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Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
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Каждые несколько лет на прилавки магазинов поступают сотни различных моделей видеокарт, созданные на базе двух десятков графических чипов. Разобраться в конечных производителях несложно, поскольку многие имеют прозрачную ценовую политику и несколько ценовых диапазонов. Проще говоря, один и тот же графический чип поступает в продажу с самым простым охлаждением, в геймерском варианте без излишеств и с массивными эффективными кулерами или даже системой СЖО. Нам кажется, что стоит остановиться на самой простой модели, поскольку она в любом случае обеспечивает достаточный уровень отвода тепла, а переплата за бренд и заводской разгон – это маркетинговые глупости. Никогда GeForce RTX 3070 не превратиться в GeForce RTX 3080.

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В то же время далеко не все графические чипы имеют оптимальное позиционирование. Здесь очень многое зависит от ценовой политики, которую проводит тот или иной производитель. К примеру, GeForce RTX 3090 явно не стоит своих денег, а GeForce RTX 3090 Ti и вовсе переоценена, но энтузиасты продолжают покупать такие видеокарты, поэтому наша логика не годится для тех, у кого в кармане лежат лишние 150 000 рублей. В данном материале мы попытаемся отыскать наиболее выгодные предложения, цены на которых снизились благодаря падению курса Эфира и исчезновению интереса к майнингу со стороны сотен тысяч фермеров по всему миру. 

GeForce RTX 3070 сложно назвать идеальной видеокартой. Нам кажется, что NVIDIA пожадничала, поскольку для графического чипа такого уровня стоило бы поставить 12 Гб видеопамяти. Но в 2020 году был дефицит, поэтому вам придётся довольствоваться только 8 Гб. Поскольку видеокарта предназначается для разрешения 2К, то мы предлагаем не паниковать. Вы ещё долго не ощутите крайнюю необходимость в большем количестве памяти, а в случае чего можно снизить настройки. 

Приятно радует ценой Radeon RX 6750 XT. Это слегка улучшенная модель, получившая более скоростную память на 18 Гбит/с, что позитивно сказалось на требовательных играх и сложных сценах. Теоретически, в будущем это принесёт ощутимую пользу, ну а пока стоит взглянуть на цену. Стандартная модель Radeon RX 6700 XT стоила в РФ рекомендованные 43 000 рублей, вот только Radeon RX 6750 XT на 70 долларов дороже, а перед нами геймерская модель производства GIGABYTE. Получается, что стоимость действительно близка к рекомендованной, а значит есть шанс порадовать себя сильно подешевевшей видеокартой. По скорости Radeon RX 6750 XT является прямой сопернице GeForce RTX 3070, но намного дешевле и от этого ещё привлекательнее. 

Мы знаем, что NVIDIA не стесняется ставить на свои видеокарты завышенные ценники. Не стала исключением и GeForce RTX 3060 Ti. Это один из самых удачных графических чипов текущего поколения, получивший неплохие характеристики и вменяемую цену. Если игнорировать существование Radeon RX 6750 XT, то мы считаем GeForce RTX 3060 Ti оптимальным вариантом для сборки системы под разрешение 2К. Ну а с народным монитором 1080р такая видеокарта и вовсе будет ещё много лет оставаться актуальной на самых высоких графических настройках.

Вообще если вы хотите играть во все игры на максималках, то необязательно платить 70 тысяч. Мало того, можно обойтись меньшими жертвами, ведь за 37 доступна GeForce RTX 2060 SUPER. Если кратко, то это аналог GeForce RTX 3060 Ti из предыдущего поколения. Здесь есть 256-битная шина, 8 Гб видеопамяти и отличный потенциал. Видеокарта позволяет играть во все игры на высоких настройках графики даже в разрешении 2К, но лучше всё же отдавать предпочтение 1080р, поскольку с годами видеокарты не становятся быстрее. 

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Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
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6700XT дешевле 50 тр - пора брать
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Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Никак не можем обойтись без указания прямой конкурентки в лице Radeon RX 6600. Эта видеокарта примерно равна по производительности GeForce RTX 2060 SUPER и может уступать за счёт небольших просадок из-за узкой 128-битной шины. Это минус, который стоит учитывать. В то же время в 1080р разницу вы не заметите, а вот 8 Гб видеопамяти обязательно пригодятся. Кстати, 128-битная шина даёт и свои плюсы. Так, Radeon RX 6600 менее требовательная и может работать на самой бюджетной системе. В своём ценовом диапазоне она крайне выгодна, поэтому мы советуем к ней присмотреться. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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elestragod
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