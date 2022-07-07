В рамках The Boring Company открыты всего 4 станции, передвигаться на которых приходится на низкой скорости

Когда мы говорим об Илоне Маске, то в первую очередь вспоминаем компанию Tesla. Вы удивитесь, но изначально миллиардер и филантроп не имел к автомобилям никакого отношения, а компанию основали совершенно другие люди. Сам же Илон стал инвестором, а после и эффективным менеджером. Маск вошёл в совет директоров, выдавив основателей, а после так часто рассказывал о своей роли в создании Tesla, что в это поверил не только он, но и мы с вами. Следом за автомобильным бизнесом появились и другие проекты. Наиболее известен SpaceX. Это компания, занимающаяся разработкой и запуском ракет на орбиту и доставляющая грузы на МКС. Рано или поздно миллиардер планирует отправить космический корабль на Марс, но пока дальше мечтаний дела не идут. Неплохо выстрелила Starlink, благодаря чему сотни тысяч людей по всей планете получили высокоскоростной доступ к интернету. Плата за такое удовольствие немаленькая, но в будущем спутниковая группировка будет расти, а с ней увеличиваться влияние её владельца.

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Есть ещё Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейса человек-компьютер. Создаётся это под соусом помощи парализованным людям, но мы то с вами понимаем, что Илон просто хочет прокачать свой мозг, а после продавать технологию богатым и знаменитым. Сам он уже давно говорит о том, что искусственный интеллект наступает, а остановить всё это может только человек, мозг которого достаточно прокачан с помощью компьютерных технологий. Неясно, на какой стадии находятся разработки, но одну отдельно взятую обезьянку уже удалось научить играть в компьютерные игры. Есть ещё стартап, занимающийся разработкой роботов, но это больше напоминает шоу, поэтому относиться к нему серьёзно не будем. И всё же, многие забывают, что существует проект The Boring Company, который ещё 3 года назад должен был разгрузить транспортную систему Америки.

На данный момент в Лас-Вегасу построено 4 станции, последняя из которых была введена в строй на этой неделе. Согласно первоначальному проекту, общее количество станций Loop будет расширено до 50, а вот со сроками всё плохо. Если раньше Илон Маск бил себя в грудь, рассказывая о преимуществах скоростной системы тоннелей, то сегодня он предпочитает отмалчиваться, скромно улыбаясь на камеру. Чего стоит факт снижения предельной скорости перемещения по тоннелям с 240 км/ч до 56 км/ч. Увы, но реальность такова, что пока автомобилям запретили набирать высокую скорость, а значит выгода от такого специфического способа перемещения равна нулю. В настоящее время поездка является бесплатным развлечением. Пассажиры садятся в специальные автомобили, которые передвигаются с заданной скоростью и только в одном направлении. Возможно, в будущем мы увидим что-то более внушительное, но пока всё ограничивается переходом на платную систему.

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По словам Илона Маска, стоимость поездки будет равна 1.5 доллара, а суточный абонемент составит 2.5 доллара. Но что ещё более удивительно, пассажиры смогут осуществить оплату с помощью криптовалюты. По решению самого Илона, был выбран Dogecoin. Пока на курс собачьего токена такие заявления никакого влияния не оказали, но отрицать перспективы использования альткоинов для подобных целей явно преждевременно. Подумайте сами: Dogecoin стоит около 0.07 доллара, а перевод даже крупной суммы от 1000 долларов и выше обойдётся в одну монетку. А вот с Биткоинами такой фокус не пройдёт, не говоря уже об Эфире, комиссии в котором иногда достигают 300 долларов за перевод и выше. Эксперты пишут, что спрос на собачьи токены может вырасти, если Илон Маск решится продавать автомобили за криптовалюту, но пока ничего подобного не происходит.