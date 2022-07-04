Ожидается, что проблему с дефицитом не удастся решить как минимум несколько месяцев

Никто не сомневался, что западные санкции затронут поставки оборудования для буровых установок и усложнят экспорт нефти и газа, но только единицы предполагали, что правительство США решится надавить на крупные компании, производящие смартфоны. На самом деле масштаб антироссийских санкций поражает, а бренды со всего мира вынуждены были быстро ретироваться с территории России, поскольку на кону возможность продавать товары в Европе и США, а принципиальность грозит банкротством и арестом активов.

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И всё же, если большая часть населения спокойно переносит уход производителей модной одежды, то с мобильными телефонами ситуация неоднозначная. Например, Samsung и Apple сообщили об уходе с российского рынка, но продолжают продавать продукцию в штатном режиме. Можно сколько угодно фантазировать на тему того, что мы видим смартфоны, завезённые ещё в середине февраля, вот только за 4 месяца запасы должны были уже несколько раз иссякнуть. Это же касается и другой техники южнокорейского бренда, но в данном случае нас происхождение товара на полках интересует меньше всего. Как сообщают эксперты, в РФ наметился острый кризис с некоторыми комплектующими, а в число дефицитных попали не только аппараты Samsung, но и Huawei.

Скорее всего, проблема не касается всей линейки, а значит для наиболее популярных телефонов запасные части всё ещё есть в наличии. В то же время, это может быть первой ласточкой, а последствия предугадать сложно. Как выяснилось, сегодня в столичном авторизованном сервисном центре (АСЦ) Samsung всё ещё в наличии батареи для Galaxy S21 Ultra, а вот дисплей есть только серого цвета. При этом в других АСЦ нет ни экрана, ни аккумулятора. С Huawei P40 Pro ситуация ещё печальнее. Столичные АСЦ предлагают запчасти заказать, а срок поставки может превысить 10 дней. Никто не гарантирует, что комплектующие и вовсе вам привезут, а проблема носит массовый характер.

Что любопытно, если обратиться в обычную мастерскую, то там легко можно найти и дисплей, и батарею. Эксперты отмечают, что сегодня подделкой экранных модулей не занимается никто из-за сложности конструкции, тогда как большая часть аккумуляторов представляет собой китайские копии. И здесь уже как повезёт, ведь оригинальные батареи имеют защиту от вздувания и способны удерживать заряд намного дольше, тогда как подделки могут навредить конструкции мобильного телефона и выйти из строя через несколько месяцев.

Одновременно с этим отмечается, что широко практикуется извлечение запчастей с доноров. Это могут быть частично бракованные устройства, которые покупаются на китайских площадках за копейки, а в России приносят неплохую прибыль за счёт использования оригинальных комплектующих во время ремонта. Ну и не стоит забывать об уровне подготовленности мастера. Если в АСЦ работают исключительно профессионалы, прошедшие все необходимые курсы и доказавшие свою компетентность, то в подвальчике под вашим домом может сидеть энтузиаст, который ещё вчера работал поваром или дворником. Что до проблемы дефицита, то эксперты здесь единодушны. Ожидается, что решить нехватку комплектующих удастся уже этой осенью. Именно в это время параллельный импорт начнёт работать в полную силу, что позволит завезти в Россию достаточно запчастей как для смартфонов, так и других гаджетов.

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Эксперты советуют владельцам смартфонов как следует подумать. Во-первых, обратившись в неавторизованную мастерскую вы теряете гарантию. Во-вторых, можете получить массу проблем. Всё это не значит, что мы рекомендуем вам сидеть в ожидании осени. Совсем нет. Автор данного материала не стал бы ожидать милости от сервис-центров, но знать о подводных камнях вы обязаны. Источник.