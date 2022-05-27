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Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают падать несмотря на снижение курса рубля
Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением стоит всего 114 тысяч
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Судя по всему, ралли дорожающего рубля подошло к концу. 25 мая запомнится гражданам РФ как день, когда за 1 доллар давали всего 56 рубликов. Похоже, правительству подобные сюрпризы не понравились, поскольку дорогой рубль создаёт проблемы для экономики, а государство теряет на каждом долларе, поступающем в казну. Всё это понятно, но геймеры явно не ожидали, что вместе с падением курса рубля российские магазины начнут поднимать цены на видеокарты. 26 мая это стало сродни холодному душу. Если вы не задумывались о происходящем, то мы вас просветим. К примеру, видеокарта GeForce RTX 3080 получила рекомендованную цену в РФ на уровне 63 490 рублей. Путём простого деления выясняем, что даже по курсу 75 к 1 – это почти 850 долларов, что намного дороже рекомендованных для США 700 долларов. Даже если отталкиваться от 63 490 рублей, то дешевле 120 000 рубчиков мы GeForce RTX 3080 в российских магазинах не видели. И вот представьте себе, что доллар 25 мая стоит 56 рублей, а значит российские ритейлеры продают вам эту видеокарту уже за 2147 долларов. А ведь в США она уже почти вернулась к рекомендованным 700 долларам.

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Многие ожидали, что цены будут постепенно снижаться, но российским ритейлерам понравилось продавать видеокарты в 3 раза дороже их рекомендованной стоимости, поэтому пока от своей пагубной привычки эти ребята отказываться не намерены. Что же, если вы уже собрали нужное количество денег, то мы предлагаем вам не ждать с моря погоды, тем более что курс рубля с высокой долей вероятности закрепится на уровне 70. Давайте изучим несколько наиболее выгодных предложений, некоторые из которых пока не подорожали.

Стабильно на отметке 200 000 рублей держится GeForce RTX 3090 Ti. По курсу 65 к 1 это 3 тысячи долларов, а значит вы платите сверху всего тысячу. При этом учитывайте, что в российских магазинах действует пересчёт на евро, а значит покупатели флагмана перелечивают не так уж и много. С нашей точки зрения, покупка такой дорогой видеокарты не окупается, но в данном случае мы предлагаем вам думать своей головой. Если деньги есть, то нет причин отказывать себе в удовольствии.

А вот GeForce RTX 3080 Ti выглядит куда интереснее, поскольку стоит 125 тысяч рублей. Получается, что вы платите на 75 тысяч меньше, но получаете почти такую же производительность в играх. Согласно тестам, обе видеокарты показывают максимальное количество кадров в секунду даже в разрешении 4К, а обнаружить между ними различия можно только в 1080р. Если вы покупаете видеокарту не только для игры, но и для решения рабочих задач, то стоит обратить внимание, что у GeForce RTX 3090 Ti есть преимущество в виде 24 Гб видеопамяти, во всех остальных случаях – берите самую дешёвую.

Radeon RX 6900 XT производства ASUS кажется нам одной из самых выгодных видеокарт на 27 мая. Всё дело в том, что за 114 тысяч вы получаете не только отличную производительность, но и систему жидкостного охлаждения. В обычных условиях GeForce RTX 3080 Ti обходит флагман AMD почти во всех играх, вот только разрыв там минимальный, а с жидкостным охлаждением вы можете поднять тактовую частоту графического чипа и видеопамяти, что позволит вплотную приблизиться к более дорогой GeForce RTX 3090. Скажем прямо, что это выбор нашего топа за сегодня.

Попытаться ощутимо сэкономить можно купив видеокарту GeForce RTX 3070 Ti. Потенциал здесь уже не тот, что у старших графических чипов, но экономия существует именно для того, чтобы пытаться найти компромисс. С нашей точки зрения, потратить 82 тысячи более разумно, чем 125 тысяч. При этом вы получите возможность запускать все игры как в 2К, так и в 4К. В последнем случае придётся поиграть с настройками, но это уже детали, ведь потенциальная выгода видна невооружённым взглядом.

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Ну и последним героем нашего обзора станет GeForce RTX 3060 Ti. Она идеально подходит для разрешения 1080р. Если у вас монитор на 2К, то смело покупайте эту видеокарту, ведь всегда можно снизить настройки в самых требовательных играх. Что самое важное, цена на эту видеокарту не увеличилась после падения курса рубля. 63 тысячи – это дороговато, но мы бы не рекомендовали вам забывать о том, что Россия выживает в условиях санкций. Потуже затягивать пояса не стоит, но и паниковать после небольшого роста не нужно. Через пару недель магазины вернуть цены к минимумам 25 мая.

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#видеокарты #radeon rx 6900 xt #оптимальные ценовые предложения
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