Стоит ли покупать 64 Гб оперативной памяти? Давайте разбираться

В 2007 году автор данного материала купил свой первый сверхмощный компьютер. До этого приходилось перебиваться на вторичном рынке, временами обновляя только часть железа. В качестве видеокарты была выбрана GeForce 8800 GTX, сердцем системы стал 4-ядерный Intel Core 2 Quad Q6600, а оперативной памяти решено было взять 8 Гб. Процессор удалось разогнать, ну а мощи видеокарты хватило на много лет. Стоит отметить, что следующий компьютер также получил 8 Гб оперативной памяти и только спустя много лет решено было перейти на 16 Гб DDR4. Возможность взять больше была, но смысла в этом никогда не было.

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Кто-то обязательно скажет, что в 2022 году брать нужно как минимум 64 Гб, но подобные глупости мы слышим много лет, ведь всегда есть те, кому мало оперативной памяти, производительности процессора, мощи видеокарты и тем более скорости интернета. На самом деле всё это крайне любопытные вопросы, нуждающиеся в дополнительном изучении, но сегодня нас интересует оперативная память. Так сколько ОЗУ вам нужно здесь и сейчас? Блогеры с канала Testing Games решили провести тотальное тестирование в актуальных играх. Никакой синтетики. В качестве процессора был выбран ультимативный Core i9-12900K, разгоняла всё это видеокарта GeForce RTX 3090, ну а скоростная DDR5-5200 сопровождала систему на протяжение всего теста. Разница лишь в наборах: 2х8 Гб; 2х16 Гб; 2х32 Гб.

Чаще всего, когда мы предлагаем вам изучить те или иные тесты, вы можете ознакомиться с таблицей. На этот раз смысле создании визуализации просто нет. Дело в том, что в большинстве игр разницы в количестве кадров в секунду нет. Но получается очень странная картина: с ростом количества оперативной памяти, меняется принцип работы процессора. При использовании разного количества ОЗУ температура постоянно скачет на несколько градусов, так же как и процент загрузки процессора. Удивительно, что определить какую-то системность невозможно. Получается, что в одной игре температура ниже с использованием 16 Гб оперативной памяти, тогда как в другой можно получить небольшой выигрыш от 64 Гб. Точно такая же ситуация и с загрузкой процессора. В половине игр оптимальные показатели наблюдаются в связке 2х8Гб, но в других играх всё наоборот, а где-то даже побеждает связка 2х16 Гб. Это значит, что подобные коллизии можно отнести к особенностям того или иного движка, ну а пытаться подобрать оптимальное количество оперативной памяти именно под эти показатели невозможно.

Не меньше вопросов вызывает количество кадров в секунду. Если не вдаваться в подробности, то разницы между 2х8 Гб и 2х32 Гб нет. Вот только есть и другой параметр, который напрочь сбивает с толку. Так, в большинстве игр система потребляет не больше 14 Гб оперативной памяти на всех трёх связках. Но бывает и так, что в отдельных играх компьютер начинает сжигать 24 Гб оперативной памяти. Мы внимательно изучили все сценарии, но не нашли, куда вообще система девает дополнительные 10 Гб оперативной памяти. Вся пикантность ситуации в том, что ОЗУ уходит, но это никак не влияет на количество кадров в секунду. Ну и добавим, что на загрузку видеокарты все перечисленные выше глупости не оказывают никакого влияния. Получается, что GeForce RTX 3090 работает на максимуме своих возможностей даже на 16 Гб оперативной памяти.

Мы не предлагаем использовать результаты теста в качестве единственно верных. Скорее всего, если бы мы запустили несколько синтетических тестов, то можно было бы увидеть разницу между 2х8 Гб и 2х32 Гб. Вот только мы пытались разобраться в играх, ну а учитывая высокую стоимость ОЗУ нового поколения, полученные результаты позволят вам сделать верный выбор, неплохо сэкономив.

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