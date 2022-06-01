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Уже много лет ходят споры относительно того, какая тактика покупки видеокарты является оптимальной. Кто-то предлагает отовариваться на вторичном рынке, где можно получить оптимальное соотношение между ценой и производительностью. Согласимся, что при должном везении и правильном тестировании вы действительно получите желаемое, но бывшие в употреблении видеокарты подходят не всем. Большинство геймеров предпочитает среднебюджетные модели, но есть и энтузиасты, которые могут себе позволить флагманы. И вот здесь кроется несколько различных сценариев. Так, некоторые покупают флагманы каждый раз, когда выходит новое поколение графических чипов, тогда как есть более экономные любители компьютерных игр. Они предпочитают взять что-то очень мощное, а после 5-7 лет вообще ничего не менять на своём компьютере.

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Предположим, что в 2015 году вы купили скоростную GeForce GTX 980 Ti, которая на тот момент предлагала ультимативный уровень производительности и уступала только GeForce GTX Titan X. Все эти годы вы наслаждались производительностью флагмана, но в последнее время стали замечать, что ваши вложения перестали окупаться. Видеокарта подвисает в новых играх, а при попытке перейти в разрешение 4К выдаёт какую-то кашу. Вам это кажется странным, ведь ещё пару лет назад ничего подобного не было. Что же, если вы встречались с чем-то похожим, то мы хотим вас разочаровать, ведь попытка инвестировать в флагман не всегда даёт ожидаемый эффект. Ну а если вы хотите убедиться во всём этом самостоятельно, то давайте рассмотрим результаты тестирования, проведённого командой Testing Games.

Ещё раз подчеркнём, что тесты проводились в разрешении 4К, а значит в 1080р старый флагман себя прекрасно чувствует даже спустя 7 лет после релиза. Вы ещё несколько лет сможете играть на максималках, и только потом захотите его заменить на что-то помощнее. Если исходить из того, что владелец GeForce GTX 980 Ti со временем начнёт сбрасывать разрешение и настройки графики, то всё не так уж плохо, но многие берут флагманы только потому, что хотят получить ультимативный уровень производительности. И вот здесь всё очень плохо.

Как видите, разница между флагманами огромна, а GeForce RTX 3090 Ti опережает GeForce GTX 980 Ti с четырёхкратным отрывом. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь со временем мы видим постоянное наращивание производительности графических чипов, а значит покупка флагмана впрок кажется логичной только в том случае, если вы готовы к компромиссам. Увы, но чудес не бывает, поэтому потенциальные покупатели таких видеокарт должны понимать, что со временем им придётся делать сложный выбор, о котором мы говорили выше.

Кстати, в 2015 году NVIDIA просила за видеокарту GeForce GTX 980 Ti всего 649 долларов, тогда как рекомендованная цена на GeForce RTX 3090 Ti в 2022 году была установлена на отметке 1999 долларов. Получается, что сегодня за право обладания флагманской видеокартой приходится платить в 3 раза больше, при этом за скромные 649 долларов вам предложат что-то уровня GeForce RTX 3070 Ti. Обсудить ситуацию с необоснованным ростом цен на видеокарты вы можете в комментариях, ну а мы советуем обращать внимание на те видеокарты, которые вам по карману. Всё остальное – это выдумки энтузиастов и любителей считать цифры в синтетических тестах.

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#видеокарты #geforce gtx 980 ti #тесты
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