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Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
По одной из точек зрения, сегодня наступает лучшее время для инвестиций в криптовалюты
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Вся суть биржевых игр заключается в том, чтобы удачно купить акции той или иной компании, в тот момент, когда ценные бумаги находятся на дне. Это гарантирует долговременную прибыль, а также позволит ощутимо заработать и в краткосрочной перспективе. Увы, но везение сопровождает немногих, а такие гиганты, как Джордж Сорос и Уоррен Баффет давно осознали, что гораздо выгоднее самим двигать рынок в нужном направлении, чем ожидать подачек от судьбы. Рынок криптовалют мало чем отличается от традиционных бирж. Главную скрипку там играют крупные биржи, некоторые из которых неоднократно обвинялись в открытом манипулировании курсом ключевых криптовалют. 

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Нужно понимать, что возможности так называемых Китов не безграничны. Да, крупная рыба может проводить нужные инициативы, но когда приходит большая волна, то даже самым богатым игрокам приходится уходить на дно. И вот здесь и возникает проблема в определении этого дна, ниже которого актив уже не просядет. Сегодня мы предлагаем вам изучить два противоположных мнения. Начнём с пессимистичного. Если не вдаваться в подробности сложных схем и притянутых данных, то эксперты называют две точки сопротивления: 19 и 17 тысяч долларов. Ожидается, что на фоне нестабильности глобальной экономики и падения ключевых индексов курс Биткоина продолжит снижаться. Пока биржам и Китам удаётся удерживать курс на отметке 19 тысяч долларов, но не исключено, что давление продавцов усилится. 

По итогам мая стало ясно, что впервые за полтора года майнеры продали криптовалюты больше, чем добыли. Данных по июню пока нет, но эксперты предполагают, что ситуация усугубится, а давление на рынок криптовалют неминуемо приведёт к снижению курса Биткоина. Поскольку ничего экстраординарного пока не происходит, то ниже 17 000 долларов цена цифрового золота не уйдёт. И всё же, это только одна из точек сопротивления, а свежие данные по суточным торгам и вовсе не обнадёживают. Как видите, за 24 часа трейдеры, майнеры, держатели Биткоина и все заинтересованные стороны провели через биржи жалкие 15 миллиардов долларов в ВТС. Для сравнения, в начале 2022 года эта цифра превышала 60 миллиардов долларов, а ведь сегодня понедельник, который всегда характеризуется подъёмом деловой активности. 

Но есть и другая позиция, авторы которой уверены в то, что все последние месяцы ФРС США вела непримиримую борьбу со спекуляциями на рынке криптовалют. Якобы, победа далась дорого, ведь курс Биткоина рухнул в 3 раза, а Эфир и вовсе ждало 4-кратное падение. В то же время именно регулятор оказал криптовалюте неоценимую помощь, поскольку сегодня активы очистились от тех, кто наживался на обычных пользователях. Что любопытно, оптимисты предполагают, что Биткоин может обвалиться до 12 000 долларов, но в их понимании это не является проблемой, поскольку грядёт восстановление рынка. Из криптовалют выходят инвесторы, которые ожидали лёгких денег, а сами цифровые активы превращаются в стабильные, поскольку постоянная волатильность только вредила Биткоину. Между тем, окончательная победа уже близка. Как только ФРС обуздает падение экономики, цифровое золото вернётся к своим максимумам, а все держатели получат справедливое вознаграждение за ожидания.

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А вообще достаточно много экспертов считают, что сегодня лучшее время для инвестиций. Многие призывают вливать деньги в Биткоины, поскольку глобальное дно уже достигнуто. В качестве подтверждения они предлагают изучить показатели 200-недельной скользящей кривой. Если вам нечем заняться, то сделать это можно здесь. Нам кажется, что верить этим парням не стоит. Дело в том, что умники умеют трактовать кривую так, как им это удобно именно сегодня, а в конечном итоге реальность крайне редко совпадает с прогнозами. 

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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