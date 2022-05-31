Ещё немного и Ryzen 5 5600X станет дешевле 20 000 рублей

Есть люди, которые во время любых экономических и глобальных кризисов чувствуют себя как рыбы в воде. Эти ребята неплохо зарабатывают как на войне, так и на мире, поэтому проблемы большинства их не касаются. Вот только чаще всего граждане РФ вынуждены много лет бороться с кризисами, выходя на прежний уровень производства и ВВП. Ну и ни для кого не секрет, что в такие моменты не до вливаний сотен тысяч рублей в компьютерную технику. Приходится на всём экономить, а в результате вместо скоростного игрового компьютера можно получить системный блок из Авито, показатели которого оставляют желать лучшего.

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Поскольку мы регулярно следим за ситуацией с ценами на российском рынке, то можем порекомендовать вам несколько моделей, позволяющих собрать приемлемый компьютер под ваш бюджет. Ждать от них производительность уровня флагманов не советуем, но вместе с хорошей видеокартой можно будет не ограничиваться только старыми играми. Самым скоростным камням нашего обзора стал Ryzen 5 5600X. Процессор вышел почти 2 года назад, но до сих пор не потерял актуальности. Получается, что за это время Intel не смогла представить ничего прорывного, способного положить 6-ядерный геймерский камень на лопатки. Ryzen 5 5600X не только подходит для сборки нового компьютера, но и позволяет обновить слегка устаревшую систему. Приходится признать, что такой длительный уровень поддержки сегодня предлагает только AMD.

Ryzen 5 5600G не только может сэкономить вам пару тысяч рублей, но и стать полноценной заменой дискретной видеокарты. Играть в новинки не удастся, но большинство геймеров предпочитает старые шутеры или танчики. Если кроме World of Tanks вам больше ничего не нужно, а лишних денег нет, то мы считаем нецелесообразным переплачивать в ущерб семейному бюджету.

Мы прекрасно знаем, что среди наших читателей достаточно фанатов Intel. Если вы предпочитаете процессоры синей команды, при этом хотите собрать недорогой компьютер на новом процессоре, то выбор только один – Core i5-12400F. В синтетических тестах он умудряется класть на лопатки Ryzen 5 5600X, но в играх держит с камнем AMD паритет, либо слегка отстаёт. Core i5-12400F лишён интегрированной графики, а указаны выше модель поставляется без кулера. Мы не советуем вам брать дорогую систему охлаждения, ведь Core i5-12400F не имеет разгонного потенциала.

На 4 тысячи дешевле Core i5-11400F. В данном случае вы вольны выбирать, ведь у этого процессора также есть вои плюсы. К примеру, разница в повседневных задачах между камнями отсутствует, а в играх решающее значение оказывает видеокарта. Мы уже сэкономили 4 тысячи, а теперь возьмём недорогую материнскую плату, получив ещё пару тысяч. В итоге вы за примерно те же деньги получаете более скоростную видеокарту, что позволяет сократить разницу в производительности между Core i5-11400F и Core i5-12400F.

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Ну и на роль самого выгодного игрового процессора нашего топа претендует Core i3-12100F. За счёт продвинутой архитектуры, этот камень отлично себя зарекомендовал в играх, ну а 4 ядра и многопоточность только усиливают общий эффект. Если у вас туго с деньгами, то мы советуем брать именно этот процессор. Направьте основную часть денег на видеокарту, что окупится уже завтра, ну а через год можно просто заменить процессор на Core i5-12600 или дороже. Получится, что во время покупки вы получаете скоростную игровую станцию, а спустя год сможете увеличить её потенциал за счёт замены одного лишь процессора. К тому времени текущее поколение Intel ещё и подешевеет, что снова позволит неплохо сэкономить.