сомнений, что это случится в 4 квартале, тогда как анонс стоит ждать уже в начале осени. Что до ценовой политики, то Intel приняла решение не заигрывать с пользователями. Это значит, что флагман не будет стоить дороже 600 долларов, а все остальные процессоры сохранят свои ценовые ниши. Если вспомнить утечку о том, что за 16-ядерный Ryzen 9 7950Х попросят до 800 долларов, то становится очевидным, какой процессор будут покупать энтузиасты.