Самое время присмотреться к бюджетной Radeon RX 6500 XT, которая стоит всего 24 тысячи рублей

Многие наши читатели привыкли постоянно жаловаться на жизнь. Всегда есть те, кто уже не может себе позволить автомобиль за 100 000 долларов, ведь из-за санкций стоимость люксовых машин подорожала. Другие констатируют, что придётся на целый год дольше ездить на уже купленном ранее автомобиле, ну а третьи и вовсе страдают, ведь Apple и вовсе может не завести в Россию новую серию смартфонов. Ясно, что мы находимся на пороге глобальных изменений, поэтому большинству из нас придётся потуже затянуть пояса. Когда кризис пройдёт, и какими будут последствия, предугадать сложно, но это не значит, что уже сегодня нужно себе отказывать в мелочах.

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Предположим, что вы запланировали покупку видеокарты, а цены немного подросли. Можно и дальше находится в режиме ожидания, но мы рекомендуем не тянуть кота за хвост. Санкции усиливаются, курс рубля пусть и выглядит надёжным, может дрогнуть, а значит текущие цены покажутся нам крайне привлекательными. Отметим, что не предлагаем вам брать кредиты и тратить на видеокарту все сбережения. Это должна быть выверенная покупка, которая не превратит вас в вечного должника. Если у вас есть свободные деньги, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта с большими амбициями и слегка завышенной ценой стоит в российской рознице намного дешевле, старших графических чипов. При этом даже если ваш монитор имеет разрешение 4К, можно получить близкую к максимальной производительность.

Не все готовы тратить почти 2 тысячи долларов на развлечения. Если вы уже скопили 80 тысяч, то самое время потратить их на GeForce RTX 3070 Ti. GIGABYTE выпустила эффективную модель с качественным охлаждением. С 4К не всё так просто, ведь на максимальных настройках графики 60 кадров в секунду в новых блокбастерах уже не получить. Но это не проблема, ведь есть компромисс, позволяющий снизить визуальную составляющую, лишь немного потеряв в качестве картинки.

Лучшей видеокартой в нашем топе стала Radeon RX 6700 XT. К сожалению, количество доступных моделей ограничено, поэтому вы уже можете не успеть. С нашей точки зрения, 57 тысяч за эту видеокарту – это настоящий подарок судьбы, позволяющий одним махом решить все проблемы. Ещё совсем недавно Radeon RX 6700 XT стоила 100 000 рублей и дороже, ну а учитывая её огромный потенциал, можно не сомневаться, что спрос на этот графический чип останется высоким.

Для поиска более выгодной видеокарты нам придётся переместиться в магазин Регард. Здесь пылится новенькая GeForce GTX 1660 Ti за 36 500 рублей. Учтите, что это не бюджетная модель с одним кулером, а значит вы покупаете не только современную видеокарту для игр в разрешении 1080р, но и сможете наслаждаться тишиной даже в самых сложных сценах. Потенциал у GeForce GTX 1660 Ti небольшой, ведь она вышла уже много лет назад, но даже в новых играх удастся получить стабильные 60 кадров в секунду. А чего вы ещё хотели от видеокарты за 36 500?

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Для любителей экстремальной экономии есть Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта получила внушительную производительность, что позволяет ей на равных конкурировать с более дорогой GeForce GTX 1660, но есть важное замечание, о котором нужно помнить. Так, максимальное количество кадров в секунду можно получить только в том случае, если ваш процессор и материнская плата поддерживают интерфейс PCIe 4.0. На старых компьютерах вас ожидает падение на 15%, а значит ни о какой выгоде нет и речи. Если вы надумали покупать Radeon RX 6500 XT, то мы советуем внимательно изучить спецификации вашего компьютера.