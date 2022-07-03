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В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам

Ежегодно на свалки России выбрасывается 260 миллионов тонн органических отходов. Вполне возможно, что использование личинок мух позволит сократить эту цифру до нуля в ближайшие два десятилетия
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Сегодня перед человечеством остро стоит несколько проблем, каждая из которых требует своевременного решения. Ели абстрагироваться от глобальных политических противостояний, то на первое место выходит дефицит питьевой воды. Жителям крупных городов кажется, что всё это какая-то шутка, но в реальности целые регионы планеты уже давно страдают от засухи, а перенаселение и глобальное потепление только сужают круг стран, у которых через 30 лет останется свободный доступ к питьевой воде. Можно сказать, что человечество ничего не делает для решения данной проблемы. Есть небольшие стартапы, в портфолио которых находятся хитроумные приспособления для сборки конденсата, что позволяет улучшить доступ к воде локально. Судя по всему, ни один из этих приборов не подходит для окончательного решения проблемы, а правительства развитых стран просто незаинтересованны помогать умирающим африканцам. 

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Не менее актуальная проблема голода, которая не только имеет исторический характер, но и позволяет сильным мира сего использовать сотни миллионов жителей беднейших стран в своих целях. Простой пример, возьмём типичную банановую республику, которая ранее принадлежала Франции. В какой-то момент там была объявлена независимость, но к власти пришло правительство, которое полностью подчиняется западным кураторам. В итоге совершенно незаметно вся земля в стране переходит под контроль французской корпорации, а значит и все бананы отныне и навеки принадлежат тоже этим ребятам. Местные могут менять власть, совершать революции, но так никогда и не получают контроль за своей землёй. Ну а если нечто подобное и происходит, то туда направляют армию спасения демократии, которая быстро создаёт условия для прихода к власти нужных людей, а после устраивает гражданскую войну. Поскольку денег у местных жителей почти нет, то европейские лидеры щедро выписывают миллионные чеки, позволяя не умереть с голову большей части взрослого населения. Аборигенов лечит красный крест, а парни из организации «Врачи без границ» активно испытывают на них новые вакцины, а может и сами провоцируют эпидемии, но это уже тема для другого разговора. Суть в том, что ни проблему дефицита питьевой воды, ни голода богатые страны решать не хотят, ведь это просто невыгодно.

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Как вы понимаете глобальных вызовов множество, но сегодня мы бы хотели остановиться на одном из них, который грозит превратить нашу планету в большую урну для отходов мегакорпораций. Ежегодно мы выбрасываем невероятное количество мусора, среди которого немалую часть составляют строительные, электронные и органические отходы. Власти некоторых стран время от времени говорят о необходимости строительства перерабатывающих предприятий, но пока всё ограничивается красивыми слоганами. Вы знали о том, что сегодня в Европарламенте очень много представителей партии Зелёных? Как вы думаете, чем эти бойцы за природу занимались в последние месяцы? Удивитесь, но часто именно эта братия замечена в проталкивании наиболее агрессивных санкций против РФ и других стран. Очевидно, что проблемы экологии моралистов волнуют в последнюю очередь, а значит большая часть отходов продолжит закапываться под землю.

Как вы понимаете, проблема накапливания отходов стоит перед Россией также остро, как и перед другими странами. Как вам такая статистика: 80% всех строительных отходов сегодня лежат на полигонах мёртвым грузом. А ведь часть мусора токсична, а значит рано или поздно попадает в сточные воды, которые в свою очередь также проникают в реки и озёра, из которых и получают питьевую воду жители России. Замкнутый круг, хотя мы описали только часть проблемы, а значит решать её нужно как можно скорее. Как стало известно, крупнейшая в РФ группа строительных компаний ПИК стала владельцем 95% доли в стартапе Zeronix. Для справки, специалисты компании занимаются созданием технологий для утилизации и переработки отходов. 

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Особое внимание уделяется строительному мусору. Например, обломки бетонных плит и кирпича можно превратить в клумбы, бордюры и урны. Также рассказывается о методике переработки композитной бумаги (в состав входит алюминий и пластик, что сильно усложняет переработку). Технология предусматривает обработку материала при помощи сильных воздушных потоков, благодаря чему входящие в состав бумаги пластик и алюминий распадаются на отдельные фракции. Ну а самое необычное, это способ переработки органических отходов. По данным экспертов, ежегодно в России появляется свыше 260 миллионов тонн органического мусора, переработка которого сложна и невыгодна (клумбы и бумагу после можно продать). В качестве простой и эффективной идеи использовали выращивание личинок мух чёрной львинки. Насекомые используют мусор в пищу, а после них остаётся гумус, который является натуральным высокоэффективным удобрением. 

У Zeronix также есть планы по продаже личинок в качестве высокопротеиновой добавки, но мы не уверены, что многие любители спортзалов захотят покупать такой спорный продукт. В то же время представители компании утверждают, что намерены увеличивать скорость переработки отходов. Так, к 2035 году планируют и вовсе отказаться от захоронения строительного мусора, снизив выбросы до нуля. Неясно, насколько планы будут соответствовать реальным действиям, но без инвестиций со стороны крупного бизнеса ничего не решить. Сегодня всё больше стран активно отказываются от использования пластика в пользу бумажных пакетов. С одной стороны – в океаны действительно будет попадать меньше отходов, вот только лес для бумажных пакетов тоже нужно где-то брать. По нашему мнению, запрет пластиковых пакетов – это очередной популистский шаг. Коррумпированные политики не способны решать насущные проблемы, но имеют в руках административный ресурс, при помощи которого проводятся сомнительные инициативы. Куда эффективнее было бы очистить океан от пластикового мусора, а также построить по всему миру сеть перерабатывающих заводов. Очевидно, что для решения этой проблемы хватило бы 10 миллиардов долларов. Подумайте сами: если вот так взять и одним махом решить одну их ключевых проблем, чем после этого будут заниматься зелёные? Источник.

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ЯТУПОЙХОХЛОБОТ
18:17
А вот еще один танкистский отход. Просто поджаренный биомусор. https://files.fm/u/mfsh5fz44#/view/2ncyrttma
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
Oleksiy Arestovych
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Смотри, дохлого кацапсинского танкиста просто ломом извлекают из танка https://files.fm/u/mfsh5fz44#/view/2ncyrttma
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