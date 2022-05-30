Многие наши читатели привыкли постоянно жаловаться на жизнь. Всегда есть те, кто уже не может себе позволить автомобиль за 100 000 долларов, ведь из-за санкций стоимость люксовых машин подорожала. Другие констатируют, что придётся на целый год дольше ездить на уже купленном ранее автомобиле, ну а третьи и вовсе страдают, ведь Apple и вовсе может не завести в Россию новую серию смартфонов. Ясно, что мы находимся на пороге глобальных изменений, поэтому большинству из нас придётся потуже затянуть пояса. Когда кризис пройдёт, и какими будут последствия, предугадать сложно, но это не значит, что уже сегодня нужно себе отказывать в мелочах.
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Предположим, что вы запланировали покупку видеокарты, а цены немного подросли. Можно и дальше находится в режиме ожидания, но мы рекомендуем не тянуть кота за хвост. Санкции усиливаются, курс рубля пусть и выглядит надёжным, может дрогнуть, а значит текущие цены покажутся нам крайне привлекательными. Отметим, что не предлагаем вам брать кредиты и тратить на видеокарту все сбережения. Это должна быть выверенная покупка, которая не превратит вас в вечного должника. Если у вас есть свободные деньги, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта с большими амбициями и слегка завышенной ценой стоит в российской рознице намного дешевле, старших графических чипов. При этом даже если ваш монитор имеет разрешение 4К, можно получить близкую к максимальной производительность.
Не все готовы тратить почти 2 тысячи долларов на развлечения. Если вы уже скопили 80 тысяч, то самое время потратить их на GeForce RTX 3070 Ti. GIGABYTE выпустила эффективную модель с качественным охлаждением. С 4К не всё так просто, ведь на максимальных настройках графики 60 кадров в секунду в новых блокбастерах уже не получить. Но это не проблема, ведь есть компромисс, позволяющий снизить визуальную составляющую, лишь немного потеряв в качестве картинки.
Лучшей видеокартой в нашем топе стала Radeon RX 6700 XT. К сожалению, количество доступных моделей ограничено, поэтому вы уже можете не успеть. С нашей точки зрения, 57 тысяч за эту видеокарту – это настоящий подарок судьбы, позволяющий одним махом решить все проблемы. Ещё совсем недавно Radeon RX 6700 XT стоила 100 000 рублей и дороже, ну а учитывая её огромный потенциал, можно не сомневаться, что спрос на этот графический чип останется высоким.
Для поиска более выгодной видеокарты нам придётся переместиться в магазин Регард. Здесь пылится новенькая GeForce GTX 1660 Ti за 36 500 рублей. Учтите, что это не бюджетная модель с одним кулером, а значит вы покупаете не только современную видеокарту для игр в разрешении 1080р, но и сможете наслаждаться тишиной даже в самых сложных сценах. Потенциал у GeForce GTX 1660 Ti небольшой, ведь она вышла уже много лет назад, но даже в новых играх удастся получить стабильные 60 кадров в секунду. А чего вы ещё хотели от видеокарты за 36 500?
Для любителей экстремальной экономии есть Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта получила внушительную производительность, что позволяет ей на равных конкурировать с более дорогой GeForce GTX 1660, но есть важное замечание, о котором нужно помнить. Так, максимальное количество кадров в секунду можно получить только в том случае, если ваш процессор и материнская плата поддерживают интерфейс PCIe 4.0. На старых компьютерах вас ожидает падение на 15%, а значит ни о какой выгоде нет и речи. Если вы надумали покупать Radeon RX 6500 XT, то мы советуем внимательно изучить спецификации вашего компьютера.