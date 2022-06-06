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Бомба сложности переносится, PoS под угрозой отмены – планы разработчиков Эфира на лето 2022 года
Что вообще происходи, и когда майнинг на видеокартах запретят? Давайте разбираться
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Когда ты диванный аналитик и делаешь невнятные заявления, то чаще всего можно не волноваться о последствиях, ведь уже через пять секунд все забудут об услышанных глупостях. Но совсем другое, когда ты Виталик Бутерин. Много лет назад этот парень не только пообещал заблокировать майнинг на видеокартах, но и сделать Эфир энергоэффективным, снизив выбросы и потребление электричества на 99%. Уже больше трёх лет мы всё ждём, когда же это случится, но пока вместо этого мы видим, как майнеры нарастили добычу в 6 раз, что привело не только к росту выбросов, но и к дефициту полупроводников. Вообще это очень неудобная тема, ведь в плюсе остались производители графических чипов, контрактные производители TSMC и Samsung, а также десятки компаний, выпускающих видеокарты.

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Сегодня, когда видеокарты медленно возвращаются к рекомендованным ценам, многие геймеры стали забывать о криптолихорадке 2021 года, но только от Виталика Бутерина и команды разработчиков будет зависеть, случится ли ещё раз нечто подобное. Как вы понимаете, решение перевести Эфир на PoS, это далеко не всё, что реализовал Виталик несколько лет назад. Так, одним из первых хардфорков на этом пути была так называемая Бомба сложности. Напомним, это алгоритм, в задачу которого входит замедление системы выдачи блоков с монетами. Предполагается, что вначале Бомба сложности должна ощутимо снизить доходность майнинга, а после подоспеет PoS, внедрение которого пройдёт относительно спокойно.

Не все наши читатели знают, но существует целая индустрия, во главе с несколькими компаниями, занимающимися добычей Эфира. Эти гиганты генерируют большую часть монет и постоянно расширяются. Если этого не делать, то уже вскоре можно выпасть из пула, а значит придётся мириться со снижением доходности и перспектив. Именно поэтому такие ребята часто проводят раунды реинвестирования, что позволяет им докупать нужно количество оборудования. Совсем недавно казалось, что это тупиковый путь, ведь отбить вложения не удастся, но недавно появились разочаровывающие подробности.

Итак, в ходе очередного раунда переговоров разработчиков было решено перенести Бомбу сложности до лучших времён. Напомним, только за последнее время появления нового блока с 13 секунд возросло до 14.45 секунды, при этом процесс так просто не остановить, ведь он запущен. Получается, что Бомба сложности работает, но процесс шёл медленно, как и планировалось. По словам разработчиков, через следующие 100 000 блоков должен был состояться очередной скачок, но новая заплатка в виде хардфорка EIP-5133 отдалит сроки активации Бомбы сложности на несколько месяцев. Так, если первые 100 000 блоков будут найдены за 15 дней, то примерно в середине августа нужно будет решать, либо снова отменять Бомбу сложности, либо уже оставить её в покое, осложнив майнерам жизнь.

А вот по поводу перехода Эфира на PoS пока никаких решений не принималось. Возможно, причина в том, что разработчики вначале хотят убедиться в отсутствие ошибок во время слияния работающей сети Beacon Chain и тестового форка Ethereum 1.0. Алгоритм носит название Ropsten, а время его старта намечено на 8 июня. Сегодня в сети появились заявления о том, что это и есть пресловутый переход Эфира на PoS. Поясним, что это очередной тест. Он крайне важен, но может оказаться не финальным, а значит упаднические заявления о конце майнинга, которые сегодня распространялись по сети, это обычные заблуждения плохо разбирающихся в теме авторов. И всё же, если по результатам теста Ropsten будут сделаны удовлетворительные выводы, то великий и могучий PoS всё же может заглянуть к нам на огонёк в августе. Нам это кажется маловероятным, поскольку логика была в том, чтобы Бомба сложности успела уменьшить доходы майнеров до слияния сетей.

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P.S. Информация актуальна только применительно к лету текущего года. Загадывать дальше мы пока не готовы. 

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#майнинг #эфир #бомба сложности
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