Число кошельков, на которых находится свыше 10 000 монет в Эфире стремительно снижается

Полтора года назад информация о существовании криптовалют пришла чуть ли не в каждый дом на нашей планете. Сотни миллионов людей тут же заинтересовались возможностью добывать виртуальные монетки, но лишь немногие решились на инвестиции. Здесь всё как в обычной пирамиде: первые сняли все сливки, продолжая зарабатывать даже сегодня. Ну а многие и вовсе не понимают, как вообще происходит процесс майнинга, и что нужно делать, чтобы получить хоть немного Биткоинов.

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Вполне возможно, что сегодня уже нет никакого смысла познавать тонкости майнинга, ведь Эфир находится в шаге от больших перемен. Прежде всего стоит напомнить о хардфорке Бомба сложности, которая должен взорваться в конце лета (или в начале осени). Многие говоря о неизбежности PoS забывают об этой неотъемлемой части пазла под названием Ethereum 2.0. Эксперты предполагают, что ситуация будет развиваться следующим образом. Первые недели майнеры не заметят видимых изменений. Монетки будут капать, а резких перепадов курса не предвидится. Но это только верхушка айсберга, ведь в код сети уже заложена бомба замедленного действия. Её активация приведёт к постепенному увеличению времени генерации блока с криптовалютой. Если хардфорк удастся запустить в августе, то к концу 2022 года доходы майнеров на ровном месте снизятся в 4 раза. Не забывайте, что чуть позднее или одновременно с этим случится объединение сетей. Быстрого отказа от привычного алгоритма Proof of Work не будет, но чем больше будет эффект от Бомбы сложности, тем быстрее случится полный переход на PoS.

Судя по всему, крупные держатели Эфира опасаются, что криптовалюта может подешеветь. Сообщается, что в мае значительно уменьшилось количество кошельков, на которых находится больше 10 тысяч монет в Эфире. По мнению экспертов, это опасная тенденция, свидетельствующая о недоверии со стороны Китов к предстоящим переменам. Есть мнение, что, освободившись от майнеров, Эфир многократно подорожает, но это всего лишь ещё один сценарий, тогда как реальные факты говорят об обратном. Именно поэтому стоит обращать внимание на стоимость газа. Напомним, это комиссии, которые платит каждый держатель Эфира проводя ту или иную транзакцию.

В 2021 году популярность Эфира была так велика, а количество переводов настолько большим, что многим приходилось ждать вывода денег часами. Это вредно для бизнеса, а особенно, если речь идёт о спекуляции со стороны трейдеров. Неудивительно, что комиссии выросли, а иногда приходилось платить сотни и даже тысячи долларов за перевод. Как видите, в январе 2022 года плата за газ достигала 50 долларов, в апреле – 40 долларов, а ещё неделю назад – 30 долларов. Сегодня перевод нескольких монет с одного кошелька на другой обходится в 53 цента. Что самое неожиданное, время перевода составило всего 30 секунд, а значит никаких очередей нет.

Стоит отметить, что плата за газ на площадке Opensea достигает 5 долларов, ну а использование протокола ERC-20 потребует оплаты в размере 1 доллара. На самом деле это уже детали. Как показала реальность, спрос на криптовалюту со стороны обычных пользователей минимальный, а основная часть переводов – это спекуляции со стороны трейдеров. Если Эфир перестанет дешеветь и дорожать по десять раз в месяц, превратившись в стабильный актив, то даже текущая узкая сеть позволит обеспечить всех держателей скоростными транзакциями с низкими комиссиями. И в данном случае уже не так важно сколько будет стоить Эфир, ведь ключевое слово именно за стабильностью.

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