Будем надеяться, что оба получат заслуженный срок в местах не столь отдалённых

По мнению Карла Маркса, капиталистическое общество занимается открытой эксплуатацией наёмного труда. При этом постоянный рост благосостояния богатых свидетельствует то, что эти люди экспроприируют общественную собственность. Когда В.И. Ленин придумал лозунг «Грабь награбленное», то он признавал, что взял его у Карла Маркса, переведя на русский язык выражение «экспроприация экспроприаторов». Сегодня мы становимся свидетелями того, как само Западное общество занимается отжимом капитала у российских элит, что выглядит дико. Нам кажется, что сам Карл Маркс был бы удивлён происходящему, но это уже не относится к теме нашего материала.

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Несмотря на то, что революция в РФ прошла 100 лет назад, находится много горячих голов, желающих отнять всё у всех и поделить. При этом если отжать чужую машину или дом крайне сложно, а подобные попытки могут привести прямиком в тюрьму, то виртуальные накопления являются гораздо более привлекательными в планет их незаметной экспроприации. Ну и вообще стоит признать, что к майнерам и держателям криптовалют в России относятся отрицательно, принимая этих ребят за эдаких буржуев, живущих по принципам западной экономической системы. Может это зависть, мы не знаем, но отрицать такой факт нельзя.

В данном материале мы хотим познакомить вас с любопытным случаем, в котором нет хороших и плохих, как бы это странно не звучало. В 2021 году в квартиру жителя города Сызрани по фамилии Молчанов с обыском пришёл представитель УФСБ по фамилии Дёмин. Первый являлся подозреваемым в целом ряде киберпреступлений, поэтому вынужден был дать доступ к своему компьютеру представителю правоохранительных органов. Подробности дела держатся в секрете, но некоторые детали известны. Так, после ухода сотрудника УФСБ гражданин Молчанов заметил, что с его криптовалютного счёта исчезли деньги. Следствие называет сумму в несколько сотен миллионов рублей, но точных данных нет. Не успело дело поступить в Главное военно-следственное управление Следственного комитета России, как вся криптовалюта вернулась на место.

Поскольку факт исчезновения криптовалюты был задокументирован, как и её возврат, то следствие решено было продолжить, а киберпреступник превратился в пострадавшего. В настоящее время доказать факт правонарушения за сотрудником УФСБ не удалось, но в целом это не спасло хакера от заслуженного наказания. Сообщается, что Молчанов получил 1 год реального тюремного заключения, поэтому ещё какое-то время не сможет воспользоваться вернувшейся на его счёт криптовалютой. И вообще, за 365 дней может случиться всякое, поэтому вполне возможно, что киберпреступник и вовсе ничего не получит.

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Это далеко не первый случай, когда сотрудники правоохранительных органов используют своё положения для обогащения. Кто-то занимается майнингом на рабочем месте, не желая платить дома за электричество. Другие в интересах следствия берут у фермеров на хранение дорогостоящее оборудование. Удивительно, но железо куда-то потом пропадает. Но известны случаи, когда сотрудники ФСБ и вовсе занимались открытым рэкетом. К счастью, иногда оборотни в погонах всё же попадают на скамью подсудимых, где получают вполне реальные сроки. Источник.