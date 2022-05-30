GeForce RTX 2060 SUPER стала одной их самых выгодных видеокарт на 30 мая

Уже полтора года российские цены на видеокарты в несколько раз превышают рекомендованные. Увы, но постоянно происходит что-то непредвиденное, из-за чего ожидаемого падения стоимости графических чипов не наблюдается. К примеру, летом 2021 года видеокарты в ЕС стремительно подешевели, а вот российские магазины просто проигнорировали мировую тенденцию, предлагая геймерам продукцию с двойной переплатой. В начале 2022 года рынок криптовалют пошёл вниз, а разработчики Эфира подтвердили скорый переход на PoS. Майнеры тут же перестали покупать видеокарты, но отечественная розница снова осталась в стороне.

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Западные эксперты уверяли, что средняя переплата равняется 25% по сравнению с рекомендованной ценой, но владельцы российских магазинов цеплялись за каждый рубль. В феврале цены снова пошли вниз, но тут начала дешеветь национальная валюта. В мае курс рубля начал резко расти, что привело к новому ралли из скидок. Казалось, что до рекомендованных цен уже совсем близко, но тут рубчик обвалился, после чего видеокарты снова подорожали. Складывается такое ощущение, что для роста цен российским ритейлерам нужен всего лишь повод, а вот обратный процесс у них вызывает настоящую боль.

Надеяться, что у владельцев торговых сетей проснётся совесть, бесполезно. Скажем так: если вы устали ждать очередных скидок, то сегодня тот самый день, когда цены относительно небольшие. Переплата есть, но стоимость отдельных графических чипов намного ниже, чем в начале 2022 года. Наиболее оптимальным флагманом является GeForce RTX 3080 Ti. Можно потратить ещё 50 000 рублей на что-то подороже, но в большинстве игр разницы нет, поэтому мы предлагаем купить именно эту видеокарту. 156 тысяч – это много, но более дорогие графические чипы NVIDIA кажутся нам не такими выгодными.

За 115 тысяч можно купить Radeon RX 6800 XT. Производительность здесь ниже, но чистая экономия не может не радовать. Вообще приходится признать, что в ходе очередного роста цен на видеокарты, продукция AMD пострадала минимально. Это значит, что вы можете смело брать аналоги флагманов NVIDIA не боясь потерять в скорости, получая намного больше чистой производительности за каждый потраченный рубль. Radeon RX 6800 XT тянет почти все игры в 4K@60fps на максимальных графических настройках.

Radeon RX 6700 XT – это самый настоящий бестселлер 30 мая. Эта видеокарта справляется со всеми играми в 2К на максимлках, а также может тянуть игры и в 4К. Здесь не обойтись без компромиссов, но разница в цене с более дорогими графическими чипами огромна. Как вы уже поняли, владельцы мониторов с разрешением 2К вообще ничего не теряют, ведь качество картинки будет действительно максимальным.

Ждать ультимативной производительности от GeForce RTX 3060 Ti не приходится, но этого и не требуется. В тестах эта видеокарта фигурирует в качестве потенциального конкурента Radeon RX 6700 XT. Важно учитывать, что последняя быстрее, но 9000 рублей на дороге не валяются, поэтому здесь есть над чем подумать. Ну а если вы предпочитаете продукцию зелёного лагеря, то много раздумывать не стоит, ведь дешевле 68 тысяч вы не найдёте ничего более производительного.

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Превосходно справляется со своими задачами GeForce RTX 2060 SUPER. Ждать от неё чудес мы не предлагаем, ведь она вышла на рынок довольно давно. Именно поэтому данная видеокарта идеально впишется в компьютер с монитором 1080р. Если у вас уже 2К, то стоит либо присмотреться к чему-то подороже, либо приготовиться к постоянной борьбе с просадками и падением количества кадров в секунду. Результатом станут стабильно средние настройки графики, но это в 2022 году. Представьте, что вас ожидает спустя пару лет.