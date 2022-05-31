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Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
GeForce RTX 3090 Ti снова стоит дешевле 200 000 рублей
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-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
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3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Вторая половина прошлой недели принесла массу неожиданностей тем, кто был уверен в дальнейшем укреплении курса рубля. Эксперты констатируют, что российская экономика не способна выжить в условиях сильной национальной валюты. Именно поэтому регулятор предпринял ряд мер, направленных на коррекцию курса рубля, что привело к отскоку до 66 рублей за 1 доллар. Поскольку страна живёт в условиях санкций, то первыми начали дорожать запрещённые к ввозу в РФ продукты. Ну а наши читатели столкнулись с ростом цен на видеокарты. Вчера национальная валюта стала снова укрепляться, но стоимость видеокарт держалась на высоких отметках.

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Что же, сегодня рубль остановился на прежних позициях, что дало поставщикам некоторую передышку. Если верить экспертам, то осенью национальная валюта подешевеет, но тогда рынком будут править другие тенденции. Поскольку до этого ещё далеко, то мы предлагаем присмотреться к видеокартам уже сегодня. Часть из них пока не подешевела, тогда как есть и очень привлекательные предложения. В последний день весны начнём с GeForce RTX 3090 Ti. В начале мая флагман NVIDIA появился в российской рознице за 270 тысяч, а после медленно снижался, пока не достиг отметки в 200 000 рублей. На прошлой неделе GeForce RTX 3090 Ti подорожала, ну а сегодня снова перешла к снижению. Скидка пока небольшая, но речь идёт о самой быстрой видеокарте на рынке. Именно поэтому нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3090 Ti купят, ведь любителей экстремальных компьютеров в стране достаточно.

Если вы не готовы платить две сотни тысяч рублей за самую быструю видеокарту, но хотите получить максимальный уровень графики во всех играх, то самое время задуматься о покупке GeForce RTX 3070 Ti. Похвастаться ею перед друзьями-мажорами не получится, но высокая производительность даже в разрешении 4К гарантируется. Palit побеспокоилась о наличии эффективной системы охлаждения, но сам графический чип идёт в стоковом варианте. Это значит, что можно доплатить 20 тысяч за заводской разгон, но это уже личный выбор каждого геймера. С нашей точки зрения, несколько сотен мегагерц не стоят переплаты.

Фанатам красной команды обязательна к рассмотрению Radeon RX 6800. У этой карты есть ряд преимуществ перед GeForce RTX 3070 Ti. Прежде всего вас порадует прибавка в 10% производительности в играх, но не стоит забывать о продвинутой системе охлаждения. Графический чип производства Sapphire здесь явно выигрывает. Но в целом очень много зависит от ваших предпочтений. Нам известно, что многие постоянные покупатели видеокарт NVIDIA даже не взглянут в сторону Radeon RX 6800. Кстати, GeForce RTX 3070 Ti предлагает более впечатляющую трассировку лучей. Учитывайте этот факт в процессе выбора.

Почти подошли к концу запасы Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта уже несколько дней лидирует по продажам в своём сегменте, поскольку имеет крайне выгодное соотношение между ценой и производительностью. Что и говорить, если за 60 ни за 70 тысяч рублей ничего более скоростного вы не найдёте. Мы рекомендуем покупать Radeon RX 6700 XT владельцам мониторов с разрешением экрана не выше 2К.

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!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Специально для вас мы заглянули в Регард, где нашли видеокарту Radeon RX 6900 XT. Это флагман AMD, который предлагает максимальный уровень производительности в играх. Данная модель получила готовую систему монтажа СЖО, ну а потенциальный покупатель и вовсе может заткнуть за пояс почти любую видеокарту NVIDIA по чистой скорости. Заметьте, что стоит такое чудо технологической мысли все 112 тысяч. Нам кажется, что это лучшее предложение на 31 мая. Надо брать!

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#видеокарты #radeon rx 6900 xt #geforce rtx 3090 ti #оптимальные ценовые предложения
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