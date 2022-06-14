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Есть пользователи, которые не могут себе позволить новую электронику из магазина и вообще любые другие неиспользованные товары. Эти ребята покупают бывшие в употреблении детские коляски, игрушки и мебель. Необязательно речь идёт о небогатых представителях нашего общества, ведь часто даже состоятельные товарищи предпочитают экономить. Понять этих ребят можно, ведь выбор – это дело индивидуальное. Если вы полагаете, что купленный телевизор не сгорит у вас через неделю, а кофемашина ещё много лет будет исправно радовать бодрящими напитками, то смело заходите на вторичный рынок. В то же время немало людей всегда берут подобные товары только в официальной рознице. Есть небольшой процент любителей китайских торговых площадок, но погоды эти ребята не делают, поэтому сразу же перейдём к основной теме.

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Как оказалось, даже в магазине вам могут продать бывший в употреблении товар. О любопытной ситуации рассказал блогер на канале PRO Hi-Tech. Один из подписчиков купил жёсткий диск объёмом 18 Тб на OZON. Поскольку цена была крайне привлекательная, то отказать себе в таком удовольствии герой нашего материал не мог. Диск был упакован в блистер, вместе с ним шла гарантия, а по документам HDD проходил как новый. На следующий день счастливый владелец решил изучить характеристики накопителя и крайне удивился. Так, количество включений зафиксировано на отметке 50 раз, а время наработки достигало 6000 часов. Несложно подсчитать, что жёсткий диск у кого-то трудился беспрерывно на протяжение 250 суток, что довольно немало.

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Блогер предположил, что с помощью этого винчестера майнили криптовалюту Chia Coin, но прибыльность в последние месяцы постоянно снижалась, поэтому кому-то пришло в голову простое решение собственных проблем. Ушлый продавец нигде не указывал, что накопитель ранее использовался, надеясь на то, что никто не будет вдаваться в изучение истории своей покупки. Для героя нашего материала всё окончилось хорошо. OZON начал сопротивляться, но в итоге сдался и принял товар. Блогер отмечает, что проблемы с торговыми сетями возникают повсеместно. Порой, чтобы добиться справедливости, приходится активно поднимать тему в социальных сетях, а иногда даже обращаться в суд. К сожалению, торговые сети и сомнительные магазины прекрасно знают о том, что многие покупатели просто не пойдут так далеко. У кого-то нет времени на судебные дебаты, тогда как другие решат оставить себе бывший в употреблении жёсткий диск.

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А вообще дело даже не в одной отдельно взятом накопителе. Проблема в том, что мы на пороге криптозимы. Эфир подешевел настолько сильно, что вернуть вложения в видеокарты уже невозможно. При этом крупные фермы продолжали расти, поскольку вариантов у майнеров просто нет. Не исключено, что вскоре мы увидим не только шквал жёстких дисков после Chia Coin, но и видеокарт после Эфира. Нет никакой проблемы в том, что подобная продукция окажется на вторичном рынке. Там она получит соответствующий ценник, а значит купивший заведомо майнерскую видеокарту должен отдавать себе отчёт в возникающих рисках. В то же время, если вам под видом новой продают выжатый лимон, то всё намного хуже. Ну а в отличие от жёстких дисков, на видеокартах нет счётчика наработки часов, что только усложняет процесс идентификации подобной продукции.



